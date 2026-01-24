Crimen y Justicia

Un jubilado murió tras un violento asalto en Saavedra: tres ladrones lo ataron y lo golpearon junto a su esposa

El hecho ocurrió esta madrugada. Su pareja logró desatarse y llamar a la policía. La Justicia busca a los sospechosos

El hecho ocurrió en un
El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Núñez al 4000

Un jubilado de 74 años murió tras sufrir un violento asalto en su casa del barrio porteño de Saavedra durante la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Núñez al 4000, donde, según se informó, tres delincuentes ingresaron forzando la reja de la ventana de la cocina.

Todo sucedió aproximadamente a las 05:28. De acuerdo a la denuncia, dentro del domicilio, los ladrones agredieron a la pareja de adultos mayores que residía en la vivienda. En ese contexto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los asaltantes. Tras largos minutos, logró desatarse y llamar al 911 para alertar del episodio.

Al arribar el personal policial y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), las autoridades se encontraron al jubilado ya sin vida. Hasta el momento, no se precisó si el fallecimiento del hombre se debió a la violencia ejercida por los delincuentes o a una causa asociada al hecho.

La investigación quedó a cargo del magistrado de turno, quien ordenó la actuación de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad para esclarecer las circunstancias y establecer cómo se produjo la muerte del hombre.

Hasta el momento, los tres delincuentes permanecen prófugos y las autoridades continúan trabajando para encontrarlos.

Otro ataque a un jubilado

Esta semana, un jubilado fue víctima de un robo tipo piraña en Quilmes. Cuatro jóvenes ladrones lo asaltaron en la puerta de su casa, lo golpearon y le robaron la camioneta.

Un jubilado sufrió un violento robo tipo piraña en Quilmes (Video: TN)

Todo se desencadenó cuando la víctima intentó marcharse en su Volkswagen Amarok, que se encontraba estacionada sobre la calle Miguel Cané. En ese momento, fue abordado por el grupo de asaltantes.

“Los vi por el espejo retrovisor, traté de arrancar la camioneta y cuando quiero cerrar el seguro, no me dieron tiempo. Cuando los vi me imaginé esto, pero ya estaban arriba”, relató la víctima a TN.

El hecho quedó registrado por una cámara de un vecino. “Me abrieron la puerta y me sacaron a golpes”, indicó el hombre. A pesar de que no opuso resistencia: recibió golpes en el rostro y la cabeza, lesiones que las imágenes muestran de forma explícita.

“Eran salvajes, me pegaban por pegar. Veía solo los culatazos que me estaban pegando”, describió el jubilado, y agregó que detectó que se trataba de delincuentes jóvenes. “Eran menores de edad, por eso no amenacé ni siquiera con pegarles. No llegué a ver que tiraran, vi las armas, pero solo vi que me pegaban”, dijo.

Después del ataque, los ladrones huyeron con la camioneta, pero la abandonaron a ocho cuadras del lugar, entre Juan B. Justo y Jujuy, tras una persecución policial. Un grupo de vecinos sospechó del hecho y retuvo a uno de los jóvenes hasta la llegada de la Policía; se trataba de un menor de 14 años.

La Policía confiscó un arma calibre .22 con la numeración suprimida. El adolescente fue entregado a sus padres. En el caso intervine la UFI N°1 de Responsabilidad Penal Juvenil y la carátula es de robo automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda.

