Crimen y Justicia

De rodillas y llorando, el pedido de los padres de Lian a casi 10 meses de su desaparición en Córdoba

El menor fue visto por última vez el 22 de febrero pasado en la localidad de Ballesteros Sud. Su familia solicita que se aumente la recompensa por datos que permitan ubicarlo

Los padres de Lian Flores piden ayuda para hallar a su hijo, quien desapareció el 22 de febrero pasado en Córdoba (Video: El Doce TV)

Han pasado 297 días desde que Lian Gael Flores Soraide fue visto por última vez en Ballesteros Sud, Córdoba, donde vivía con su familia. Desde ese momento, nada se sabe del nene de 3 años y sus padres mantienen un pedido desesperado de ayuda.

A casi diez meses sin saber qué ocurrió con su hijo y sin pistas sobre el paradero, Plácida Soraide y Elías Flores expresaron ante El Doce TV su angustia por la dolorosa situación y remarcaron el vacío que atraviesa sus vidas.

“Hasta ahora no se sabe nada de mi hijo, no sé qué pasó. Estoy muy triste, preocupada, ya me enfermé muchas veces. Suplico que me vuelva mi hijito. Quiero que toda la gente me ayude. No se puede aguantar. Como madre, algunas sabrán cómo duele esto", dijo la mujer, quien en medio del llanto se desplomó de rodillas durante la entrevista.

Previo a ello, Plácida señaló a la comunidad de Ballesteros Sud: “Saben bien qué pasó, pero no quieren decir”. Y sostuvo: “No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”.

Nada se sabe de Lian
Nada se sabe de Lian desde el 22 de febrero pasado

En línea, el padre del niño expresó: “Es muy doloroso todo para nosotros. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Si alguien tiene a mi hijo o sabe dónde está, que lo devuelva, para que este fin de año por lo menos tengamos ese regalo, para que mi hijo esté junto a su papá y a su mamá”.

El hombre les pidió a las autoridades que se aumente la recompensa, con la esperanza de que surjan datos certeros sobre el paradero de su hijo. “Es muy importante para nosotros”. Actualmente, la suma ofrecida asciende a 20 millones de pesos.

Tras contar que siguen viviendo en el lugar donde desapareció el menor, Elías Flores luego reiteró que la familia llegó a la Argentina en 2016 buscando mejorar su vida y jamás imaginó esta tragedia.

Y cerró: “Nosotros tenemos una sospecha, pero hasta el momento no tenemos pruebas, por eso no podemos decir sobre quién”.

La madre de Lian, Plácida
La madre de Lian, Plácida Soraide (El Doce TV)

A su turno, el abogado Carlos Nayi, representante actual de la familia, indicó: “297 días y un enigma, una desaparición tan inexplicable como intrigante. El único lugar de acceso a Ballesteros Sud es un camino que lleva a ese cortadero de ladrillos donde trabaja la familia. Es una comunidad chica, de 649 habitantes. Todas las líneas de investigación siguen abiertas”.

Una de las teorías barajadas fue la de un accidente, aunque perdió fuerza con el tiempo. Se investigó la chance de un secuestro extorsivo, pero nunca existió un pedido de rescate. Nayi tampoco descartó que una organización criminal pudiera estar detrás, quizás con ramificaciones internacionales, aunque remarcó que la familia no tiene conflictos con otras personas.

El letrado igualmente destacó que la investigación utilizó “todos los recursos posibles” hasta el momento. En ese sentido, detalló el trabajo de unidades de alto riesgo, bomberos, equipos especiales, helicópteros y la utilización de tecnología como cámaras térmicas e infrarrojo, además de distintas hipótesis verificadas. Sostuvo así que la selección y resguardo de pruebas resultó clave en los primeros días y que los rastrillajes cubrieron unos 4.000 metros a la redonda del lugar de la desaparición de Lian.

A la par del reclamo por la recompensa, Nayi también anunció que pidieron la realización de una progresión forense para reconstruir la imagen actual del nene, por el tiempo transcurrido.

Uno de los rastrillajes sin
Uno de los rastrillajes sin éxito durante la búsqueda de Lian

El día de la desaparición, Lian se encontraba en su casa junto a sus padres y hermanos. Fue en la tarde del 22 de febrero, apenas 14 días después de que cumpliera los 3 añitos. Tenía puesto un pantalón largo azul y no llevaba remera; esa prenda apareció al día siguiente en la puerta de la vivienda.

