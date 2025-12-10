Cayó una banda de “trapitos de lujo” que cobraba para estacionar durante los recitales en Vélez: hay 9 detenidos

En total fueron 9 los miembros de la organización detenidos

Una banda de “trapitos de lujo” dedicada a cobrar de forma ilegal por estacionar autos en el hipermercado Carrefour de Liniers durante recitales en el estadio de Vélez Sarsfield fue desbaratada en las últimas horas por personal de la Policía de la Ciudad.

El operativo, llevado adelante por la División Contravenciones y Faltas, derivó en la detención de ocho hombres y una mujer. Entre ellos se encuentran un agente del Servicio Penitenciario Federal ligado a la barra brava de Vélez Sarsfield y un delegado sindical del gremio de Comercio. El grupo fue imputado por asociación ilícita y estafas.

La organización funcionaba con precisión durante eventos masivos en el estadio de Vélez Sarsfield, como el reciente recital de Shakira. En ese marco, la Policía de la Ciudad estableció un dispositivo especial de seguridad detectando el accionar de los involucrados.

Los otros cuatro detenidos

Según indicaron fuentes policiales, se trataba de un sistema paralelo al circuito legal de estacionamiento que ofrecía la empresa Seeker Parking en el predio del Carrefour de Liniers, ubicado a unos cien metros del estadio.

De acuerdo a la investigación, la maniobra consistía en captar a los conductores que buscaban estacionar cerca del estadio y ofrecerles cocheras dentro del hipermercado por sumas que oscilaban entre 30 mil y 40 mil pesos, una cifra mayor a la tarifa oficial.

Para facilitar el ingreso, los “trapitos de lujo” entregaban al cliente un pequeño papel con la palabra “sindicato”, utilizado como contraseña ante los empleados de la empresa de parking y del supermercado, quienes colaboraban guiando a los conductores dentro de la playa.

El dinero incautado

Al relatar el procedimiento, los investigadores constataron que dos empleados a cargo de verificar los accesos dirigían bajo este código a los conductores hacia el subsuelo.

Allí, otros dos trabajadores, un encargado de Seeker Parking y el responsable de seguridad del hipermercado, señalaban el sitio para estacionar. En ese punto, los automovilistas eran recibidos por el agente penitenciario y miembro de la barra brava de Vélez, encargado de recaudar el dinero, apoyado por dos empleados de Carrefour fuera de su horario laboral, quienes ayudaban con la ubicación de los autos de acuerdo a la logística del cobrador.

Durante el operativo de seguridad, uno de los miembros de la banda fue interceptado y trasladado al puesto de la Superintendencia de Investigaciones instalado a las afueras del estadio. En ese contexto, intentó justificar su presencia alegando que solo redirigía a conductores al estacionamiento y mostró como argumento el papel con la contraseña “sindicato”. Los encargados del procedimiento siguieron la pista hasta el Carrefour, donde observaron la secuencia delictiva en tiempo real.

El avance de la causa incluyó el secuestro de más de 100 mil pesos en efectivo hallados en poder del cobrador principal, así como la retención de teléfonos móviles de todos los implicados y de la credencial oficial del agente penitenciario.

Fuentes del caso indicaron que a todos los detenidos se les aplicará el derecho de admisión por dos años en estadios de fútbol, con el objetivo de erradicar la participación de barras y personas vinculadas al delito en estos espacios.

En la investigación surgió también la figura de “José”, señalado por los acusados como responsable operativo del grupo y delegado gremial. Tras la detención de sus cómplices y el decomiso de los teléfonos, José se presentó en el estacionamiento al no poder comunicarse con el resto y fue arrestado en el lugar por la Policía de la Ciudad.

La investigación avanza para determinar si la banda desarticulada contaba con integrantes adicionales, ya que se presume que el método se había implementado en varios recitales recientes en el estadio del barrio de Liniers. Mientras tanto, los nueve imputados permanecen bajo investigación judicial tras la notificación formal de la causa y la recolección de pruebas materiales por parte de las autoridades.