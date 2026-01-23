Crimen y Justicia

Cayó “Choco”, el líder de una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba

Se trata de Walter Emmanuel Arias, quien fue detenido en una serie de allanamientos en Billinghurst, San Martín. También hubo otros 6 arrestados. Cómo fue la investigación y el operativo

Cayó "Choco", un líder narco vinculado al clan de Mameluco Villalba

Walter “Choco” Emmanuel Arias, el líder de una banda narco vinculada a “Mameluco” Villalba, fue detenido en las últimas horas en el marco de un operativo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, realizado en Billinghurst, partido de San Martín.

Según fuentes policiales y judiciales, la investigación se desarrolló bajo la intervención de la UFI N° 16 del Departamento Judicial San Martín y abordó, de manera conexa, hechos graves ocurridos en la zona, incluido un homicidio registrado el 15 de diciembre de 2025.

Los operativos se llevaron adelante en el Barrio 18, que había sido identificado como un foco de actividad narco, en un contexto marcado por antecedentes de violencia y enfrentamientos previos. En este contexto, las tareas de inteligencia criminal y análisis territorial llevaron a identificar una red con ramificaciones en otros sectores del partido, operando bajo un esquema estructurado y con lazos con organizaciones de mayor envergadura.

Entre los elementos analizados en la investigación figura el reciente enfrentamiento en el que resultó muerto un integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), hecho que también derivó en el fallecimiento de un hombre conocido como “Sanguchito”, señalado como referente criminal y miembro de la banda de “Choco”. Estos episodios fueron incorporados al análisis integral del escenario delictivo del barrio, permitiendo trazar un mapa actualizado de actores, vínculos y zonas de influencia.

Los miembros de la banda
Los miembros de la banda narco

La pesquisa determinó que la estructura liderada por Walter Emmanuel Arias, apodado “Choco”, mantenía vínculos directos con el Clan Villalba, liderado por Miguel Ángel Villalba —“Mameluco”—, una de las organizaciones narcocriminales más relevantes de la región, que ya fue objeto de numerosas causas federales anteriores. La articulación entre ambos grupos habría permitido sostener y expandir las actividades ilícitas, según los investigadores.

En el marco del operativo, se concretaron 25 órdenes de allanamiento en distintos puntos del partido de San Martín. De estas intervenciones, 17 arrojaron resultados positivos, mientras que otros 8 no registraron novedades significativas. Como resultado, se logró la aprehensión de 13 personas y la identificación formal de otro investigado.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos hubo 1.214 dosis de cocaína y 890 dosis de marihuana, además de 64 gramos de cannabis. Los efectivos también incautaron dos armas de fuego, siete municiones calibre .32, una munición calibre .22 y 23 proyectiles calibre 9 mm.

Una parte de la droga
Una parte de la droga secuestrada en el operativo

El arsenal fue hallado junto a 11 teléfonos celulares, siete máquinas termoselladoras, dos balanzas de precisión y una serie de anotaciones y elementos relacionados con el fraccionamiento y embalaje de sustancias.

Las fuerzas intervinientes también secuestraron un búnker sin moradores, que funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas, un automóvil Ford Focus, una motocicleta Benelli 502 —con impedimento legal activo— y una suma de dinero en efectivo cuyo monto no trascendió.

El líder de la banda detenido, “Choco” tiene 41 años y cuenta con un amplio prontuario que incluye causas por robo agravado —registradas en 2003 en el Departamento Judicial San Martín y en 2006 en La Plata—, así como antecedentes por tenencia y tráfico de drogas en 2007 y una condena confirmada en 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales y se enmarcaron en una serie de investigaciones judiciales orientadas a desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores del distrito, según detallaron desde la fuerza.

