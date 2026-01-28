Un grupo de delincuentes hizo un boquete en el techo de un frigorífico y robó carne por $20 millones

Los ladrones se llevaron $20 millones en carne

Un grupo de delincuentes entró a un frigorífico de la localidad de Sourigues, en el partido de Berazategui, y robó carne por un valor de 20 millones de pesos.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando al menos tres ladrones ingresaron por el techo del local, ubicado sobre Camino General Belgrano al 5500, y cargaron toda la mercadería en una camioneta y un auto, conducidas por un par de cómplices más, para luego escapar.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. Los delincuentes cortaron una chapa del techo, entraron al local a la 1:21, revisaron las dos oficinas y desconectaron la alarma y el DVR de las cámaras.

Después, pasaron a las cámaras frigoríficas, la heladera principal y la góndola de atención, y se llevaron toda la carne que había sido descargada el día anterior. Por esto último, las víctimas creen que los delincuentes tenían ese dato, más allá de toda la logística para acceder al interior del lugar y desactivar las medidas de seguridad.

“Nuestros empleados son personas en quienes confiamos ciento por ciento”, dijo Marcela, una de las dueñas, quien remarcó que de ese local dependen diez familias.

La mujer detalló que el ataque se produjo mientras llovía, y que los ladrones usaron una escalera para acceder al techo por un descampado lindero. “Hablando con los vecinos, inferimos que justo cuando estaba lloviendo empezaron a hacer el agujero en el techo”, comentó la propietaria.

En las imágenes de seguridad, se ve a uno de los delincuentes con la cara descubierta, cargando carne en el baúl del Chevrolet Corsa en el que se dio a la fuga.

Uno de los delincuentes que ingresaron al frigorífico

Marcela aseguró que la mercadería robada no tenía seguro y que los ladrones solo se llevaron la carne, dejando computadoras, balanzas y otros equipos de valor. La pérdida igualmente es cuantiosa y golpeó a las víctimas: “Nos arruinaron económicamente”.

El frigorífico cuenta con 13 cámaras de seguridad y sistemas de alarma, pero eso no impidió el golpe. El llamado al 911 se hizo tras descubrir el boquete, pero la Policía, según dijo Marcela, llegó dos horas después.

“La Policía vino a las 3 de la mañana, estuvieron unos 20 minutos y se fueron”, relató la mujer, disconforme con las actuaciones iniciales. La DDI de Berazategui lleva adelante las investigaciones para dar con los responsables del asalto.

Mientras se aguardan novedades, desde el frigorífico y los vecinos de la zona manifestaron su disconformidad con la respuesta de la Comisaría Segunda de Ranelagh, de la que depende el barrio. En la misma cuadra, días antes, una mujer de 72 años fue asaltada en su vivienda por delincuentes encapuchados, que la maniataron y le robaron dinero y objetos de valor.

La dueña del frigorífico, que abrió en agosto, también contó que recibió ayuda de proveedores para reponer mercadería y poder seguir trabajando.

Calcula que la carne robada fue vendida de antemano, porque trasladar y almacenar esa cantidad sin perder la cadena de frío resultaría imposible.

El robo ocurrió durante la madrugada de este martes

“Tenemos todas las medidas de seguridad, ya no sabemos más qué hacer. Para nosotros es terrible, una pérdida enorme. Todo el esfuerzo que hacemos para poner un local en la situación en la que está nuestro país y darle trabajo a diez familias cuesta un montón”, lamentó Marcela.