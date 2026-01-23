El Gobierno nacional oficializó el aumento de las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

Las recompensas fueron aumentadas por pedido de las familias

Luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional evaluara los pedidos para aumentar las recompensas de los casos de Loan Peña y Lian Flores, esta madrugada se confirmó que el Gobierno nacional ofrecerá 20 millones de pesos a la persona que pudiera aportar información certera sobre el paradero de cualquiera de los menores de edad.

Las medidas entraron en vigencia esta madrugada, luego de que se publicaran las resoluciones 51/2026 y 52/2026 en el Boletín Oficial. “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”, establecieron.

En ambos casos, informaron que el pago se realizaría en las oficinas del Ministerio o el lugar que fuera designado para dicha transacción. Asimismo, las autoridades se comprometieron a “preservar la identidad del aportante”.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el pedido para que se incremente el monto había sido elevado por la familia de Loan Peña. En diciembre del año pasado, la querella había criticado que la cifra fuera solo de $5.000.000, sobre todo porque ya transcurrió un año y medio desde que desapareció en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Además de apuntar que el ofrecimiento sería “insuficiente”, remarcaron que el número sería “ridículo e ilógico”, al compararse el caso con otros hechos de personas desaparecidas.

Una situación similar ocurrió con la familia de Lian Flores, quienes plantearon la inquietud durante una reunión con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1. En su caso, la provincia ya había emitido una recompensa propia de 20 millones.

De esta manera, las autoridades recordaron que los datos que pudieran tenerse sobre el paradero del nene de 3 años podrán ser informados al 911. También estará disponible la línea de la Unidad Judicial de Bell Ville 03537-450000 interno 52801, que se trata de la sede que lleva adelante la investigación.

Así se verían Loan Peña y Lian Flores en la actualidad

En los últimos días, las autoridades compartieron cómo sería el aspecto actual de Loan Peña y Lian Flores. Mientras que el nene correntino ya cumplió los 6 años y no habría notorios cambios, el pequeño cordobés sería el que más crecimiento habría tenido a casi un año de su desaparición.

Tras un pedido de su familia, la actualización de la imagen forense de Loan será integrada al sistema internacional de Interpol Argentina y difundida a través de Alerta Sofía, así como en medios de comunicación y plataformas digitales. Las autoridades buscan maximizar la visibilidad de la búsqueda incorporando la proyección, con el objetivo de renovar las posibilidades de identificación.

El trabajo de progresión de edad realizado por los peritos de la PFA

Incluso, desde el juzgado se dio luz verde al pedido de incorporar la foto al sistema ALERT.AR, plataforma oficial que permite la difusión inmediata de casos de desaparición, con alcance masivo a teléfonos celulares, redes oficiales y canales digitales interinstitucionales.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, la labor de reconstrucción forense fue responsabilidad de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina. Los técnicos partieron de una de las últimas fotografías tomadas a Loan cuando tenía cinco años y recurrieron, además, a imágenes de familiares cercanos —padres, hermanos y abuelos— para trazar una comparativa dentro del árbol genealógico y detectar patrones hereditarios de envejecimiento.

La actualización que le realizaron a la foto de Lian

El informe sostiene que “al haber transcurrido un año y medio desde que fue denunciada su desaparición, todavía se mantendría cierta estabilidad de la fisonomía” del menor, aunque matizan que el método emplea “variables a las expresiones de la cara” que permiten proyectar los cambios propios del crecimiento.

Los especialistas subrayaron que esta proyección por envejecimiento no contempla factores como “enfermedades, cirugías, quemaduras, prolongada exposición a factores climáticos o a ciertos agentes químicos”. Agregaron que este tipo de condicionantes “podría modificar radicalmente la constitución de cualquier rostro humano”.

En el caso de Lian, la imagen actualizada fue difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, en donde explicaron que fue lograda a partir de una reconstrucción digital de sus fotos anteriores y la progresión de edad asistida con inteligencia artificial.