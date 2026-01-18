Intentó robar un auto en Jesús María, lo detuvieron y descubrieron que era un policía

El agente de 24 años quedó detenido esta mañana

Un intento de robo ocurrido en la localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, terminó con un delincuente detenido. No obstante, las autoridades se llevaron una sorpresa al descubrir que el acusado se trataba de un agente de la Policía de San Luis.

La captura se produjo después de que los efectivos policiales recibieran una alerta sobre el intento de asalto, por lo que acudieron al lugar pocos minutos después del incidente. El hecho tuvo como víctima a un hombre de 36 años, quien se desempeña como auxiliar en la estación ferroviaria local.

Según la reconstrucción del caso, el episodio ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando el ladrón interceptó al trabajador con la intención de sustraerle el vehículo. Frente a esto, la víctima reaccionó y logró herir al agresor con un golpe, obligándolo a escapar.

Después de que diera aviso a las autoridades, estos lograron localizarlo y detenerlo. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el acusado fue identificado como un joven de 24 años, que sería miembro de la Policía de San Luis.

El acusado fue identificado como miembro de la Policía de San Luis

Detuvieron a un policía acusado de pasar data a una banda de ladrones en Santa Fe

Una presunta asociación ilícita integrada por un policía y dos civiles enfrenta cargos en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la fiscal María Rosario Haeffeli anticipó que pedirá prisión preventiva para los tres investigados.

De acuerdo con la información presentada en la audiencia ante el juez Pablo Ruiz Staiger, la organización no solo operaba en Cayastá, sino que habría ejecutado robos en distintas zonas cercanas, y aún restan identificar a al menos tres sospechosos que permanecen prófugos.

Según reveló la fiscal Haeffeli en declaraciones recogidas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre las evidencias más contundentes figuró la posesión de un auto robado por parte del policía imputado, identificado por las iniciales J.J.C., quien tiene 41 años. Tras su detención, los allanamientos permitieron el secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos clave para avanzar en la causa.

En la causa también quedaron imputados M.M.D.M., de 42 años, y C.G.M., de 52 años. Ambos fueron señalados como cómplices del agente. Según la hipótesis formal, M.M.D.M. habría asumido el liderazgo operativo de la banda, coordinando los desplazamientos y proporcionado vehículos, como un automóvil y una camioneta, empleados en varios de los ilícitos analizados.

El policía fue imputado como miembro de asociación ilícita y autor de encubrimiento agravado (Gentileza: Rosario Plus)

De hecho, se constató que el 8 de diciembre del año pasado, M.M.D.M. junto a miembros aún no localizados, asaltó una estación de servicios en la intersección de la Ruta Provincial N°1 y la Ruta Provincial N°62, jurisdicción de Cayastá.

La fiscal detalló que el hecho se consumó mientras uno de los acusados entretenía a un empleado fingiendo una carga de combustible, otros ingresaron al local por una ventana forzada y usaron una barreta para abrir un cajón y una caja de seguridad. Así, se apropiaron de una considerable suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y una mochila.

En otra acción delictiva, la banda robó un cheque de 300.000 pesos de un supermercado sobre el bulevar Los Inmigrantes, y posteriormente, en Campo del Medio, participaron del robo de 200.000 pesos y objetos de valor de una vivienda rural.

El papel del policía J.J.C. habría sido clave en la provisión de datos sobre posibles blancos y el uso de su vivienda en Cayastá como punto de encuentro. Asimismo, C.G.M. fue señalado como responsable de captar al agente para sumarse a la asociación, y habría participado tanto en la planificación como en la ejecución de al menos uno de los delitos.

Por este motivo, a J.J.C. se le imputa la calidad de miembro de asociación ilícita y autor de encubrimiento agravado; a M.M.D.M., el rol de organizador y la presunta coautoría de robo agravado, robo simple y hurto; y a C.G.M., la condición de partícipe y coautor de uno de los robos agravados.