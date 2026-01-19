Fue atacado a golpes por una patota a la salida de un boliche en Tigre y murió tras 20 días de agonía

Alan Ismael Bordón

Alan Ismael Bordón, de 20 años, murió este domingo tras pasar 20 días internado en el Hospital de Pacheco, luego de ser atacado por una patota a la salida de un boliche en la localidad de El Talar, en el partido de Tigre.

El hecho ocurrió durante los festejos de Año Nuevo, cuando el joven había concurrido a bailar con amigos al local nocturno Tropitango, ubicado sobre la avenida General Pacheco al 29000.

Según la reconstrucción judicial, durante la noche Alan se cruzó con dos personas dentro del boliche y mantuvo un conflicto cuyos motivos aún no se establecieron. Personal de seguridad intervino y expulsó a los involucrados del lugar. Sin embargo, el enfrentamiento continuó en la calle: un grupo de al menos seis personas, distribuidas en dos autos, persiguió a Alan y sus amigos cuando salieron del boliche.

La persecución culminó a pocos metros del local, donde la patota alcanzó a Alan y lo atacó a golpes. La golpiza fue tan violenta que la víctima sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. Alan quedó tendido en la vereda y fue asistido por personal médico, que lo trasladó de urgencia al Hospital de Pacheco. Allí permaneció en estado crítico e internado en terapia intensiva durante veinte días, hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad de El Talar y en las redes sociales, donde familiares y amigos de Alan expresaron su dolor y reclamaron justicia.

“Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida”, escribió Dana Isabella Cardozo, pareja del joven y madre de su hija, en un posteo que acompañó con fotos familiares. “Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena su papá”, agregó.

Alán Ismael Bordón, murió tras ser atacado a golpes a la salida de Tropitango

La fiscalía de Tigre investiga el hecho bajo la carátula de homicidio. Según los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la agresión habría sido premeditada y participaron al menos seis personas. Los investigadores avanzan en la identificación de los atacantes y no se descartan detenciones en los próximos días.

La muerte de Alan Bordón coincidió con el aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, también tras un ataque en patota a la salida de un boliche. En las redes, usuarios y allegados remarcaron la fecha y exigieron el esclarecimiento del caso, reclamando medidas para prevenir nuevos episodios de violencia.