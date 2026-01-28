Robaron tres casas en un barrio semicerrado de Córdoba: “Buscaron plata hasta en la heladera”

Entraron a robar a un barrio semicerrado en Córdoba (El Doce)

Una serie de robos simultáneos en un barrio semicerrado, en la zona oeste de Córdoba, afectó a los propietarios de tres dúplex. Los delincuentes invadieron varias viviendas, revolvieron todos los ambientes y sustrajeron objetos de valor.

Las grabaciones de cámaras de seguridad muestran que un auto gris estacionó frente a una de las viviendas asaltadas, descendieron varias personas del vehículo y, minutos después, regresaron al mismo coche para escapar.

Otro video revela a un sospechoso intentando robar un auto estacionado, aunque no consiguió llevárselo por un fallo mecánico, tal como detallaron los vecinos. Se calcula que los asaltantes permanecieron al menos dos horas dentro de la urbanización, según los distintos registros fílmicos a los que accedió El Doce.

Una de las familias damnificadas contó que regresó a su casa tras un viaje el domingo por la noche y descubrió que el lugar había sido desordenado por completo. “Me di cuenta de que el robo había sido reciente porque revolvieron todo, incluso abrieron el freezer y sacaron el helado; se ve que buscaron plata hasta en la heladera. Cuando lo toqué, todavía estaba frío”, expresó el propietario. Del interior de su vivienda faltaron dos relojes, una computadora y una llave de auto.

Los delincuentes forzaron ventanas del baño y living para ingresar a las viviendas del barrio

Otras dos casas del mismo complejo sufrieron robos similares. Las víctimas relataron que los ladrones se llevaron “cosas que estaban a mano, no electrodomésticos”. Según relataron los damnificados, en ambos casos, ingresaron forzando las ventanas del living y del baño.

Los residentes atribuyeron los robos a la falta de sistemas de alarma y advierten que los sospechosos habrían examinado previamente los domicilios. “Nos mudamos hace dos meses y todavía no teníamos el kit de seguridad con alarma que ofrece el barrio, ni el cartelito que identifica que lo tenés. Creemos que se fijaron en eso”, explicó uno de los afectados a El Doce.

Robaron tres dúplex de un barrio semicerrado en Córdoba (El Doce)

En relación con el control en el acceso, los vecinos lamentaron que, pese a la presencia de guardias y un solo policía provincial a pie, el ingreso no es restringido: “Te saludan y, como mucho, te preguntan a qué manzana vas. Si es un taxi, lo guían en moto hasta la casa”. Tras los hechos, solicitaron mayor patrullaje policial para el barrio: “Si figura como barrio abierto, pedimos más presencia policial. No que pidan DNI en el ingreso, sino que haya más patrullaje”.

Las cámaras de seguridad registraron un auto gris y al menos dos horas de permanencia de los ladrones en el lugar

Más robos en Córdoba

La inseguridad se volvió un tema recurrente en la provincia. De hecho, los ladrones utilizan una nueva modalidad de robo en los edificios de la Ciudad de Córdoba: ingresan con el pin de seguridad y luego fuerzan las cerraduras de los departamentos.

Esto fue lo que sucedió en el barrio Nueva Córdoba, donde un grupo de delincuentes aprovechó que los inquilinos se encontraban de vacaciones para ingresar a la fuerza a sus viviendas y llevarse hasta la ropa.

Las víctimas son dos estudiantes que, dada la época del año, estaban fuera de la seguridad. De hecho, recibieron la notificación de lo ocurrido luego de que una residente les advirtiera que la cerradura había sido violentada. “El lunes a las 17 me llama una vecina del mismo piso y me avisa que tenía la cerradura rota. Estaba todo abierto y se metieron. Me mandó videos, estaba todo revuelto”, contó una de las chicas al medio local El Doce.tv.

La denuncia ya fue presentada y los afectados aguardan novedades por parte de la Policía. Ante los reiterados hechos de inseguridad, los vecinos exigieron mejoras en la seguridad, la instalación de cámaras, refuerzo de las rejas y el cierre de la terraza debido a una obra en construcción en la zona.