Crimen y Justicia

Cayó “La banda de Nati”, una organización narco liderada por una mujer con pedido de captura internacional

El grupo delictivo fue desarticulado en un operativo de la Policía Bonaerense. La jefa quedó detenida junto a otros cuatro sospechosos

La Policía Bonaerense desarticuló una
Una banda narco fue desarticulada en las últimas horas por la Policía bonaerense mediante una serie de operativos realizados en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Los allanamientos permitieron desmantelar una organización criminal conocida como la “Banda de Nati”, dedicada a la comercialización de estupefacientes y vinculada a una investigación federal por droga adulterada.

Las acciones, que contaron con la intervención de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez y el Juzgado de Garantías N.º 1, estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Moreno 8ª, según informaron fuentes policiales.

El operativo culminó con la detención de cinco personas. Entre ellas se encuentra Natalia Yanina Díaz (40 años), alias “Nati” o “Tía”, señalada como la jefa del grupo y sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por su presunta relación con la distribución de sustancias adulteradas.

Elementos secuestrados en el allanamiento
Junto a Díaz, fueron arrestados O. D. E. (25 años), M. F. J. (24 años), D. M. A. (50 años) y P. D. A. (47 años), quienes quedaron a disposición de la justicia para su próxima indagatoria.

En uno de los domicilios allanados en Moreno, las fuerzas de seguridad detuvieron a Díaz y a otros dos integrantes de la banda. Allí incautaron 72 envoltorios de marihuana con un peso total de 105 gramos, 186 envoltorios de cocaína (71,19 gramos), recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, tres tijeras, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y 146.950 pesos en efectivo.

Naty, la jefa de
En otro de los objetivos del operativo, también en Moreno, se concretó la detención de D. M. A. y P. D. A. En ese domicilio, la policía secuestró 12 paquetes de marihuana con un peso total de 3,675 kilogramos, 60 envoltorios de cocaína (17 gramos), una balanza de precisión, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” sin municiones, dos teléfonos celulares y 12.700 pesos.

La investigación reveló que Natalia Yanina Díaz mantenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa federal conocida como “Droga Adulterada”, instruida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Martín.

La banda fue desarticulada en
En ese expediente se analiza la actividad de una organización criminal dedicada a la producción, adulteración y distribución de clorhidrato de cocaína con sustancias tóxicas, que provocó la intoxicación de más de 80 personas y el fallecimiento de 24 en la zona de Loma Hermosa.

Díaz figura como integrante activa de la estructura liderada por Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, señalado como uno de los principales referentes del narcotráfico en el oeste del Gran Buenos Aires, actualmente condenado y con múltiples causas federales pendientes.

Uno de los sospechosos detenidos
Por directivas del Ministerio Público Fiscal, se convalidaron las detenciones y los secuestros efectuados durante los allanamientos, imputando a los arrestados por comercialización agravada de estupefacientes en el marco de una organización criminal.

Además, se dio intervención al fuero federal para analizar la posible conexidad entre la investigación local y la causa federal por droga adulterada, manteniéndose la coordinación entre la justicia federal y la fiscalía ordinaria que intervino en los procedimientos.

