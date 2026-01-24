Apuñaló a su novio en Palermo Chico y llamó a la Policía para denunciar el hecho: quedó detenida

La víctima permanece internada, pero no se dio a conocer un parte médico oficial (Matías Baglietto)

Una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre un violento episodio ocurrido en la zona de Palermo Chico, cuando una mujer se comunicó para denunciar que había apuñalado a su pareja. Al arribar al lugar, las autoridades se la llevaron detenida, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia hacia una clínica privada cercana.

Todo sucedió este viernes por la tarde, en un departamento ubicado en la calle Castex al 3300. La pareja discutía en la propiedad, en donde convivirían con su pequeño hijo en común. Según trascendió, el joven le habría recriminado a la agresora por sus presuntas conductas “tóxicas”.

No obstante, se trataría de una versión que la Justicia porteña deberá investigar. Sobre todo, porque la agresora habría sido la persona que se contactó con la Policía para denunciar que había apuñalado a su pareja, en un supuesto intento de defenderse.

Lo cierto es que entre la escena de la pelea en el departamento hasta el momento en el que la joven se comunicó con el 911, habría un hueco de secuencias por reconstruir. De acuerdo con los datos recabados por el noticiero de A24, la víctima habría intentado escapar del lugar y, así, habría terminado desplomado en la vereda del edificio.

En principio, se planteó que la mujer había logrado apuñalarlo en dos oportunidades en la zona del tórax y el brazo derecho. Por este motivo, las autoridades ordenaron que fuera trasladado de urgencia hacia el Sanatorio Mater Dei, que se encuentra en la misma cuadra, para que pudiera ser atendido.

Allí, se confirmó que el joven permanecería internado en la clínica, pero no se dio a conocer un parte médico sobre su estado de salud. Sin embargo, la situación procesal de la mujer se habría agravado en las últimas horas.

Luego de que la acusada fuera detenida y quedara a disposición de la Justicia, se había indicado que presentarían cargos en su contra por “lesiones graves”. A pesar de esto, la causa dio un giro repentino, ya que la Fiscalía a cargo de la investigación habría decidido modificar la carátula a “tentativa de homicidio”. No se constató si en la pareja había antecedentes de violencia previos.

Por otro lado, el personal de la Policía de la Ciudad y un equipo de la Policía Científica trabajaron en la escena del ataque hasta altas horas de la noche. Mientras se abocaron a analizar la secuencia y recabar todas las pruebas que serían cruciales para la investigación, se informó que la entrada del edificio habría estado encintada hasta que terminaran con los peritajes.

Detuvieron a un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo en Palermo

La Policía de la Ciudad arrestó el jueves por la mañana a un hombre armado en el barrio Palermo, tras recibir una alerta al 911 por la presencia de una persona con el torso desnudo y portando un arma de fuego en la vía pública.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por el fiscal Juan Pablo Iglesias, quien ordenó la detención del acusado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y dispuso el secuestro tanto del arma como del vehículo involucrados.

De acuerdo con testigos citados en Radio Mitre, el individuo “iba hacia un boliche”, se encontraba “alcoholizado” y “podía pasar cualquier cosa, estaba alcoholizado”. Fue así que el hombre de 32 años y nacionalidad uruguaya, fue localizado por los agentes al intentar acceder a un Ford EcoSport estacionado en Fitz Roy al 2000, en la intersección con Nicaragua.

En el asiento del acompañante del vehículo, los efectivos hallaron un revólver calibre 32 con siete municiones e inscripción “Sew Long CTG”. Fue así que el personal de la Comisaría Vecinal 14 B logró reducir y detener al hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales citadas por Infobae, no se registraron heridos durante el episodio ni en el operativo, aunque la circulación permaneció restringida y con fuerte presencia policial en la zona hasta pasadas las 10:30. Al momento del arresto, los efectivos determinaron que el detenido carecía de la documentación sobre la titularidad del arma.