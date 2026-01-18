Tras casi dos días de búsqueda, encontraron a Fabiana Muñoz, hermana de Marcos “Huevo” Acuña

Fabiana Edith Muñoz, la hermana del Huevo Acuña

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la hermana de Marcos “Huevo” Acuña fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo y permanece bajo observación médica en el Hospital de Zapala, tras horas de intensa búsqueda policial en la provincia de Neuquén.

El rastro de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, se perdió el viernes, cuando su desaparición activó la alerta máxima en la región debido a que padece esquizofrenia y estaba sin su medicación, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.

Coordinadas por la Policía de Neuquén, distintas divisiones participaron en un operativo de rastrillaje que concluyó cuando Muñoz fue localizada alrededor de las 03:40. De inmediato, recibió auxilio y fue trasladada al hospital.

La solicitud de paradero para encontrar a Fabiana Muñoz, hermana de Huevo Acuña, finalmente quedó sin efecto tras hallarla

Por el momento, las autoridades no informaron detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque se aseguró que cuenta con atención médica.

La búsqueda de Fabiana Edith Muñoz movilizó a fuerzas de seguridad y a la comunidad de Zapala, que siguió con preocupación el caso. El reencuentro aportó alivio a sus familiares, que habían pedido colaboración para ubicarla.

Desde el 16 de enero que nadie sabía de su paradero y fue buscada intensamente por su familia en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén. Mientras pidieron ayuda para localizarla, criticaron la respuesta de los profesionales de salud que trataban su esquizofrenia.

Jéssica Acuña, hermana de la desaparecida, señaló en redes sociales la falta de intervención del equipo psiquiátrico del Hospital Zapala. Según relató, Fabiana había manifestado diversos problemas de salud mental en los últimos meses. Jéssica consideró que la psiquiatra responsable del tratamiento pudo haber actuado de otra manera y sostuvo: “Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”.

En declaraciones a LM Neuquén, Jéssica había afirmado que desde octubre la situación de Fabiana se había agravado y que, en varias oportunidades, recurrieron a la Policía. Sin embargo, la médica tratante consideraba que la paciente se encontraba en buen estado. La familia percibía señales claras de deterioro, pero la profesional se negó a internarla bajo el argumento de que la internación debía ser voluntaria. En este punto, expresó: “Lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”.

La última vez que se la había visto fue el viernes pasado en su domicilio, en Zapala. Se estima que salió alrededor de las 17:30 y vestía un gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Entre sus características físicas se mencionaron tez trigueña, cabello castaño, ojos oscuros, contextura delgada y una altura de 1,63 metros.

Tras la difusión del caso, la madre de Fabiana, Sara, confirmó que su hija padece esquizofrenia y que los esfuerzos por hallarla resultaron infructuosos. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, había declarado a LM Cipolletti.

La investigación fue caratulada como “desaparición de personas” por la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial de Zapala. Además de la Policía de Neuquén, participaron del operativo la Comisaría del Menor y la Mujer.