Quiénes eran la madre e hijo encontrados muertos en el hotel de Recoleta: el hallazgo en el baño que abrió una hipótesis

Gisela Mercedes De Yurka y Gabriel Saru Ovejero, la mujer y el nene fallecidos

La muerte de Gisela Mercedes De Yurka y su hijo Gabriel Saru Ovejero en un hotel de Recoleta conmocionó a la comunidad educativa de González Catán, de donde eran oriundos.

El caso cobró notoriedad luego de que ambos fueran hallados sin vida en una habitación del establecimiento ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300, tras haber sido reportados como desaparecidos desde la tarde de ayer.

Gisela De Yurka, de 41 años, se desempeñaba como docente. Había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Vivía junto a su hijo Gabriel, de 7 años, en un domicilio del barrio Independencia, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Una de las imágenes subidas a la cuenta de Facebook de la docente

En sus redes sociales, Gisela compartía frecuentemente fotos con Gabriel y le dedicaba mensajes de afecto. “Mi vida, mi todo”, escribió en una de las publicaciones que realizó en su cuenta de Facebook.

El jueves por la tarde, familiares y allegados de Gisela y Gabriel advirtieron que ambos faltaban de su casa. Difundieron una foto en redes con el siguiente mensaje: “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde”.

Una colega de Gisela pidió colaboración y escribió: “Por favor compartan!!! Es mi alumno y compañera de trabajo! Viven en el barrio independencia!”.

Madre e hijo eran buscados desde ayer por la tarde

Nadie lo sabía, pero Gisela y su hijo se habían registrado en el hotel Ker con la intención de pasar una sola noche.

Este viernes al mediodía, el gerente del establecimiento dio aviso a la Policía de la Ciudad luego de que madre e hijo no realizaran el check-out y no respondieran a los llamados. Ante esa situación, el personal ingresó a la habitación y los encontró sin vida en la bañera.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, posteriormente los investigadores hallaron un bisturí en una jabonera y dos jeringas de insulina en el baño. La habitación no presentaba ingresos violentados ni signos de desorden.

Así las cosas, por el momento la Justicia investiga la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio, aunque todavía no se descartan otras posibilidades.

Otra de las fotos publicadas por Gisele De Yurka

En el lugar intervino la Unidad Criminalística para las pericias. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, bajo la responsabilidad de la fiscal Laura Belloqui y la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron actuaciones en el marco de una causa caratulada como averiguación de causales de muerte.