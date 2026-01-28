Locura en Córdoba: un hombre discutió con su padre y le rompió los vidrios de tres autos con un caño

El conflicto familiar en Córdoba involucró la destrucción de vehículos propiedad del padre del agresor durante una fuerte discusión

Un hombre fue aprehendido en barrio Santa Isabel 1º Sección, en los alrededores de la ciudad de Córdoba Capital, luego de un incidente familiar que terminó con importantes daños materiales. El episodio tuvo lugar en la intersección de Luis Orione y Pinar del Río, donde personal policial intervino tras recibir una alerta a través del sistema 911.

Según el reporte oficial, todo comenzó con una discusión entre el ahora detenido y su padre, quien resultó ser el propietario de los vehículos afectados.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde, cuando efectivos de la Policía de Córdoba arribaron al domicilio señalado y encontraron al sospechoso en actitud violenta. En ese contexto, los uniformados procedieron a su aprehensión y al secuestro de un elemento contundente: un caño de hierro de aproximadamente 1,20 metros de longitud, que habría sido utilizado para causar los daños.

Los vehículos implicados fueron identificados como dos Fiat Duna, un Peugeot 504 y una camioneta Mitsubishi L200, todos en propiedad del padre del detenido. Las averiguaciones indican que el hombre provocó destrozos en ventanillas y parabrisas de los cuatro rodados tras el altercado familiar. El informe policial detalla que el sospechoso fue trasladado a sede policial junto con el caño secuestrado.

La comisario Maricel Andrade, del Distrito 22, confirmó que tanto el detenido como el objeto utilizado en el hecho quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes. “Al hacerse presente el personal policial en el lugar, procede a la aprehensión del sospechoso y el secuestro de un caño de un metro aproximadamente de longitud de hierro”, aseguró.

“Se informa que tanto el detenido como el elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia”, cerró luego.

Las autoridades continúan recabando información sobre el suceso, que generó preocupación entre los vecinos de la zona por la magnitud de los daños y el tenor del conflicto familiar.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por los trapitos

Frente a la entrada de un club tradicional de Rosario, un incidente breve entre un conductor y un cuidador de autos derivó en una situación de tensión que terminó por requerir la intervención de la Policía y la posterior liberación del involucrado.

Todo comenzó semanas atrás, en la zona de avenida Del Huerto, cuando un hombre provocó daños materiales a una Renault Kangoo utilizando un palo, después de que no le pagaran por el supuesto cuidado del vehículo.

El episodio tuvo como protagonista a P. D. D. L., empleado de la empresa Sur Guard, quien llegó al sector y estacionó el utilitario de la compañía cerca del club Universitario, sobre la mencionada avenida. Según las fuentes consultadas, al descender del vehículo fue abordado por un sujeto que le solicitó dinero a cambio de resguardar el automóvil durante su ausencia. El trabajador expresó que abonaría la suma cuando regresara y se dirigió a buscar a su hija al club. Transcurrieron cerca de cuarenta minutos.

Mientras tanto, el conductor escuchó ruidos que provenían del lugar donde había dejado el vehículo y, al acercarse, presenció cómo un hombre -identificado posteriormente como R. S. R.- golpeaba el utilitario de la empresa con un palo de aproximadamente dos metros de largo, causando daños visibles. La víctima, al ver el ataque, avisó a la Policía y señaló directamente al agresor cuando las autoridades llegaron al sitio. El sospechoso fue reducido y trasladado a la Comisaría 2.ª, en compañía del objeto incautado.

De acuerdo con el parte oficial, la central del 911 fue notificada del incidente y coordinó el procedimiento policial, aunque la víctima optó por presentarse personalmente para formalizar la denuncia correspondiente. Respecto a la situación judicial de R. S. R., una autoridad del club Universitario señaló que “aparentemente ya está en la zona nuevamente”, mientras que fuentes del caso confirmaron que el acusado ya había recuperado la libertad tras el procedimiento.