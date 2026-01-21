Crimen y Justicia

Tiene 15 años y mató a su padre a puñaladas para defender a su mamá de una agresión en Neuquén

La Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte del hombre de 46 años. Según pudieron confirmar las autoridades, no existían denuncias previas por violencia de género

Guardar
El hombre de 46 años
El hombre de 46 años falleció tras recibir lesiones punzocortantes en el cuello y la espalda, certificó el hospital Castro Rendón (Foto: Google Maps)

En el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, un grave hecho de violencia intrafamiliar terminó con el homicidio de un hombre de 46 años. La investigación en curso se centra en las circunstancias que rodearon la reacción de un adolescente de 15 años, quien habría intervenido para defender a su madre de una agresión. La Fiscalía analiza la hipótesis de legítima defensa en un contexto de violencia familiar, mientras la comunidad permanece atenta a las decisiones judiciales y al destino del menor, que no enfrenta cargos penales por ser inimputable según la legislación vigente.

Según la información publicada por LM Neuquén, el lunes por la madrugada, el personal de la comisaría 44 del barrio Valentina Sur respondió a un llamado al 101 del Centro de Operaciones Policiales, alertando sobre un disturbio de índole familiar. Al llegar, según relató el comisario inspector Julio Muñoz, los agentes encontraron una escena de extrema gravedad: el hombre presentaba lesiones punzocortantes en el cuello y la espalda. El Sistema Integrado de Emergencias del hospital Castro Rendón dispuso el traslado inmediato de la víctima, constatándose su fallecimiento cerca de las 3:38.

En las horas siguientes, la intervención de la Fiscalía de Delitos Juveniles, encabezada por el fiscal Germán Martín, dispuso medidas urgentes: la solicitud de autopsia, entrevistas a los testigos y el relevamiento del lugar del hecho. El adolescente fue inicialmente trasladado a la comisaría 44 y luego a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, donde intervino personal especializado. El menor recibió atención médica en el centro de Salud El Progreso por lesiones leves.

No existen denuncias recientes de
No existen denuncias recientes de violencia de género en el entorno familiar, aunque hubo una presentación previa que no prosperó

Después de ser evaluados por el gabinete de médicos forenses, tanto el adolescente como su madre quedaron bajo cuidado familiar y no regresaron al domicilio, que permanece bajo investigación judicial. La Fiscalía no difundió los resultados de las pericias.

El régimen de minoridad penal en Argentina establece que los menores de 15 años son inimputables, es decir, no punibles, para cualquier delito, lo que excluye la apertura de una causa penal contra el adolescente. En su lugar, intervienen organismos familiares y de protección de derechos.

Las primeras manifestaciones y pruebas recolectadas señalan que el adolescente habría actuado al ver que su padre agredía físicamente a su madre, una mujer de 37 años. Muñoz explicó a Diario Río Negro que la acción del menor “surge en un contexto de violencia intrafamiliar y de género”.

Respecto a los antecedentes previos de la pareja, al realizar los antecedentes penales de la víctima, no existen denuncias recientes por violencia de género provenientes de este núcleo familiar: “Según el relevamiento de 2023 a la fecha, no hubo denuncias en el ámbito familiar; aunque la mujer manifestó que ella habría efectuado mucho tiempo atrás una denuncia que no prosperó”, expresó Muñoz. Aquella presentación se desestimó judicialmente al no haber sido ratificada en su momento.

Por otro lado, explicaron que no se registraron incidentes ni conflictos adicionales durante el procedimiento policial con la familia del hombre fallecido y que no hubo situaciones de hostigamiento ni represalias contra la mujer o el adolescente. Mientras la causa sigue su curso, equipos especializados aguardan los resultados de la autopsia y los análisis de pruebas recogidas en la vivienda.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, bajo la hipótesis de homicidio en un contexto de violencia familiar con la posibilidad de un exceso en la legítima defensa, según indicó el fiscal Germán Martín a ambos medios regionales.

Temas Relacionados

HomicidioViolencia familiarNeuquénValentina SurFiscalía de Delitos JuvenilesHospital Castro Rendón

Últimas Noticias

“Te quemo”: una conductora de remis sufrió un violento robo en La Plata mientras trabajaba

La mujer fue sorprendida por dos motochorros mientras conducía un vehículo alquilado. Los ladrones se llevaron 60 mil pesos y un GPS

“Te quemo”: una conductora de

Robó una garrafa, fue descubierto y amenazó a la víctima para que no lo denuncie: “Vamos a ir a buscar los fierros”

El acusado también se había llevado un porta tortero y un porta ducha de la casa y fue detenido horas más tarde, tras ser identificado por las cámaras de seguridad de otra vecina

Robó una garrafa, fue descubierto

Estafaron a una familia con un falso alquiler en la Costa Atlántica y la Policía no quiso tomar la denuncia

Las víctimas, oriundas de Santa Fe, transfirieron un adelanto al supuesto propietario que luego desapareció

Estafaron a una familia con

Femicidio de Valeria Schwab: la familia denunció la falta de información sobre los avances de la causa

La hermana de la víctima declaró que no tienen “ninguna novedad” y que “todo sigue igual que hace unos días”. Por ello, organizaron una nueva marcha exigiendo justicia

Femicidio de Valeria Schwab: la

Mar del Plata: un adolescente fue brutalmente atacado en Navidad, estuvo internado durante un mes y murió

Sebastián Morua falleció en la mañana de este martes en el Hospital Interzonal General de Agudos. El hecho fue recaratulado como homicidio, mientras avanza la investigación para dar con los autores

Mar del Plata: un adolescente
DEPORTES
Arranca el Torneo Apertura 2026:

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

Colapinto ya salió a pista: los detalles exclusivos de los primeros test y el particular lugar donde se presentará su nuevo auto de F1

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

TELESHOW
Tras su polémico accidente, Marta

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que si

Donald Trump afirmó que si el régimen de Irán intenta asesinarlo “todo el país va a estallar por los aires”

Corea del Sur afirmó que el régimen norcoreano produce material nuclear para fabricar entre 10 y 20 armas al año

El régimen de Irán amenazó con represalias si Trump ataca al ayatollah Ali Khamenei: “Prenderemos fuego a su mundo”

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

Ocuparse del alma hoy: el sorprendente auge de Viktor Frankl