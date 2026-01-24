Un claro penal no cobrado a River Plate volvió a favorecer al equipo del Chiqui Tapia

La primera fecha del Torneo Apertura ya entregó una jugada cargada de polémica y que generó un inmediato impacto en redes por los equipos protagonistas del partido. River Plate visitó a Barracas Central en el duelo que inició el camino de ambos en el Grupo B y el árbitro Nicolás Ramírez quedó en el ojo de la tormenta en los primeros minutos de actividad: no cobró un penal a favor del Millonario.

La maniobra se inició a los 16 minutos con una recuperación rápida de River tras una salida larga del arquero Marcelo Miño. El Millonario manejó con paciencia la pelota en el centro del campo del Estadio Claudio Fabián Tapia, hasta que encontró el cambio de ritmo para poner a Juan Fernando Quintero de frente a metros del área rival. Fue Sebastián Driussi el que localizó el hueco en la defensa rival para filtrar una pelota que vio a Tomás Galván.

El mediocampista de 25 años, que pasó los últimos años cedido entre Colón, Defensa y Justicia, Tigre y Vélez, llegó antes que el guardametas Miño y alcanzó a tirar el centro al medio para la aparición con el arco vacío del refuerzo Fausto Vera. El mediocampista le pegó, pero el defensor Gastón Campi evitó que la pelota ingrese: intentó despejarla, cayó al suelo y el remate del jugador del Millonario impactó en su brazo. En el rebote, el ex Atlético Mineiro no acertó al arco y la tiró afuera.

Ramírez, que estuvo asistido en el VAR por Héctor Paletta, argumentó que no había intención de tocar la pelota con la mano por parte del jugador del Guapo y decidió continuar con las acciones con un saque de arco a pesar del reclamo de los jugadores del Millonario encabezados por el capitán Juanfer Quintero.

Las redes sociales rápidamente pusieron el foco sobre lo sucedido en los primeros minutos de la acción. Barracas Central es presidido por Matías Tapia, hijo del actual presidente de la AFA, y tiene como capitán al otro hijo del mandatario de la Casa Madre del fútbol argentino: Iván Tapia porta la 10 y la cinta en el Guapo. Incluso el estadio, que afrontó una profunda reforma a mediados del 2025, lleva el nombre de Chiqui Tapia.

Este cuadro de situación intensificó aún más el foco sobre lo sucedido con otra jugada polémica que benefició a Barracas. El término “penalazo” fue uno de los más replicados en redes sociales y los fanáticos no dudaron en expresar su enojo por lo sucedido.

Noticia en desarrollo...