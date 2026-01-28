Crimen y Justicia

Dos hombres atacaron a tiros a varias personas en Rosario y cayeron tras un megaoperativo

La investigación judicial que derivó en los procedimientos en barrio Godoy arrancó en diciembre pasado tras una seguidilla de hechos violentos vinculados a disputas entre bandas que operan en la zona oeste de la Ciudad

Los procedimientos se realizaron en
Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos identificados como focos de venta de droga en barrio Godoy

Una serie de operativos simultáneos en Rosario dejó al descubierto una estructura de narcomenudeo vinculada a recientes hechos de violencia. La acción policial, enmarcada en una investigación ordenada por la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desplegó a los agentes de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, dependiente de la Policía Federal Argentina, en un despliegue que incluyó 21 allanamientos y culminó con el secuestro de armas, dinero en efectivo y la detención de dos personas.

La investigación comenzó el 5 de diciembre del año pasado, a partir de una orden emitida por la Fiscalía de Microtráfico, con el objetivo de identificar focos de comercialización de drogas en el barrio Godoy.

Las tareas investigativas permitieron vincular diferentes hechos delictivos con la actividad de bandas locales, algunas con conexiones directas a la organización liderada por Claudio “Morocho” Mansilla y a integrantes de Los Monos, según precisaron fuentes de la Policía Federal.

A través del seguimiento y el relevamiento de información, el fiscal César Cabrera solicitó los allanamientos, que recibieron la autorización del juez de Primera Instancia Federico Rébola y se concretaron el último viernes.

Entre los elementos secuestrados figura
Entre los elementos secuestrados figura un arma que será analizada por peritos para determinar su uso en hechos violentos

Durante los procedimientos, dos hermanos fueron arrestados bajo la sospecha de ser autores o partícipes de un ataque con arma de fuego ocurrido el 18 de enero en la zona de Brasil al 2700. Según detalló el medio local Rosario3, el día del ataque, los dos sujetos detenidos ingresaron con una motocicleta en un pasillo de la zona en el que efectuaron al menos 26 disparos e hirieron a tres personas.

Este episodio se sumó a una seguidilla de hechos violentos en la zona, donde también se había realizado otro operativo policial un día antes, con el secuestro de dos armas tras el asesinato de una mujer.

Entre los elementos incautados en los procedimientos se encuentra un arma de fuego que será sometida a peritajes para determinar si estuvo involucrada en alguno de los ataques registrados en la zona oeste de Rosario.

Cayó otro integrante de Los Menores en Rosario cuando intentaba escapar a una isla

El joven de 21 años
El joven de 21 años era buscado por asociación ilícita (Gentileza: Rosario3)

A cinco meses de que la Justicia emitiera una orden de captura en su contra, C. A. T., un joven de 21 años, fue arrestado en un intento de escapar hacia la zona de las islas de Rosario. Según trascendió, el prófugo había sido señalado como uno de los presuntos integrantes de la banda de “Los Menores”.

La detención fue concretada este sábado en la zona norte de Rosario, donde la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lograron ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Según la información publicada por Rosario3, el joven era buscado por asociación ilícita. De hecho, sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la fiscal Georgina Pairola el 18 de agosto de 2025, tras establecerse un vínculo entre él y la banda de “Los Menores”.

Por otro lado, de acuerdo con los registros, el sospechoso enfrenta antecedentes por robo, portación de armas y conexión con un homicidio. Además, en enero de 2024 ya había sido imputado por abuso de arma de fuego junto a otros hombres.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Al momento de ser arrestado, indicaron que se hallaba con dos hombres y dos mujeres que fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia para definir su situación legal. Asimismo, confirmaron que una de las jóvenes era menor de edad.

