Un ladrón se tiró a un arroyo para huir de la Policía en La Plata, pero fue capturado

El delincuente de 24 años quiso escapar a través de un arroyo (Video X: @Hechosanderecho)

Tras un intenso operativo policial en la ciudad de La Plata, lograron capturar a un joven de 24 años que estaba siendo buscado desde el viernes pasado por un violento robo con arma de fuego ocurrido en un quiosco del centro.

La secuencia ocurrió este miércoles por la tarde, luego de que las autoridades policiales ejecutaran un allanamiento en una vivienda de la zona de Villa Elvira, que terminó con la detención del sospechoso en el medio del agua.

Cuando los agentes de la Comisaría Novena arribaron a la vivienda de la calle 5 y 90, tras identificar al delincuente por las imágenes de cámaras de seguridad, este intentó escapar arrojándose a un arroyo cercano. Los agentes lo persiguieron y lograron detenerlo en el agua tras una breve persecución.

El robo había ocurrido en un kiosco de La Plata (Video X: @Hechosanderecho)

En el procedimiento se secuestraron las prendas utilizadas por el acusado durante el robo ocurrido el 16 de enero en el local “Los 24”, ubicado en la esquina de 12 y 60, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día.

Ingresó al local y amenazó a la empleada con un arma (Video X: @Hechosanderecho)

El análisis de las grabaciones que llevó a cabo el Gabinete Técnico Operativo (GTO) permitió reconocer al autor, identificado como E. O. A., también conocido como “Pipo”, quien fue descubierto por utilizar una pulsera de silicona durante el asalto y mantenerla en la mano los días posteriores.

En las imágenes también quedó registrado el momento en que el hombre amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó la recaudación. Sin embargo, en el allanamiento las autoridades no lograron encontrar el arma empleada.

El detenido, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.

Lo atraparon en la zona de Villa Elvira, tras un operativo (Video X: @Hechosanderecho)

Dejó las muletas en la calle para robar en un kiosco

Un hecho de inseguridad se registró en Moreno días atrás, donde un hombre con una pierna amputada fue detenido luego de ingresar a un negocio enrejado y robar en un breve lapso de tiempo.

El episodio tuvo lugar la semana pasada en la localidad de Paso del Rey, en la esquina de Alcorta y Luján, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En el video se observaba cómo el sospechoso, apodado por vecinos como el “Resortín del oeste”, se aproximó al kiosco mientras el encargado dormía sentado detrás del mostrador.

La maniobra de un hombre para robar en un negocio con una sola pierna

Tras permanecer unos minutos en la puerta, el hombre comprobó que no había movimiento en la zona y que el empleado no reaccionaba. En ese momento, dejó en el piso las muletas que utiliza para desplazarse y, con una maniobra rápida, trepó las rejas del negocio apoyándose en la ventanilla utilizada para la atención al público. Usando solo sus brazos, logró pasar todo su cuerpo a través de la ventana y acceder al interior del comercio.

Una vez dentro, el ladrón avanzó gateando con cautela para no despertar al encargado, que continuaba dormido con los brazos cruzados y la cabeza reclinada hacia atrás. El delincuente tomó el teléfono celular del empleado, que estaba sobre una mesa a pocos centímetros de él, y extrajo la suma de 20.000 pesos de la caja registradora, correspondiente a la recaudación del día. Toda la secuencia se desarrolló en menos de un minuto.

Tras obtener el botín, el sospechoso repitió la maniobra de entrada: se apoyó nuevamente en la ventanilla, pasó la cabeza y el torso, y salió hacia la calle, donde recogió sus muletas y se alejó del lugar. La situación fue descubierta horas después, cuando el encargado despertó y notó la ausencia de su teléfono y el dinero en la caja. Al revisar las cámaras de seguridad, observó el método de ingreso y el rápido accionar del autor.

La difusión del video en redes sociales permitió identificar al ladrón, quien ya era conocido en la zona por hechos similares. Efectivos policiales lograron localizarlo y detenerlo horas más tarde. La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Moreno.