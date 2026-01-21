“Te quemo”: una conductora de remis sufrió un violento robo en La Plata mientras trabajaba

Una remisera sufrió un violento robo mientras trabajaba

Una remisera sufrió un robo de parte de unos motochorros en el barrio El Mondongo de La Plata mientras llevaba adelante su jornada laboral. Durante el ataque, los delincuentes rompieron el vidrio del acompañante, la amenazaron de muerte y sustrajeron su recaudación diaria, billetera, documentación y un teléfono celular. “Te quemo”, le dijeron.

La víctima, una mujer de 48 años, declaró a la Policía que el hecho delictivo ocurrió en la calle 62 entre 1 y 115. Los atacantes la interceptaron mientras manejaba el vehículo —un auto alquilado, según señaló luego al diario El Día—, la sujetaron del cabello y le apuntaron con un arma de fuego.

Durante el robo, uno de los delincuentes pronunció la amenaza: “Te quemo”. El botín incluyó 60.000 pesos, un GPS y diversos documentos personales.

Actualmente, las autoridades trabajan en la investigación revisando las cámaras de seguridad disponibles en la zona, pero hasta el momento no se identificó a ningún sospechoso.

La mujer fue sorprendida por dos motochorros mientras conducía un vehículo alquilado

Otro hecho delictivo ocurrió este mismo martes, cuando un grupo de delincuentes protagonizó un robo violento en la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata, durante la madrugada: sustrajeron un Fiat Uno y dejaron en el lugar otro vehículo completamente incendiado.

El hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana en la intersección de calle 203 y 47, donde la familia propietaria del auto robado utilizaba el vehículo como herramienta principal de trabajo.

La presencia de un auto envuelto en llamas en el mismo lugar del hecho alarmó a los vecinos y refuerza la hipótesis de que se trató de un robo planificado. Las autoridades informaron que el auto sustraído fue detectado circulando por la Ruta 36 en dirección a Melchor Romero, en el sector oeste de La Plata.

Se robaron un auto y abandonaron otro incendiado

El caso fue denunciado y los ladrones continúan prófugos, mientras la investigación avanza para lograr su identificación y detención, de acuerdo a fuentes oficiales consultadas por El Editor Platense.

El joven apuñalado durante una pelea en La Plata continúa en estado crítico

El joven uruguayo de 24 años, atacado a puñaladas en Los Hornos, La Plata, permanece en estado crítico luego de que se le amputara la pierna derecha a raíz de la gravedad de las heridas. El ataque se produjo alrededor de las 6:00 del sábado en el cruce de las calles 142 y 57, donde un grupo de al menos cuatro personas —entre ellas dos menores de 16 años y dos jóvenes de 19 y 20— lo agredió en la vía pública.

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Como consecuencia de la brutal agresión, la víctima fue atendida inicialmente en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó con gravísimas heridas: dos puñaladas en la espalda, una en la entrepierna y otra en la pierna. Según testimonios recogidos por 0221, un familiar afirmó que “casi se muere”.

La investigación, bajo la responsabilidad de la fiscal Virginia Bravo, está caratulada como “lesiones graves” y evalúa nuevas imputaciones dependiendo de la evolución clínica. Las dos mujeres adultas detenidas permanecen bajo disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, mientras que los menores se encuentran en un instituto a la espera de una resolución de la Fiscalía del Joven. Los familiares de la víctima reclaman que todos los involucrados sigan detenidos y preparan protestas públicas para exigir que el proceso judicial avance.

La Fiscalía N° 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, instruye la causa caratulada como lesiones graves tras la golpiza y ataque con arma blanca

Mientras las autoridades esperan tomar declaración indagatoria a los imputados, los vecinos manifiestan preocupación por la seguidilla de delitos protagonizados por adolescentes en el barrio. Familiares y allegados promueven actividades para solicitar justicia y recabar más pruebas que permitan identificar a posibles coautores que aún podrían estar prófugos, según fuentes policiales citadas por El Editor Platense.