Crimen y Justicia

Cinco ladrones armados robaron un auto y se fueron haciendo tiros al aire para asustar a las víctimas

Ocurrió en La Matanza. El dueño del vehículo estaba entrando a su casa. Cuando abrió la puerta del garage los delincuentes lo sorprendieron

Guardar
La cámara de seguridad de una cuadra de González Catán registró el accionar violento de los delincuentes armados en pleno asalto

Un nuevo episodio de inseguridad ocurrió en las últimas horas en González Catán, donde un hombre que circulaba en moto fue interceptado por un grupo de motochorros armados que lo amenazaron y le robaron su vehículo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles B. Llorente y Pedro M. Obligado. De acuerdo a la denuncia, ante el violento abordaje de los ladrones, la víctima entregó rápidamente su rodado sin ofrecer resistencia.

Sin embargo, no conformes con haber concretado el robo, uno de los ladrones disparó su arma de fuego y efectuó varios tiros al aire para amedrentar al motociclista. Toda la escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la cuadra.

El hecho de robo y tiros al aire no arrojó detenidos, ya que por el momento la Policía Bonaerense no identificó a los responsables

Tras el asalto, los motochorros escaparon rápidamente a bordo de sus respectivos vehículos y del rodado recién robado, dispersándose por diferentes calles. Hasta el momento, fuentes policiales indicaron que no se identificó a los responsables.

El momento en que los
El momento en que los motochorros abordan a sus víctimas

Este episodio no resultó aislado en la zona. En un hecho previo, registrado en las inmediaciones de las calles Manuel Arrotea y La Bastilla, del partido de La Matanza en González Catán, una moto con dos acompañantes abrió fuego contra un joven de 25 años.

Desde el primer momento, la forma en que se cometió el crimen llevó a descartar la posibilidad de un robo. Los relatos de quienes viven en la localidad bonaerense resultaron decisivos: la moto pasó por la zona y disparó sin detenerse. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del joven, quien tenía antecedentes penales, y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. Actualmente, los sospechosos son intensamente buscados.

Las llamadas al 911 alertaron sobre detonaciones y la presencia de una persona herida. Al llegar, agentes de la Policía Bonaerense encontraron el cuerpo de un joven de 25 años con una herida de bala en la cabeza. El personal médico que arribó en la ambulancia confirmó que la víctima había fallecido.

La zona donde asesinaron a
La zona donde asesinaron a Sebastián Álvarez

Fuentes oficiales informaron a Infobae que la víctima se llamaba Sebastián Álvarez, desempleado desde mayo de 2023 y con antecedentes por encubrimiento agravado desde el 13 de octubre de ese año.

Vecinos aseguraron a las autoridades que dos sujetos, a bordo de una motocicleta roja, pasaron por el lugar y comenzaron a disparar. Uno de los tiros alcanzó a Álvarez.

La causa está a cargo del fiscal de homicidios de La Matanza, Claudio Fornaro, quien descartó que el hecho estuviera relacionado con un episodio de inseguridad.

Robo piraña en La Matanza: le apuntaron a una mujer en la cabeza

La secuencia ocurrió en apenas segundos y quedó registrada por una cámara de seguridad

Una vecina sufrió un asalto violento en Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando cinco personas la interceptaron en plena vía pública y le arrebataron todas sus pertenencias en pocos segundos.

El ataque sucedió el domingo pasado cerca de las 7:30, en la esquina de Juan Jofré y Larraya, justo cuando la mujer iba a comprar a un kiosco. Las cámaras del local registraron toda la situación.

En las imágenes de seguridad se observa cómo la víctima quedó rodeada por los asaltantes, quienes le bloquearon la salida. Uno de ellos la amenazó con un arma y, en cuestión de instantes, le quitaron sus objetos personales.

Una empleada del kiosco relató a Arriba Argentinos: “Lo único que sé es que estaba atendiendo y aparecieron cinco pibitos con unos revólveres. Pobre mujer, la apuntaron y le sacaron... No sé qué tiró para adentro, no alcanzó a tirar la llave. Fue un segundo”.

Al referirse a su experiencia laboral en el barrio, la trabajadora añadió: “En todos lados estamos igual, pero hay que tener seguridad. Yo trabajo tranquila, fue ese día nomás el momento que pasó esa señora. De noche acá no pasa nada”.

Las investigaciones iniciales sugieren que el mismo grupo volvió al kiosco poco después, pero optó por irse al notar que quienes estaban adentro eran conocidos de ellos.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno de La Matanza.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasGonzález CatánInseguridadRoboMotochorros

Últimas Noticias

“Mami, me tocó”: denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar a una nena de 11 años

Fue en Villa Luzuriaga. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras un malentendido con la fiscalía, allegados a la menor intentaron ingresar por la fuerza al negocio

“Mami, me tocó”: denunciaron al

MIMP exige celeridad y justicia en caso de presunto abuso sexual que involucra a futbolistas peruanos de Alianza Lima

Una joven argentina denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hechos que habrían ocurrido en un hotel de Uruguay

MIMP exige celeridad y justicia

La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar

Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia

La joven que iba en

Alquiló un departamento en Mar del Plata y se lo desvalijaron: el drama de una influencer mendocina

Los delincuentes ingresaron a la vivienda durante sus vacaciones y se llevaron valijas, dinero, una computadora y otros objetos de valor. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció

Alquiló un departamento en Mar

“Me gustan los pibes que saben cuando callarse”: la frase que complica al empresario acusado de abusar alumnos del Palermo Chico

Esta semana declararon tres nuevos menores en la causa contra Marcelo Porcel, quien está denunciado de abuso contra los compañeros de colegio de su hijo

“Me gustan los pibes que
DEPORTES
Aldosivi empata con Defensa y

Aldosivi empata con Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

La “absurda” lesión de Tsitsipas por jugar otro deporte que lo eliminó del Australian Open: “Me quedé en shock”

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

TELESHOW
La dura opinión de Ángel

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Foro de Davos: Peña propuso

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

Trump contra JP Morgan: el presidente de EEUU demandó al mayor banco de Wall Street por “discriminación política”

El campo salvadoreño sufre por la escasez de mano de obra y apuesta por la mecanización

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur