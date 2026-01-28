Córdoba: cayó un joven de 20 años que vendía material de abuso sexual infantil por una aplicación

Detuvieron en Córdoba a un joven de 20 años que vendía material de abuso sexual infantil por una plataforma web

Un joven de 20 años fue detenido este miércoles en el barrio Ampliación General Artigas, en la ciudad de Córdoba, acusado de integrar una red de distribución de material de abuso sexual infantil a través de una plataforma digital.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se inició a partir de un reporte elaborado por una ONG con base en Estados Unidos, dedicada a rastrear contenidos de abuso infantil en la web.

En ese contexto, personal de la Policía de Córdoba, en colaboración con autoridades judiciales, logró aprehender esta mañana a uno de los integrantes de dicha organización. Según constataron, operaba a través de Discord, una plataforma gratuita de comunicación que permite a los usuarios chatear mediante voz, video y texto en tiempo real.

Tras el rastreo y la verificación de las pruebas recabadas hasta el momento, los investigadores lograron identificar a los responsables, uno de ellos el recientemente detenido. En su domicilio, además, se incautaron evidencias vinculadas a la causa, que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de Juan Ávila Echenique.

Marcelo Fada, titular de la División Cibercrimen de la Policía provincial, brindó declaraciones una vez concretado el arresto del sospechoso y dio detalles de su modus operandi. “Operaba fundamentalmente ofreciendo un pack de material de abuso sexual infantil a la venta a los participantes del chat de Discord. Tengamos en cuenta que Discord puede tener salas de hasta 200.000 participantes, en las cuales hacía el ofrecimiento concreto de esta información que pesaba varios gigas de contenido”, explicó en diálogo con el programa “Más que bien” (Telefé Córdoba).

A su vez, Fada comentó que no se descarta que haya complicidad entre otros usuarios, un punto que será investigado a partir de los elementos secuestrados en el domicilio del sospechoso.

Por su parte, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, destacó la labor del fiscal Ávila Echenique, experto en casos de delitos contra la integridad sexual. “Hizo un trabajo muy rápido y muy arduo y concreto”, aseguró el funcionario.

Se informó que agentes de la Policía provincial continúan el trabajo sobre este caso junto a organismos especializados para la protección de menores y el avance de la investigación judicial.

Abusos a alumnos en el colegio Palermo Chico: afirman que el empresario acusado producía y distribuía contenido sexual infantil

La causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual de menores continúa sumando detalles estremecedores. Este martes, el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, reveló que, entre las pruebas recolectadas, hay imágenes de los alumnos del colegio Palermo Chico desnudos que habrían sido tomadas por una cámara oculta ubicada en el baño del acusado.

La información fue dada a conocer en declaraciones a TN, donde el letrado afirmó que, además de los abusos, está a punto de probar "la producción, tenencia y distribución de contenido sexual de menores".

El empresario acusado

“Tenemos pericial informática demostrativa, fehaciente, indubitable, de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcell y de su esposa, donde eran filmados”, dijo Hawlena Gianotti.

En este sentido, el abogado detalló que al menos dos imágenes corresponden a un menor totalmente desnudo, captadas mientras se duchaba mediante el lente oculto instalado en la vivienda. Este material, según remarcó, fue hallado en el teléfono celular de Porcel, el cual fue secuestrado por la Justicia.

“Esto implica producción y tenencia de imágenes de contenido sexual de menores. Estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre este sujeto o debería modificarla”, afirmó el letrado al respecto.

La causa judicial, que tramita en la Justicia nacional, investiga los presuntos abusos cometidos por Marcelo Porcel contra compañeros de colegio de su hijo, todos alumnos de Palermo Chico. El expediente reúne declaraciones de varias de las víctimas en Cámara Gesell, y según el abogado, existen al menos cuatro menores más dispuestos a declarar, aunque todavía no se ha avanzado en este sentido.