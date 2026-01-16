Crimen y Justicia

Quiénes eran la madre e hijo encontrados muertos en el hotel de Recoleta: el hallazgo en el baño que abrió una hipótesis

La mujer y el nene fueron encontrados sin vida en la bañera. El gerente del establecimiento había alertado a las autoridades tras advertir que ambos seguían en la habitación sin haber hecho el check-out y no respondían a los llamados

Guardar
Gisela Mercedes De Yurka y
Gisela Mercedes De Yurka y Gabriel Saru Ovejero, la mujer y el nene fallecidos

La muerte de Gisela Mercedes De Yurka y su hijo Gabriel Saru Ovejero en un hotel de Recoleta conmocionó a la comunidad educativa de González Catán, de donde eran oriundos.

El caso cobró notoriedad luego de que ambos fueran hallados sin vida en una habitación del establecimiento ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300, tras haber sido reportados como desaparecidos desde la tarde de ayer.

Gisela De Yurka, de 41 años, se desempeñaba como docente. Había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Vivía junto a su hijo Gabriel, de 7 años, en un domicilio del barrio Independencia, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Una de las imágenes subidas
Una de las imágenes subidas a la cuenta de Facebook de la docente

En sus redes sociales, Gisela compartía frecuentemente fotos con Gabriel y le dedicaba mensajes de afecto. “Mi vida, mi todo”, escribió en una de las publicaciones que realizó en su cuenta de Facebook.

El jueves por la tarde, familiares y allegados de Gisela y Gabriel advirtieron que ambos faltaban de su casa. Difundieron una foto en redes con el siguiente mensaje: “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde”.

Una colega de Gisela pidió colaboración y escribió: “Por favor compartan!!! Es mi alumno y compañera de trabajo! Viven en el barrio independencia!”.

Madre e hijo eran buscados
Madre e hijo eran buscados desde ayer por la tarde

Nadie lo sabía, pero Gisela y su hijo se habían registrado en el hotel Ker con la intención de pasar una sola noche.

Este viernes al mediodía, el gerente del establecimiento dio aviso a la Policía de la Ciudad luego de que madre e hijo no realizaran el check-out y no respondieran a los llamados. Ante esa situación, el personal ingresó a la habitación y los encontró sin vida en la bañera.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, posteriormente los investigadores hallaron un bisturí en una jabonera y dos jeringas de insulina en el baño. La habitación no presentaba ingresos violentados ni signos de desorden.

Así las cosas, por el momento la Justicia investiga la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio, aunque todavía no se descartan otras posibilidades.

Otra de las fotos publicadas
Otra de las fotos publicadas por Gisele De Yurka

En el lugar intervino la Unidad Criminalística para las pericias. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, bajo la responsabilidad de la fiscal Laura Belloqui y la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron actuaciones en el marco de una causa caratulada como averiguación de causales de muerte.

Temas Relacionados

RecoletaGonzález CatánGisela De YurkaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

La vivienda del Tortugas Country Club de Pilar fue allanada este jueves por orden de la Justicia. La actriz lo denunció por un ataque a fines de 2025

Una pistola y una caja

Expulsaron del país a la sobrina del narcotraficante peruano “Dumbo” y a su pareja: habían planificado un ataque con explosivos

Mayra Alejandra Flores Villantoy, sobrina del capo de la droga detenido en 2022, y su pareja, Nicolás José Silva Amez, fueron enviados a Lima en un vuelo que salió de Aeroparque

Expulsaron del país a la

Hallaron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en el baño de un hotel en Recoleta

El gerente del establecimiento alertó a la Policía tras advertir que ambos seguían en la habitación sin haber hecho el check-out y no respondían a los llamados. Los encontraron sin vida en la bañera

Hallaron muertos a una mujer

En una zona de Rosario donde operaban Los Monos, cayó una banda narco vinculada a un triple crimen: hay 11 detenidos

Los operativos, a cargo de la PFA, tuvieron lugar en el barrio Las Flores Sur. Las autoridades secuestraron dosis de droga valuadas en $66 millones y desarticularon múltiples puntos de venta

En una zona de Rosario

Imputaron al papá de Bastián por el choque de Pinamar que lo dejó en grave estado

Está acusado de lesiones culposas, al igual que los conductores de la camioneta Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente. Los vehículos quedaron secuestrados

Imputaron al papá de Bastián
DEPORTES
Contra cuatro rivales y a

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

TELESHOW
Susana Giménez llegó a Punta

Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Miles de iraníes exiliados se

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo