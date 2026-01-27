Una conductora realizó maniobras temerarias en Córdoba, todo quedó grabado y recibió la inhabilitación de licencia

El vehículo era conducido por una mujer de 45 años oriunda de Córdoba Capital

El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso fuertes medidas y una multa tras la difusión de un video en redes sociales que exhibe a una Toyota Hilux color rojo realizando maniobras riesgosas en el Camino de las Altas Cumbres.

La conductora, una mujer de 45 años de Córdoba Capital, fue sancionada con la inhabilitación de la licencia de conducir durante 90 días, una multa económica y una denuncia penal contravencional. Todo esto responde a las imágenes que muestran el adelantamiento en doble línea amarilla, en un sector de curvas cerradas sobre la Ruta Provincial n°34, entre los kilómetros 02 y 04, durante la mañana del lunes 26 de enero.

De acuerdo con la información oficial, la intervención surgió bajo instrucción directa del titular de la cartera de seguridad, Juan Pablo Quinteros. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, responsable de la aplicación de la ley, coordinó las acciones junto a la Policía Caminera, encargada del control en rutas provinciales.

La mujer sancionada, de 45 años, posee un historial de 21 multas de tránsito y tres inhabilitaciones previas por faltas graves en Córdoba Capital

Ambas dependencias actuaron tras identificar la infracción viralizada en plataformas digitales, donde se observa el sobrepaso indebido en una zona señalizada como prohibida.

El caso adquirió mayor gravedad al constatarse que la propietaria del rodado suma 21 multas previas por infracciones de tránsito, incluyendo tres inhabilitaciones anteriores: dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia. Este historial permitió emplear la figura de la reiterancia, mecanismo introducido en la última reforma de la Ley de Tránsito Provincial 8.560 vigente en Córdoba desde el 2 de enero de 2026.

El ministro Juan Pablo Quinteros declaró: “Al igual que en un hecho similar y muy reciente, aplicamos la figura de la reiterancia, que fue introducida en la última reforma de la Ley de Tránsito justamente para casos como estos, en donde podemos actuar más rápidamente y de manera preventiva, para atacar conductas que se repiten y ponen en riesgo ni más ni menos que la vida de propios y ajenos”.

El titular de la cartera de Seguridad amplió el alcance de la medida señalando: “Acá hay una decisión del Gobierno Provincial de no tolerar este tipo de conductas asesinas y perseguirlas. Esta modernización de la ley nos permitió adaptar la normativa a la realidad efectiva, y además sentar las bases para la incorporación de más tecnología para la seguridad vial, que es clave por la extensión y características de las autovías y rutas de Córdoba, con el objetivo último de preservar la vida de las personas”.

En el mensaje final, Quinteros enfatizó la coordinación entre la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera: “De manera conjunta, entre la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, que es autoridad de aplicación de la ley de tránsito, y nuestra Policía Caminera, que es autoridad de control, vamos a perseguir y sancionar a los conductores que realicen estas maniobras, también con el objetivo de poner a esta problemática en la agenda ciudadana, desde el punto de vista de la concientización y de la condena social”.

El antecedente reciente en Altas Cumbres

La mujer ya contaba con 6 infracciones registradas en la provincia cordobesa

Otra conducción peligrosa en el camino de Altas Cumbres también generó una contundente respuesta de las autoridades provinciales, luego de la viralización de videos en redes sociales donde se evidencia el comportamiento riesgoso de conductores en esa ruta.

El Ministerio de Seguridad, bajo la instrucción directa del ministro Juan Pablo Quinteros, dispuso medidas inmediatas a través de la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, tras la circulación de imágenes que muestran maniobras que pusieron en jaque la seguridad de quienes transitaban por la zona.

En las imágenes, un Renault Koleos blanco aparece ejecutando adelantamientos prohibidos en plena Ruta 34, una vía con doble línea amarilla y curvas. La secuencia, capturada por otro automovilista el domingo 11 de enero entre los kilómetros 77 y 87, en cercanías de El Cóndor, muestra la gravedad de las maniobras, realizadas en sectores donde la visibilidad es reducida y el tránsito suele ser intenso.

La inhabilitación de la conductora de San Luis fue denunciada ante la justicia penal y comunicada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para dar validez nacional a la sanción

Frente a la evidencia, la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito procedió a la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular registral del vehículo involucrado, una mujer de 78 años oriunda de la provincia de San Luis.

Además, el historial de infracciones reveló que la conductora acumulaba seis multas, de las cuales cinco correspondían a excesos de velocidad considerados infracciones “muy graves” y una adicional por no respetar la normativa sobre luces.

El caso no quedó solo en el ámbito administrativo. Desde el área se presentó una denuncia ante la justicia penal contravencional por conducción peligrosa, dando paso a una investigación judicial.

En sintonía, el director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, estableció contacto con Alejandro Lara Ferrero, director de Seguridad Vial de San Luis, quien extendió la inhabilitación a esa jurisdicción. La decisión también fue notificada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que la sanción sea registrada en el RENAT (Registro Nacional) y tenga validez en todo el país, reforzando así el alcance nacional de la medida.