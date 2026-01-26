Crimen y Justicia

Capturaron a un prófugo por tentativa de homicidio y demoraron a 70 trapitos en el inicio de la Liga

Fue en el marco de los operativos de seguridad desplegados en los alrededores de los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo y Barracas Central

Operativo de la Ciudad en el comienzo de la Liga: 70 trapitos demorados, controles a micros y prófugo capturado

La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo este fin de semana en los alrededores de La Bombonera, y en los estadios Pedro Bidegain y Claudio “Chiqui” Tapia, de San Lorenzo y Barracas Central, respectivamente, con motivo del inicio del Torneo Apertura de Primera División, de la Liga. La jornada culminó con la detención de un prófugo por tentativa de homicidio y la demora de un total de 70 trapitos.

Además, los agentes aprehendieron a un delincuente que había sido advertido por hinchas cuando robaba un casco de una moto que se encontraba estacionada.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los dispositivos incluyeron tres anillos de control en las inmediaciones de los tres estadios.

En la previa del partido entre Barracas Central y River Plate, efectivos de la fuerza de seguridad porteña capturaron a un hombre que era buscado por un intento de homicidio.

Fuentes policiales confiaron a Infobae que el fugitivo, identificado como J.O.M.C., tenía orden de detención inmediata, emitida el 25 de marzo del año pasado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de Martín Sebastián Peluso.

Los operativos fueron desplegados en las inmediaciones de los estadios de Boca Juniors, Barracas Central y San Lorenzo de Almagro.

Por su parte, este domingo oficiales aprehendieron a un hombre que había sido visto por otros hinchas cuando robaba un casco de una moto estacionada. Además, el sospechoso, de 46 años, tenía en su poder dos tijeras tipo yugas. Una vez arrestado, fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Sur.

El sábado, en el ingreso a la cancha de San Lorenzo, donde el equipo local enfrentó a Lanús, un hombre fue procesado por tenencia de estupefacientes, en una causa que tramita la Unidad de Flagrancia Oeste.

Agentes de la Policía de la Ciudad también demoraron a 70 trapitos -65 en La Boca y 5 en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro-, y secuestraron seis micros que transportaban hinchas por falta de documentación habilitante.

Por otra parte, los oficiales afectados en los tres anillos circundantes a los estadios detectaron a 81 hinchas que intentaban ingresar pese a tener derecho de admisión, 62 de ellos en los alrededores de La Bombonera.

Los agentes demoraron a un total de 70 trapitos -65 en La Boca y 5 en el Bajo Flores-.

En ese mismo operativo, los oficiales labraron 200 actas por intentar ingresar sin entradas o con carnés ajenos. Asimismo, se labraron 21 actas de secuestro de 1.760 productos entre merchandising, bebidas alcohólicas y comida por venta ilegal y falta de los permisos correspondientes.

“Trapitos de lujo”, la banda cobraba para estacionar en Vélez

A principios de diciembre del año pasado, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a varios miembros de una banda de “trapitos de lujo” dedicada a cobrar de forma ilegal por estacionar autos en las inmediaciones del estadio de Vélez Sársfield en el barrio porteño de Liniers.

El operativo, llevado adelante por la División Contravenciones y Faltas, derivó en la detención de ocho hombres y una mujer. Entre ellos se encuentran un agente del Servicio Penitenciario Federal ligado a la barra brava de Vélez Sársfield y un delegado sindical del gremio de Comercio. El grupo fue imputado por asociación ilícita y estafas.

La organización funcionaba durante eventos masivos en el estadio de Vélez Sársfield, como el reciente recital de Shakira. En ese marco, la Policía de la Ciudad estableció un dispositivo especial de seguridad detectando el accionar de los involucrados.

En total fueron 9 los miembros de la organización detenidos

De acuerdo a la investigación, la maniobra consistía en captar a los conductores que buscaban estacionar cerca del estadio y ofrecerles cocheras por sumas que oscilaban entre 30 mil y 40 mil pesos, una cifra mayor a la tarifa oficial.

Según indicaron fuentes policiales, se trataba de un sistema paralelo al circuito legal de estacionamiento que ofrecía una empresa que tiene un convenio con en el predio del hipermercado de Liniers, ubicado a unos 100 metros del estadio, para cuando hay recitales.

La firma había contratado formalmente más de 300 cocheras, pero la banda recibía a personas por fuera del sistema que presentaban un papel con la inscripción “Sindicato” y dirigían a los conductores hacia el sector de subsuelo, donde se utilizaron ilícitamente alrededor de 60 plazas adicionales no habilitadas.

Los otros cuatro detenidos

En consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste representada por el fiscal Sebastián Corral Galvano, se dispuso convalidar el procedimiento, detener a todos los involucrados y secuestrar diez teléfonos celulares, cinco papeles con la inscripción “Sindicato” y una suma superior a 100.000 pesos en efectivo. También se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad.

En ese contexto, se dio con una pareja que retiraba su vehículo del estacionamiento y relató haber accedido mediante la oferta de un hombre que, al entregarles el papel con la inscripción “Sindicato” y darles instrucciones, cobró 35.000 pesos a cambio del acceso.

Así, todos los involucrados fueron imputados por asociación ilícita y estafa y, luego, liberados.

