Femicidio de Valeria Schwab: la familia denunció la falta de información sobre los avances de la causa

La familia de Valeria Schwab denuncia falta de información en la investigación del caso

La investigación por el crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia sufrió un giro relevante: la Justicia de Chubut decidió recalificar el caso como presunto femicidio. Esta medida refuerza la presión sobre el proceso judicial y evidencia la gravedad social del hecho. Sin embargo, la familia de la víctima todavía no tiene “ninguna novedad” y “todo sigue igual que hace unos días”. Esto derivó en una marcha con velas organizada por los familiares y allegados, quienes exigen justicia y mejores condiciones de seguridad en los espacios públicos.

Desde el entorno familiar, Jessica Schwab, hermana de la víctima, reafirmó en diálogo con El Comodorense que hasta el momento no recibieron información oficial sobre los avances en la causa. Sostuvo: “Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Todo sigue igual que hace unos días”. Además, señaló que aún no le presentaron el informe de autopsia, y enfatizó: “Ni siquiera me acercaron información”. La ausencia de novedades incrementa la desconfianza y la frustración de la familia, que se moviliza para evitar que una muerte semejante vuelva a ocurrir.

La fiscal María Laura Blanco quedó asignada como jefa investigadora tras el relevo del fiscal Marcelo Crettón. Blanco ahora supervisa las diligencias y el estudio de los resultados de la autopsia, en tanto el Ministerio Público Fiscal de Chubut subrayó la importancia de mantener una estricta reserva de la información a fin de resguardar la pesquisa. Paralelamente, la Fiscalía solicitó cooperación ciudadana habilitando los teléfonos (0297) 4463701, 4462520 y 4462408, así como atención presencial en la sede de calle Máximo Abásolo 980, para quienes puedan aportar datos fundamentales a la causa.

El cuerpo de Valeria Schwab, de 38 años, fue hallado en un barranco cercano a la zona de Eureka, muy cerca de la costanera local. El operativo a cargo de la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios se desplegó poco después de haberse reportado la desaparición de la víctima. De acuerdo con el relato de Jessica, el último contacto con su hermana ocurrió mediante WhatsApp, cuando Valeria avisó que salía a caminar cerca de las Torres, en las inmediaciones del cementerio viejo.

Las autoridades pidieron a la comunidad que aporten la información relevante que pudieran tener de la causa

Los investigadores descartaron un robo como móvil, ya que Valeria no llevaba objetos de valor salvo su “celular y auriculares”, de acuerdo con lo sostenido por Jessica. Si bien ambos objetos estaban extraviados tras el hecho, el teléfono fue localizado días después “frente a uno de los carriles de circulación”, conforme explicó la hermana de la víctima días después del crimen, y se espera que los peritajes técnicos sobre el dispositivo permitan reconstruir los últimos movimientos de Valeria. “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”, exigió.

En el plano social, la familia subraya que el hecho no responde a una situación de inseguridad común. Jessica aportó que el área donde ocurrió la desaparición es frecuentada por personas que realizan actividad física, pero se encontraba “completamente oscura, una boca de lobo”. Destacó que “la luz estaba apagada y no se veía nada”. Estas condiciones precarias complicaron la búsqueda inicial, en la que la propia Jessica recorrió la zona con ayuda de dos jóvenes, antes de la llegada de la policía. Según relató: “Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”.

Valeria Schawb había desaparecido el martes a la noche, luego de que saliera a entrenar

Los allegados y familiares de Valeria Schwab exigieron medidas urgentes a las autoridades para que Comodoro Rivadavia cuente con “espacios más seguros e iluminados”, como lo expresó Jessica, quien presentó además un proyecto de ordenanza para evitar futuras tragedias. “No me gustaría que esto le pase a nadie más. El gobernador me dijo que se va a trabajar en el tema, que me quede tranquila”, afirmó la hermana de la víctima a Radio Chubut.

La manifestación de este martes convocó a los vecinos a partir de las 22 horas, partiendo desde la Escuela 83 hasta el Cenotafio, en reclamo de justicia. “Nos movilizamos porque fuimos los familiares y amigos los primeros que hicimos algo. Esto va a seguir hasta que el caso se aclare. Quiero agradecer a todas las personas que acompañaron a mi familia y a los amigos de Vale”, concluyó Jessica.