Robo piraña en La Matanza: le apuntaron a una mujer en la cabeza y se llevaron todo en segundos

La secuencia ocurrió en apenas segundos

Una mujer fue víctima de un violento asalto en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, donde un grupo de cinco delincuentes la abordó a plena luz del día y se llevó todas sus pertenencias en apenas segundos.

El “robo piraña” ocurrió el pasado domingo cerca de las 7:30 de la mañana, cuando una vecina se disponía a comprar en un kiosco ubicado en la intersección de Juan Jofré y Larraya. La cámara del propio local logró registrar imágenes de la secuencia, adjuntas en esta nota.

Según se ve en los videos de las cámaras de seguridad, la mujer quedó rodeada por los delincuentes, quienes le obstruyeron la salida. Así, mientras la amenazaban con un arma, le robaron sus pertenencias en instantes.

“Lo único que sé es que estaba atendiendo (la empleada del kiosco) y aparecieron cinco pibitos con unos revólveres. Pobre mujer, la apuntaron y le sacaron... No sé lo qué tiro para dentro, no alcanzó a tirar la llave. Fue un segundo”, explicó una de las empleadas del local, en diálogo con Arriba Argentinos.

Sobre cómo es trabajar en el barrio explicó: “En todos lados estamos igual, pero hay que tener seguridad. Yo trabajo tranquila, fue ese día nomás el momento que pasó esa señora. De noche acá no pasa nada”.

Según las primeras averiguaciones, la misma banda habría regresado al kiosco momentos después con la intención de volver a robar, pero se retiró al advertir que las personas que se encontraban allí eran conocidas suyas.

La causa se encuentra a cargo de la fiscalía de turno de La Matanza.

Isidro Casanova: le robaron el auto y lo balearon antes de escapar

Otro robo piraña en San Justo

Semanas atrás, un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de ladrones que lo interceptó al estilo “piraña” cuando estacionó su auto en San Justo, en el partido de La Matanza.

El violento robo ocurrió a fines de noviembre en la intersección de las calles Malabia y Guatemala, donde la víctima fue abordada por seis delincuentes armados que bajaron de una camioneta azul.

Una cámara de seguridad grabó la totalidad del episodio. En las imágenes se puede observar la llegada del vehículo blanco, que se detiene lentamente, detrás de otro. En el fondo, aparece una camioneta azul que pasaba por la esquina y, al parecer, sus ocupantes percibieron el movimiento y decidieron cambiar el trayecto. Enseguida, doblaron y se pusieron a la par de la víctima.

De la camioneta se bajaron seis ladrones que, de forma intempestiva y simultánea, se abalanzaron sobre el dueño del coche blanco, mientras lo apuntaban y le abrían la puerta del conductor y del acompañante.

La víctima fue baleada en una pierna

Al parecer, la víctima intentó resistirse y se negó a dejar su auto. Tal vez, como reflejo, intentó acelerar. Sin embargo, lo detuvo el auto que estaba adelante de él. En ese momento, los delincuentes lo obligaron a salir a la fuerza, con tironeos y fuertes golpes en la cabeza. Además, le dispararon.

La secuencia que sigue muestra a la víctima rengueando en el medio de la calle. Sin más, algunos de los ladrones regresaron a la camioneta azul en la que habían llegado y otros abordaron el auto para escapar.

En la huida, el delincuente, que quedó al mando del volante del vehículo robado, casi atropella a su propietario, que debió ser asistido por vecinos. Casi al instante, se ve a un colectivo pasar por la escena sin percatarse, sus pasajeros ni el chofer, lo que había ocurrido segundos antes.

El video del hecho se viralizó en redes sociales, luego de que una allegada al hombre asaltado lo compartiera con el fin de recuperar los documentos que se llevaron los asaltantes. “Siguen robando en el barrio con los dos autos”, advirtió la autora del posteo en Facebook.

El caso quedó a cargo de la UFI N°6 de La Matanza, a cargo de Mariana Sogio.