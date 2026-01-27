Sociedad

Una conductora realizó maniobras temerarias en Córdoba, todo quedó grabado y recibió la inhabilitación de licencia

Se trata de una mujer de 45 años que intentó realizar un adelantamiento sobre una doble línea amarilla en una curva. El vehículo registra 21 multas previas por infracciones de tránsito

Guardar
El vehículo era conducido por una mujer de 45 años oriunda de Córdoba Capital

El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso fuertes medidas y una multa tras la difusión de un video en redes sociales que exhibe a una Toyota Hilux color rojo realizando maniobras riesgosas en el Camino de las Altas Cumbres.

La conductora, una mujer de 45 años de Córdoba Capital, fue sancionada con la inhabilitación de la licencia de conducir durante 90 días, una multa económica y una denuncia penal contravencional. Todo esto responde a las imágenes que muestran el adelantamiento en doble línea amarilla, en un sector de curvas cerradas sobre la Ruta Provincial n°34, entre los kilómetros 02 y 04, durante la mañana del lunes 26 de enero.

De acuerdo con la información oficial, la intervención surgió bajo instrucción directa del titular de la cartera de seguridad, Juan Pablo Quinteros. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, responsable de la aplicación de la ley, coordinó las acciones junto a la Policía Caminera, encargada del control en rutas provinciales.

La mujer sancionada, de 45
La mujer sancionada, de 45 años, posee un historial de 21 multas de tránsito y tres inhabilitaciones previas por faltas graves en Córdoba Capital

Ambas dependencias actuaron tras identificar la infracción viralizada en plataformas digitales, donde se observa el sobrepaso indebido en una zona señalizada como prohibida.

El caso adquirió mayor gravedad al constatarse que la propietaria del rodado suma 21 multas previas por infracciones de tránsito, incluyendo tres inhabilitaciones anteriores: dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia. Este historial permitió emplear la figura de la reiterancia, mecanismo introducido en la última reforma de la Ley de Tránsito Provincial 8.560 vigente en Córdoba desde el 2 de enero de 2026.

El ministro Juan Pablo Quinteros declaró: “Al igual que en un hecho similar y muy reciente, aplicamos la figura de la reiterancia, que fue introducida en la última reforma de la Ley de Tránsito justamente para casos como estos, en donde podemos actuar más rápidamente y de manera preventiva, para atacar conductas que se repiten y ponen en riesgo ni más ni menos que la vida de propios y ajenos”.

El titular de la cartera de Seguridad amplió el alcance de la medida señalando: “Acá hay una decisión del Gobierno Provincial de no tolerar este tipo de conductas asesinas y perseguirlas. Esta modernización de la ley nos permitió adaptar la normativa a la realidad efectiva, y además sentar las bases para la incorporación de más tecnología para la seguridad vial, que es clave por la extensión y características de las autovías y rutas de Córdoba, con el objetivo último de preservar la vida de las personas”.

En el mensaje final, Quinteros enfatizó la coordinación entre la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera: “De manera conjunta, entre la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, que es autoridad de aplicación de la ley de tránsito, y nuestra Policía Caminera, que es autoridad de control, vamos a perseguir y sancionar a los conductores que realicen estas maniobras, también con el objetivo de poner a esta problemática en la agenda ciudadana, desde el punto de vista de la concientización y de la condena social”.

El antecedente reciente en Altas Cumbres

La mujer ya contaba con 6 infracciones registradas en la provincia cordobesa

Otra conducción peligrosa en el camino de Altas Cumbres también generó una contundente respuesta de las autoridades provinciales, luego de la viralización de videos en redes sociales donde se evidencia el comportamiento riesgoso de conductores en esa ruta.

El Ministerio de Seguridad, bajo la instrucción directa del ministro Juan Pablo Quinteros, dispuso medidas inmediatas a través de la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, tras la circulación de imágenes que muestran maniobras que pusieron en jaque la seguridad de quienes transitaban por la zona.

En las imágenes, un Renault Koleos blanco aparece ejecutando adelantamientos prohibidos en plena Ruta 34, una vía con doble línea amarilla y curvas. La secuencia, capturada por otro automovilista el domingo 11 de enero entre los kilómetros 77 y 87, en cercanías de El Cóndor, muestra la gravedad de las maniobras, realizadas en sectores donde la visibilidad es reducida y el tránsito suele ser intenso.

La inhabilitación de la conductora
La inhabilitación de la conductora de San Luis fue denunciada ante la justicia penal y comunicada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para dar validez nacional a la sanción

Frente a la evidencia, la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito procedió a la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular registral del vehículo involucrado, una mujer de 78 años oriunda de la provincia de San Luis.

Además, el historial de infracciones reveló que la conductora acumulaba seis multas, de las cuales cinco correspondían a excesos de velocidad considerados infracciones “muy graves” y una adicional por no respetar la normativa sobre luces.

El caso no quedó solo en el ámbito administrativo. Desde el área se presentó una denuncia ante la justicia penal contravencional por conducción peligrosa, dando paso a una investigación judicial.

En sintonía, el director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, estableció contacto con Alejandro Lara Ferrero, director de Seguridad Vial de San Luis, quien extendió la inhabilitación a esa jurisdicción. La decisión también fue notificada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que la sanción sea registrada en el RENAT (Registro Nacional) y tenga validez en todo el país, reforzando así el alcance nacional de la medida.

Temas Relacionados

CórdobaAltas CumbresJuan Pablo QuinterosMinisterio de Seguridad de CórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una sospechosa clave del esquema liderado por Cositorto

Rosa María González Rincón fue detenida en la ciudad de San Cristóbal. Según la investigación, simulaba operar un software que no realizaba transacciones reales

Generación Zoe: capturaron en Venezuela

Una moza expuso ante los clientes las condiciones laborales de un restaurante y el local respondió

La trabajadora denunció que ellas y sus compañeros eran maltratados y que cobraban sueldos de miseria. Agregó que había “ratas y cucarachas” en la cocina. La empresa desmintió sus dichos en las redes

Una moza expuso ante los

Un automovilista cruzó en rojo y casi mata a un motociclista en Pacheco: dio positivo al narcotest

Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones de Tigre captaron el momento en que una camioneta irrumpió en la avenida Juan Domingo Perón y generó el accidente

Un automovilista cruzó en rojo

Quién era la turista que murió tras tirarse por una cascada y golpearse la cabeza en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La mujer, de unos 50 años y oriunda de Pilar, era licenciada en Administración de Empresas en la UBA y había viajado para disfrutar de sus vacaciones. Cómo fue el trágico hecho

Quién era la turista que

Incendios en Chubut: qué dice el pronóstico del tiempo para la zona afectada y para cuándo se esperan lluvias

Crece la preocupación por los focos que podrían traer más complicaciones en el área. Los brigadistas trabajan para controlar el fuego, mientras que el SMN anunció probabilidad de precipitaciones

Incendios en Chubut: qué dice
DEPORTES
La respuesta de Morena Beltrán

La respuesta de Morena Beltrán tras la polémica frase de Horacio Pagani por su debut como comentarista de fútbol: “Lo lamento por él”

San Lorenzo busca la levantada en su visita a Gimnasia de Mendoza

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez volvieron a ignorarse en Vélez-Talleres: el trasfondo de sus “diferencias”

Santiago Ascacíbar fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del impactante traspaso y cuándo debutaría

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró los ejercicios

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani: “El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres”

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Ucrania ya

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Una crisis silenciosa en Noruega: un drástico descenso de aves agrícolas alerta a científicos y productores

Moscú recrudeció la ofensiva sobre la red energética de Ucrania en plena negociación de paz

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán