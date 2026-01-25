Crimen y Justicia

Drama en Ostende: un hombre mató a su hijo de un balazo en el cuello

Según les dijo a los policías, el joven lo habría amenazado con una cuchilla durante una discusión. Tenía 36 años

La Policía trabajando en el
La Policía trabajando en el lugar de los hechos (Captura Crónica TV)

Un drama ocurrió en la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, este domingo por la tarde. Un hombre de 71 años baleó y mató a su hijo, de 36. Según les dijo el ahora acusado a los policías de la DDI de Dolores de la Bonaerense, el joven lo amenazó con una cuchilla durante una discusión.

Ahora, la Justicia investiga el relato del jubilado en el marco de una causa por homicidio en el contexto de una disputa familiar.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo se conoció luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que daba cuenta de una persona fallecida en una propiedad ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas, apenas a una cuadra y media de la avenida Central y a unas diez manzanas de la costa.

Al llegar los agentes de la SubDDI de Villa Gesell al lugar, se encontraron con el dueño de casa, un jubilado de 71 años, que se identificó como Raúl O., y en forma espontánea les dio su versión de los hechos.

“Dijo haber mantenido una discusión con su hijo Ezequiel, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero”, explicaron fuentes del caso a este medio y agregaron que el jubilado, ante esto, contó que “tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo”.

El balazo impactó en el cuello de su hijo. Ezequiel, herido, alcanzó a caminar unos 50 metros antes de desplomarse al piso. Allí trabajaba esta tarde el personal de la Policía Científica de la Bonaerense, que luego se llevó el cuerpo de la víctima, de 36 años, hacia la morgue, donde le practicarán la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, personal de la SubDDI de Villa Gesell se encontraba relevando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y también les tomaban declaración a los testigos.

Raúl O., por su parte, fue aprehendido por los policías, en el marco de una causa por homicidio (disputa familiar) que investiga el fiscal de la UFI N°4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón, en un expediente en el que entiende el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, de Leopoldo Mancinelli.

Golpeado en la calle cuando llevaba a su hija en hombros

Ocurrió en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe. El agresor tiene problemas de salud mental

Mientras caminaba por una vereda de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, Matías Paczkowski fue derribado inesperadamente y de un solo golpe por un hombre de 31 años con problemas de salud mental. La víctima llevaba a su hijita en los hombros. Él cayó desplomado al piso y ella, con él.

La violenta escena, registrada por una cámara de seguridad durante la madrugada del sábado, dejó en shock a los vecinos de Avellaneda, e impulsó al propio damnificado a exigir a las autoridades que intervengan para evitar que episodios similares se repitan. Sin embargo, hasta el momento no existe denuncia policial.

El propio Paczkowski relató al diario local ReconquistaHOY que no tomará represalias contra su atacante, a quien identificó como “Máscara”: “Es una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo”.

De todos modos, solicitó que las autoridades actúen para que el hombre reciba atención profesional, y remarcó que representa un peligro tanto para sí mismo como para los demás. Durante la mañana de este domingo, personal municipal junto a la Policía de Santa Fe trasladaron al agresor a un hospital donde quedó internado bajo la guarda de su hermano mayor.

Desde el gobierno local aclararon que se trata de un caso sobre el cual la secretaría de Desarrollo Humano ha actuado en reiteradas oportunidades, articulando con distintos actores del sistema.

Un hombre con problemas de

El fin de “Monstruito”: buscado

La Aduana incautó cinco motocicletas

Cayó en Ituzaingó una mujer

La saga de delitos y
Boca Juniors le gana a

Julieta Nair Calvo anunció su

El Salvador se encuentra en

