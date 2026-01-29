Crimen y Justicia

Atraparon a una mujer embarazada que vendía drogas en su casa de Morón delante de sus tres hijos menores

Durante el allanamiento en la vivienda del barrio Carlos Gardel, la Policía incautó cocaína fraccionada en decenas de dosis, marihuana, dinero en efectivo, cuadernos con anotaciones y varios celulares

La detenida es madre de
La detenida es madre de tres hijos menores y permanece a disposición de la Justicia

En el barrio Carlos Gardel, del partido de Morón, la rutina de la cuadra se vio interrumpida por un operativo policial que dejó al descubierto una red de venta de drogas al menudeo encabezada por una mujer embarazada. La historia, que involucra a una madre de tres hijos menores de edad, comenzó a tomar forma tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Nº 9, a cargo de Marisa Monti.

Los agentes llevaron a cabo un seguimiento encubierto que permitió documentar los movimientos de la sospechosa, quien realizaba los intercambios en la puerta de su vivienda, ubicada sobre la calle Intendente Villegas, casi esquina Diagonal Lentati.

Según informó el medio local Primer Plano Online, los compradores acordaban previamente los encuentros a través del celular y se acercaban para concretar la transacción; en la casa, a la que accedían quienes iban a retirar sus compras, se encontraban los tres menores.

La orden de allanamiento, firmada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del juez Maximiliano Carletti, habilitó el ingreso a la finca.

En ese procedimiento, los efectivos secuestraron 23,7 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en al menos 69 dosis, 19,2 gramos de marihuana en 11 envoltorios, $121.000 en efectivo, recortes, bandas elásticas, un cuaderno con anotaciones, cuatro balanzas de precisión y cinco teléfonos celulares, que ahora serán peritados para profundizar la investigación.

La detenida, identificada como F. L. C., enfrenta cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Su situación procesal podría modificarse en las próximas horas debido a su embarazo y a la responsabilidad sobre sus hijos menores, lo que haría factible una morigeración que le permita continuar el proceso en su domicilio.

Cayó una banda narco que vendía droga por una ventanilla blindada

Desmantelaron una banda narco en José C. Paz que operaba a través de una ventanilla similar a la de los bancos

En el marco de una serie de operativos para combatir la comercialización de estupefacientes al menudeo, personal de la Superintendencia Regional AMBA Norte 2 de la Policía Bonaerense desbarató en las últimas horas una banda narco que operaba en José C. Paz y alrededores. El grupo estaba integrado por al menos seis sospechosos que actuaban de manera coordinada y con división de roles.

Fuentes del caso confiaron a Infobae que, tras meses de tareas investigativas, los detectives lograron establecer que el grupo se dedicaba al traslado, fraccionamiento, distribución, seguridad y venta de droga en José C. Paz y zonas aledañas, donde operaban en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker.

Personal de la policía provincial, con apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales y la DDI San Isidro, llevó a cabo los operativos correspondientes y lograron la aprehensión de seis sospechosos —cinco hombres de 20, 32, 34, 42 y 46 años, y una mujer de 45—.

Además, secuestraron 800 mil pesos en efectivo, tres pistolas calibre .9 milímetros, una de ellas con numeración suprimida, dos escopetas calibre .12/70, una recortada sin numeración visible, 15 teléfonos celulares, 400 envoltorios de cocaína, municiones de guerra (calibres 9 mm, 12/70 y .38), cargadores y cartuchería variada y un vehículo Chevrolet Corsa color rojo.

Fue en uno de los domicilios allanados donde los uniformados se vieron sorprendidos por la presencia de una ventanilla de vidrio blindado y pasador metálico para el intercambio de dinero, similar a los utilizados en entidades bancarias o casas de cambio.

“Controle su vuelto y mercadería! “¡Una vez que cruza el portón, no hay reclamo!”, decía el cartel escrito a mano que la Policía encontró pegado en la particular boca de expendio. Cuando los vendedores no se encontraban en el lugar, colocaban otro letrero para que los compradores aguardaran a su regreso: “Vuelvo en 5 minutos. ¡Gracias! Consumadas las aprehensiones, el fiscal Martínez imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

