Tiene 15 años y mató a su padre a puñaladas para defender a su mamá de una agresión en Neuquén

El hombre de 46 años falleció tras recibir lesiones punzocortantes en el cuello y la espalda, certificó el hospital Castro Rendón (Foto: Google Maps)

En el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, un grave hecho de violencia intrafamiliar terminó con el homicidio de un hombre de 46 años. La investigación en curso se centra en las circunstancias que rodearon la reacción de un adolescente de 15 años, quien habría intervenido para defender a su madre de una agresión. La Fiscalía analiza la hipótesis de legítima defensa en un contexto de violencia familiar, mientras la comunidad permanece atenta a las decisiones judiciales y al destino del menor, que no enfrenta cargos penales por ser inimputable según la legislación vigente.

Según la información publicada por LM Neuquén, el lunes por la madrugada, el personal de la comisaría 44 del barrio Valentina Sur respondió a un llamado al 101 del Centro de Operaciones Policiales, alertando sobre un disturbio de índole familiar. Al llegar, según relató el comisario inspector Julio Muñoz, los agentes encontraron una escena de extrema gravedad: el hombre presentaba lesiones punzocortantes en el cuello y la espalda. El Sistema Integrado de Emergencias del hospital Castro Rendón dispuso el traslado inmediato de la víctima, constatándose su fallecimiento cerca de las 3:38.

En las horas siguientes, la intervención de la Fiscalía de Delitos Juveniles, encabezada por el fiscal Germán Martín, dispuso medidas urgentes: la solicitud de autopsia, entrevistas a los testigos y el relevamiento del lugar del hecho. El adolescente fue inicialmente trasladado a la comisaría 44 y luego a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, donde intervino personal especializado. El menor recibió atención médica en el centro de Salud El Progreso por lesiones leves.

No existen denuncias recientes de violencia de género en el entorno familiar, aunque hubo una presentación previa que no prosperó

Después de ser evaluados por el gabinete de médicos forenses, tanto el adolescente como su madre quedaron bajo cuidado familiar y no regresaron al domicilio, que permanece bajo investigación judicial. La Fiscalía no difundió los resultados de las pericias.

El régimen de minoridad penal en Argentina establece que los menores de 15 años son inimputables, es decir, no punibles, para cualquier delito, lo que excluye la apertura de una causa penal contra el adolescente. En su lugar, intervienen organismos familiares y de protección de derechos.

Las primeras manifestaciones y pruebas recolectadas señalan que el adolescente habría actuado al ver que su padre agredía físicamente a su madre, una mujer de 37 años. Muñoz explicó a Diario Río Negro que la acción del menor “surge en un contexto de violencia intrafamiliar y de género”.

Respecto a los antecedentes previos de la pareja, al realizar los antecedentes penales de la víctima, no existen denuncias recientes por violencia de género provenientes de este núcleo familiar: “Según el relevamiento de 2023 a la fecha, no hubo denuncias en el ámbito familiar; aunque la mujer manifestó que ella habría efectuado mucho tiempo atrás una denuncia que no prosperó”, expresó Muñoz. Aquella presentación se desestimó judicialmente al no haber sido ratificada en su momento.

Por otro lado, explicaron que no se registraron incidentes ni conflictos adicionales durante el procedimiento policial con la familia del hombre fallecido y que no hubo situaciones de hostigamiento ni represalias contra la mujer o el adolescente. Mientras la causa sigue su curso, equipos especializados aguardan los resultados de la autopsia y los análisis de pruebas recogidas en la vivienda.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, bajo la hipótesis de homicidio en un contexto de violencia familiar con la posibilidad de un exceso en la legítima defensa, según indicó el fiscal Germán Martín a ambos medios regionales.