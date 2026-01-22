Caso Claudia Ferro: el “hombre de la máscara de Mickey” desapareció en Brasil

Las conferencias de prensa de Ezequiel Tuttolomondo, habitante de la casa de Claudia Ferro

Ezequiel Fabián Tuttolomondo es uno de los personajes más curiosos en las crónicas policiales de la historia reciente. En noviembre de 2016, daba la cara casi a diario ante los móviles de televisión que llegaban a la casa de la calle Corvalán al 400 en Villa Luro en busca de quien era su dueña, Claudia Alicia Ferro, una artista de clown y animadora de fiestas infantiles de 51 años que había desaparecido.

Tuttolomondo, supuestamente, usurpaba la casa, o la cuidaba, si uno estaba dispuesto a creerle. Lo acompañaban otros dos personajes, curiosos trashumantes como él. “Claudia no está ni muerta ni desaparecida, es mochilera”, decía el joven.

Aquella semana, Tuttolomondo -oriundo del suburbio rosarino de Funes, de 21 años en aquel entonces- había elegido un insólito vestuario para sus conferencias: un disfraz de Mickey Mouse, de los que se suelen ver en los trencitos de la alegría de la Costa atlántica, el mismo que usaba Ferro para animar fiestas de chicos. Nunca fue imputado por la desaparición de Ferro; los registros de la Cámara Criminal y Correccional porteña no lo muestran involucrado en ninguna causa.

Claudia Ferro sigue sin ser encontrada. No se sabe si la mataron, o si se fue de mochilera y jamás volvió. El Gobierno argentino, que supone que fue víctima de un crimen, ofrece $2 millones de recompensa para quien aporte datos que permitan dar con su paradero. Su casa está desocupada, cubierta por un mural que muestra a Claudia con su traje de clown.

Diez años después, Tuttolomondo está desaparecido también.

La notificación por la desaparición de Tuttolomondo

Esta semana, el Gobierno brasileño publicó una serie de alertas en sus redes sociales con la cara de Tuttolomondo. En su sitio web, la Delegación de Protección a las Personas de la Policía de Bahía asegura que se supo de él por última vez el 1° de diciembre de 2024 en el centro histórico de esa misma ciudad, donde se encuentra el célebre Pelourinho. La foto difundida por las autoridades brasileñas lo muestra con la misma barba que usaba en los días después de la desaparición de Ferro.

La alerta también se replicó en Colombia. En noviembre pasado, a pedido de la Embajada argentina en el país, la Fiscalía General de la Nación difundió un boletín a sus diferentes dependencias sobre la desaparición del santafesino. “Según información, estaba pasando como mochilero por Colombia y su madre recibió el último mensaje el 1° de diciembre de 2024″, asegura el boletín.

Infobae intentó contactar a familiares de Tuttolomondo en Funes antes de la salida de esta nota, sin obtener respuesta. Los registros de la Justicia federal en Rosario revelan otra cuenta pendiente del hombre de la máscara de Mickey: una causa por narcotráfico.

Claudia Ferro

“Mickey”, procesado por narcotráfico

En 2013, la Policía de Santa Fe allanó un búnker de venta de droga en la calle 27 de Febrero, en la periferia de Rosario. Allí, encontraron “1535 gramos de marihuana, que se encontraba distribuida en 284 bolsitas de nylon y 365 gramos de cocaína, distribuida en 316 envoltorios”, asegura un fallo de la Sala A de la Cámara Federal rosarina al que accedió este medio.

Los policías, también, encontraron a un joven de 18 años que los esperaba con una escopeta de doble caño recortado. “Al notar policial intentó irse hacia el interior de la finca”. Luego, ese joven, continúa el fallo, fue ”reducido por los agentes e identificado como Ezequiel Fabián Tuttolomondo". Una chica de 16 años también.

La defensa del hombre Mickey planteó que, básicamente, no tenía nada que ver. El 1° de diciembre de 2021, cinco años después de la desaparición de Claudia Ferro, la Sala A, integrada por los jueces Elisa Vidal y Aníbal Pineda, confirmó el procesamiento de Tuttolomondo, sin prisión preventiva.

Noviembre de 2016: Tuttolomondo y la máscara de Mickey

“En este punto, el hecho de que Tuttolomondo se encontraba armado en el patio delantero de la vivienda en la que, conforme fue detallado en el acta de allanamiento, habría funcionado un “búnker de drogas”, y donde se secuestraron cantidades considerables de material estupefaciente (365 gramos de cocaína y 1535 gramos de marihuana), permite acreditar, en este estadio procesal, la autoría del imputado en relación al hecho endilgado", continúa el fallo.

Literalmente tres años después, Ezequiel Fabián desapareció en Brasil.

Escopeta en mano: la confirmación del procesamiento de Tuttolomondo