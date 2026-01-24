Crimen y Justicia

La Justicia imputó a seis docentes por el caso de maltrato en un jardín maternal de Santa Fe

El establecimiento fue clausurado tras la viralización de las imágenes de las agresiones. Cuatro de las acusadas enfrentan denuncias por violencia física y psicológica, y las restantes por no impedir los hechos

Grabaron a unas maestras de un maternal de Santa Fe que maltrataban a los chicos (Video: Twitter)

A pocos días de la viralización de un indignante video que muestra a maestras de un jardín maternal maltratando a niños y bebés con golpes y gritos, la Justicia de la provincia de Santa Fe imputó a seis docentes, quienes todavía permanecen en libertad.

El pasado 13 de enero, la Municipalidad de Villa Constitución -localidad en donde ocurrieron las agresiones- decidió clausurar el establecimiento de nivel inicial “Manitos a la Obra”. Allí, madres y padres de alumnos presentaron las grabaciones en las que se registran episodios de violencia verbal, zamarreos y burlas hacia los niños.

Este viernes se realizó la audiencia imputativa, que concluyó con la imputación de seis docentes por “lesiones leves dolosas”, aunque con distintos grados de responsabilidad.

De acuerdo con medios locales, las acusadas -tres corresponsables y tres auxiliares- fueron identificadas como P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P. El juez de Primera Instancia Eugenio Romanini, quien dio lugar a la acusación de la fiscalía, dispuso que las docentes queden en libertad, al entender que no entorpecerán la investigación.

La audiencia imputativa concluyó con la imputación de seis docentes por “lesiones leves dolosas”

En esa línea, deberán cumplir ciertas reglas de conducta durante los próximos 90 días: fijar domicilio, constituir una fianza real o personal, no salir del país, firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial y se les prohíbe todo contacto con las víctimas y sus familias por cualquier medio. Además, no podrán acercarse a los damnificados en un radio de 200 metros.

El fiscal a cargo de la investigación, Ramiro Martínez, señaló durante la audiencia que fueron nueve los hechos de maltrato, ocurridos entre abril y diciembre del año pasado. A P.D. (docente y corresponsable), M.F. (docente y corresponsable), M.C. (docente y corresponsable) y V.M. (auxiliar docente) se las acusa de violencia física y psicológica sobre nueve víctimas.

Mientras tanto, L.R. y A.P., ambas auxiliares, fueron acusadas de presenciar los hechos de violencia y no frenarlos ni denunciarlos: “Los hechos sucedieron en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral”.

El jardín maternal clausurado en
El jardín maternal clausurado en Santa Fe.

Las denuncias

Las imágenes adjuntas en esta nota muestran a dos responsables del cuidado de los pequeños mientras gritan, tironean y maltratan a los menores, mientras, en algunos casos, lloran intensamente.

Material adicional, según manifestaron familias afectadas a Rosario3, incluye insultos dirigidos a bebés, pero no fue emitido por tratarse de escenas aún más tensas.

Las evidencias comenzaron a circular inicialmente entre maestras auxiliares, quienes habrían registrado los sucesos “para tener pruebas y denunciar el maltrato”, aunque padres y madres lamentaron que no los alertaran antes para poder proteger a sus hijos. De acuerdo con los testimonios, existían archivos audiovisuales documentando estos comportamientos desde octubre de 2023.

“Quiero que quede clausurado y que a las maestras involucradas les quiten la matrícula para que no puedan ejercer nunca más”, reclamaron mamás desde la puerta del instituto. Gabriela, una de las denunciantes, sostuvo que posee “dos audios donde la maestra relata cómo le pega” a su hija, además de un video, compartido en el grupo de docentes, en que la pequeña aparece “en situación de crisis”.

Otros padres detectaron que sus hijos repetían insultos y conductas agresivas luego de asistir al maternal, puesto que advirtieron que esas expresiones no eran enseñadas en sus hogares. Una madre contó que su hijo, de tres años, regresó una vez con un golpe en la cabeza y le confesó que una maestra le había pegado; aunque en un principio creyó la versión de las docentes, que le aseguraron que el niño se habría tropezado.

Las imágenes muestran a dos
Las imágenes muestran a dos responsables del cuidado de los pequeños mientras gritan, tironean y maltratan a los menores.

Luego de que se conociera el hecho, la directora del establecimiento difundió un video en el que pidió disculpas públicas. En las imágenes, M.C aseguró: "Me hago cargo por no saber y ser incompetente en mi trabajo, y no haberme percatado de la situación. Para los que no saben, la niña que agarran del brazo es mi sobrina. Y yo nunca permitiría que le pase algo a ella y a ningún otro niño”.

Y siguió: “Estoy a disposición para cualquier madre o padre, y vengo a dar la cara y no me voy a borrar. Incluso con el dinero, el dinero de las inscripciones y colonia. Me voy a hacer cargo personalmente, ya que no tengo ninguna respuesta de las otras dos. Entiendo el enojo de toda la familia y les doy la razón”.

