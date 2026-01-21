Nuevo parte: Bastián pasó la noche sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Bastian, el nene de 8 años que sigue en estado crítico tras el accidente en La Frontera

Un nuevo parte médico reveló cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves heridas tras un brutal choque en Pinamar, continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que, tras someterlo a una quinta operación, el menor permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

“Está afebril, presentándo respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, detalló en un comunicado el Ministerio de Salud de la provincia.

Por último, precisaron que el nene continúa con antibiótico e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Este martes fue intervenido por los médicos para colocar la válvula que permite medir la presión endocraneana, es decir, la presión dentro del cerebro. Según explicaron, se trata de un proceso necesario en este momento en el que se llevan a cabo pruebas de lo que tolera y lo que no.

Según señaló Matías Morla, abogado del papá del menor, la intervención “fue exitosa”. El letrado señaló que con el correr de los días se harán pericias para determinar el estado de los involucrados en el siniestro.

“El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó.

La situación crítica del menor se dio tras la brutal colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar. Tras ser estabilizado en aquella localidad, el pasado 15 de enero fue trasladado al hospital de Mar del Plata.

El menor permanece en estado crítico, pero tuvo una leve mejoría

El viernes pasado los médicos realizaron el cierre del abdomen, procedimiento que se realizó tras una evaluación integral mediante estudios de alta complejidad, desde el ingreso del paciente hasta la mañana de la intervención.

La familia del niño, según informó el Ministerio de Salud provincial, cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados. El abordaje interdisciplinario involucra a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastián en este proceso.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El menor viajaba en un UTV con su papá cuando chocaron contra una camioneta

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.