Sociedad

Se incendió un reconocido restaurante frente a la cancha de Boca a horas del partido ante Deportivo Riestra

El siniestro ocurrió en un local ubicado en Brandsen 923. Hubo cuatro personas asistidas en el lugar por personal del SAME. El encuentro es a las 18:30 horas

Ocurrió en un local ubicado en Brandsen entre Filiberto y Poliza. Hubo 4 asistidos en el lugar

A pocas horas del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura, un incendio se desató este domingo por la mañana en un reconocido restaurante ubicado frente a la Bombonera. Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar y dominó las llamas, evitando daños a viviendas vecinas y la propagación del fuego.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en el restaurante El Genovés, ubicado en Brandsen 923, frente a la tradicional puerta de ingreso al estadio de Boca. Hasta allí llegaron cuatro móviles del SAME, además de los bomboeros, evacuaron completamente el lugar y asistieron con oxígeno a cuatro personas.

El fuego se inició en el local gastronómico, en el sistema de evaciación de gases de la cocina, lo que provocó que rápidamente el lugar quedara cubierto de humo.

El fuego ocurrió en el local ubicado a metros del ingreso principal de la Bombonera

Además del restaurante, el edificio cuenta con un estacionamiento en el subsuelo y cuatro pisos destinados a un hotel. El reporte indica que el fuego fue rápidamente controlado y no se extendió al resto de la edifiación.

Boca recibirá desde las 18:30 en la Bombonera a Deportivo Riestra, en lo que será el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura.

Noticia en desarrollo.

