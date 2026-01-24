Crimen y Justicia

Apuñaló a su novio en Palermo Chico y llamó a la Policía para denunciar el hecho: quedó detenida

La víctima quedó internada en un hospital de la zona. No obstante, no se dio a conocer qué clase de lesiones sufrió durante el ataque

Guardar
La víctima permanece internada, pero
La víctima permanece internada, pero no se dio a conocer un parte médico oficial (Matías Baglietto)

Una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre un violento episodio ocurrido en la zona de Palermo Chico, cuando una mujer se comunicó para denunciar que había apuñalado a su pareja. Al arribar al lugar, las autoridades se la llevaron detenida, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia hacia una clínica privada cercana.

Todo sucedió este viernes por la tarde, en un departamento ubicado en la calle Castex al 3300. La pareja discutía en la propiedad, en donde convivirían con su pequeño hijo en común. Según trascendió, el joven le habría recriminado a la agresora por sus presuntas conductas “tóxicas”.

No obstante, se trataría de una versión que la Justicia porteña deberá investigar. Sobre todo, porque la agresora habría sido la persona que se contactó con la Policía para denunciar que había apuñalado a su pareja, en un supuesto intento de defenderse.

Lo cierto es que entre la escena de la pelea en el departamento hasta el momento en el que la joven se comunicó con el 911, habría un hueco de secuencias por reconstruir. De acuerdo con los datos recabados por el noticiero de A24, la víctima habría intentado escapar del lugar y, así, habría terminado desplomado en la vereda del edificio.

El frente del departamento, en
El frente del departamento, en donde ocurrió el ataque

En principio, se planteó que la mujer había logrado apuñalarlo en dos oportunidades en la zona del tórax y el brazo derecho. Por este motivo, las autoridades ordenaron que fuera trasladado de urgencia hacia el Sanatorio Mater Dei, que se encuentra en la misma cuadra, para que pudiera ser atendido.

Allí, se confirmó que el joven permanecería internado en la clínica, pero no se dio a conocer un parte médico sobre su estado de salud. Sin embargo, la situación procesal de la mujer se habría agravado en las últimas horas.

Luego de que la acusada fuera detenida y quedara a disposición de la Justicia, se había indicado que presentarían cargos en su contra por “lesiones graves”. A pesar de esto, la causa dio un giro repentino, ya que la Fiscalía a cargo de la investigación habría decidido modificar la carátula a “tentativa de homicidio”. No se constató si en la pareja había antecedentes de violencia previos.

Por otro lado, el personal de la Policía de la Ciudad y un equipo de la Policía Científica trabajaron en la escena del ataque hasta altas horas de la noche. Mientras se abocaron a analizar la secuencia y recabar todas las pruebas que serían cruciales para la investigación, se informó que la entrada del edificio habría estado encintada hasta que terminaran con los peritajes.

Detuvieron a un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo en Palermo

El momento en el que
El momento en el que lograron detener al hombre armado

La Policía de la Ciudad arrestó el jueves por la mañana a un hombre armado en el barrio Palermo, tras recibir una alerta al 911 por la presencia de una persona con el torso desnudo y portando un arma de fuego en la vía pública.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por el fiscal Juan Pablo Iglesias, quien ordenó la detención del acusado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y dispuso el secuestro tanto del arma como del vehículo involucrados.

De acuerdo con testigos citados en Radio Mitre, el individuo “iba hacia un boliche”, se encontraba “alcoholizado” y “podía pasar cualquier cosa, estaba alcoholizado”. Fue así que el hombre de 32 años y nacionalidad uruguaya, fue localizado por los agentes al intentar acceder a un Ford EcoSport estacionado en Fitz Roy al 2000, en la intersección con Nicaragua.

En el asiento del acompañante del vehículo, los efectivos hallaron un revólver calibre 32 con siete municiones e inscripción “Sew Long CTG”. Fue así que el personal de la Comisaría Vecinal 14 B logró reducir y detener al hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales citadas por Infobae, no se registraron heridos durante el episodio ni en el operativo, aunque la circulación permaneció restringida y con fuerte presencia policial en la zona hasta pasadas las 10:30. Al momento del arresto, los efectivos determinaron que el detenido carecía de la documentación sobre la titularidad del arma.

Temas Relacionados

PalermoPalermo ChicoAgresiónMujerNovioApuñaladoSanatorio Mater DeiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron la liberación del detenido por el caso de Tania Suárez en Córdoba, tras declararse víctima de manipulación

El acusado declaró por cinco horas en los Tribunales de Cosquín y continúa preso. “Está quebrado económica y psicológicamente”, aseguró su defensor

Pidieron la liberación del detenido

El nuevo giro en el caso de Claudia Ferro, la mujer desaparecida en Villa Luro hace casi diez años

La artista de clown fue vista por última vez en noviembre de 2016. La Justicia civil la dio por muerta ante un reclamo de su familia por un trámite de sucesión. Un bizarro personaje de la causa también se encuentra desaparecido en Brasil

El nuevo giro en el

Detuvieron a la madre de la adolescente acusada del crimen de Jeremías Monzón

El fiscal a cargo del caso sospecha que tuvo participación en el homicidio del chico de 15 años

Detuvieron a la madre de

Un joven de 22 años chocó su moto contra un colectivo, la Policía lo notó nervioso y le encontró cocaína

El motociclista fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la fiscalía especializada. Portaba 14 envoltorios con droga

Un joven de 22 años

Cómo fueron las 12 horas en el mar del abogado argentino rescatado en Punta del Este

En diálogo con Infobae, el prefecto a cargo del operativo de búsqueda dio detalles de cómo encontraron a Daniel Crisci

Cómo fueron las 12 horas
DEPORTES
Sueltan amarras los grandes veleros

Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

10 frases de Riquelme en la previa del debut de Boca en el torneo: del refuerzo que está cerca al mensaje para los jugadores

TELESHOW
Cómo hizo Maga Seggio para

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Homero Pettinato, en Mar del Plata tras su ruptura con Sofía Gonet: “Se cierran etapas y se abren nuevas”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

La travesura de un participante de MasterChef que descubrió Evangelina Anderson: “¡Te agarré!"

INFOBAE AMÉRICA

Tute contra la “subestimación del

Tute contra la “subestimación del público infantil”: “La infancia es una etapa muy potente y muy delicada a la vez”

Lo que no se soporta en “El tiempo de las moscas”

Paul Mescal se pone en la piel de William Shakespeare: “Hasta ahora, no tenía idea de lo que querían decir sus obras”

Crisis en Haití: el Consejo de Transición inició el proceso para destituir a su primer ministro a dos semanas de dejar el poder

Crisis en Cuba: el fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las estaciones de servicio de la isla