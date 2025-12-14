Pasaron en moto a los tiros y mataron a un joven de 25 años en González Catán: investigan un ajuste de cuentas

Por la mecánica del crimen, desde un primer momento se descartó que se haya tratado de un robo. Los testimonios de los vecinos de la localidad bonaerense de González Catán fueron determinantes: una moto con dos acompañantes pasó por esa zona y abrió fuego sin piedad. Una de las balas dio en la cabeza de un joven de 25 años que tiene antecedentes penales y la hipótesis primaria de la investigación se inclina a un ajuste de cuentas. Buscan a los sospechosos.

La información se conoció en las últimas horas, pero el ataque ocurrió el jueves pasado en el cruce de las calles Manuel Arrotea y La Bastilla, del partido de La Matanza.

Los llamados al 911 alertaron por disparos y un herido. Cuando los policías de la Bonaerense llegaron al lugar se encontraron con el cuerpo de un joven de 25 años con un balazo en la cabeza. Los médicos de la ambulancia que acudieron al pedido de ayuda constataron que la víctima estaba fallecida.

La víctima fue identificada por fuentes oficiales a Infobae como Sebastián Álvarez, sin empleo fijo desde mayo de 2023 y con antecedentes por el delito de encubrimiento agravado que datan del 13 de octubre de ese mismo año.

Según contaron los vecinos a las autoridades, dos sospechosos a bordo de una moto de color rojo pasaron por el lugar del hecho y comenzaron a efectuar disparos. Una de esas balas alcanzó a Álvarez.

La causa la investiga el fiscal de homicidios de La Matanza Claudio Fornaro, quien descartó que se haya tratado de un hecho de inseguridad.

Un ladrón muerto

El mismo fiscal también investiga la muerte de un sospechoso de 16 años ocurrida este domingo a la madrugada, pero en la localidad de Gregorio de Laferrere. Ocurrió en el marco de un intento de robo a un policía que manejaba un auto de aplicación y respondió a un pedido de servicio en la esquina de Martín Coronado y Sudamérica.

Los dos pasajeros resultaron ser ladrones. No bien se subieron al coche, sacaron un arma e intimidaron al chofer para robarle el auto. Pero el oficial de la Bonaerense se defendió con su pistola, disparó una vez y los delincuentes escaparon.

No llegaron muy lejos, uno de los sospechosos cayó sobre la vereda. El cómplice del herido escapó y el adolescente que recibió el disparo fue subido a un coche y llevado hasta el Hospital Néstor Kirchner, donde no pudieron salvarle la vida.

En paralelo, el policía que frustró el intento de asalto se presentó en una comisaría de la zona para denunciar lo sucedido. Incluso dijo que cuando los ladrones escaparon tuvo que disparar dos veces al piso "para dispersar a la gente que lo quería ir a buscar”, completaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

El ladrón fallecido fue identificado como Isaías Portilla, de 16 años, y tenía antecedentes penales. Había sido detenido el pasado 1 de octubre por un robo agravado en poblado y en banda y un mes atrás había recuperado su libertad. Previo a eso, lo habían detenido dos veces en abril pasado.