Maniataron a nueve empleados de un local en Rosario, fueron a la casa del dueño y se llevaron 4 mil euros

Cuatro ladrones armados irrumpieron en una pollería de Rosario en San Juan al 5200, maniataron a nueve empleados y se robaron dinero en efectivo y teléfonos

Según relató el dueño del negocio a Radio 2 y El Tres, el robo fue cometido cuando el camión proveedor de huevos acababa de retirarse.

El hombre señaló que los asaltantes ingresaron a través del portón, desconectaron los equipos eléctricos y exhibieron violencia al amenazar a uno de sus hijos: “Le dijeron que le cortaban un dedo si no entregaba las llaves de mi casa”, afirmó, y agregó que los delincuentes conocían los nombres de la familia.

“Imaginate cómo estoy. Estás durmiendo y se te aparecen dos personas con revólver”, agregó.

En la vivienda, los delincuentes lograron sustraer cerca de 200.000 pesos y 4.000 euros.

La brigada motorizada acudió de inmediato al lugar, entrevistó a las víctimas e inició el operativo de búsqueda en la zona.

Los teléfonos sustraídos a los trabajadores fueron localizados en un contenedor de residuos a unas cuatro cuadras del comercio; coincidían con la ubicación señalada por los GPS de los dispositivos.

Cayó otro integrante de Los Menores en Rosario

La reciente detención de C. A. T., supuesto integrante de Los Menores, intensificó la ofensiva judicial contra una de las estructuras narcocriminales más peligrosas de Rosario, en un contexto donde la articulación entre bandas delictivas y grupos radicalizados vinculados a clubes deportivos se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad institucional. El caso representa otro eslabón dentro de la causa por asociación ilícita y tráfico de drogas que, según informó Rosario3, ya derivó en múltiples detenciones y prisiones preventivas a lo largo del último año.

El joven de 21 años era buscado por asociación ilícita (Gentileza: Rosario3)

En este avance, destaca la situación del principal líder identificado de la organización, Matías Ignacio Gazzani, quien continúa prófugo con orden de captura activa. Su situación, junto a la de otros sospechosos aún no localizados, mantiene la presión sobre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, en un escenario marcado por la violencia territorial en el sur santafesino. Paralelamente, la Justicia ratificó al inicio de diciembre las prisiones preventivas de siete presuntos miembros de Los Menores, entre los cuales figura Lautaro “Laucha” Ghiselli, conocido por encabezar la barra brava de Rosario Central. Todos ellos permanecen alojados en la Unidad Penitenciaria de Piñero, reconocida por albergar internos de alto perfil criminal.

El tribunal penal, bajo la presidencia del juez Gustavo Salvador, rechazó además los recursos de apelación presentados por Lucas Ezequiel Medina, Germán Matías Hermosín, Diego Andrea Aguirre, Mirko Nicolás Benítez, Kevin Tomás De Los Santos y Ezequiel Sebastián Dilascio.

La convergencia entre crimen organizado y operadores violentos ligados al fútbol aparece subrayada en la causa. Según planteó el juez Salvador, “otorga a las bandas recursos logísticos, capacidad de intimidación y presencia territorial”. Esta configuración, remarcó el magistrado, excede el campo de la seguridad pública, proyectando su influencia a las estructuras de los clubes deportivos. Los informes policiales y judiciales recabados centran el foco territorial de Los Menores en la zona sur de Rosario, aunque advierten sobre ramificaciones hacia localidades vecinas y un crecimiento sostenido de su influencia territorial.

La detención de C. A. T. se concretó en la ribera norte de Rosario, cinco meses después de que la Justicia dispusiera una orden de captura en su contra. El operativo, ejecutado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) junto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), impidió su fuga hacia el área insular, tras haber seguido sus movimientos desde el barrio 7 de Septiembre hasta el muelle de la Rambla Catalunya. Los agentes interceptaron a C. A. T. cuando se preparaba para abordar un taxi lancha, frustrando su intento de huida y asegurando su traslado bajo custodia especializada.

El prófugo fue detenido en la Rambla Catalunya, en la zona norte de Rosario (Instagram: La Florida Rosario)

De acuerdo con los antecedentes documentados, C. A. T., de 21 años, era buscado desde el 18 de agosto de 2025 tras ser vinculado formalmente a la banda por la fiscal Georgina Pairola. Sobre él pesa un requerimiento judicial por asociación ilícita y conexiones previas con delitos de robo, portación de armas y participación en homicidios. Además, fue imputado en enero de 2024 por abuso de arma de fuego junto a otros individuos. Al momento de la detención, los agentes incautaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, y detuvieron a dos hombres y dos mujeres que lo acompañaban, entre los cuales una joven resultó ser menor de edad.

El cerco policial en torno a Los Menores viene mostrando progresos notables desde diciembre del año pasado, cuando se produjo la detención de Luis Daniel Palavecino, de 40 años, sindicado como uno de los responsables logísticos y operativos de la organización. Palavecino fue arrestado antes de que su nombre se incorporara al listado nacional de personas más buscadas, lo que permitió desplegar un dispositivo discreto y aumentar la eficacia del operativo, según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad consultadas por Rosario3.

Los informes consignan que Palavecino poseía antecedentes por delitos patrimoniales y episodios de violencia, agravando su perfil delictivo en el marco de la causa. La estructura interna de Los Menores permanece bajo una investigación que involucra múltiples niveles de vinculación con actividades ilícitas y redes externas, elementos que complican los esfuerzos de desarticulación por parte de las autoridades.