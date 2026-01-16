Crimen y Justicia

Prendió fuego la casa de su ex pareja en Río Negro e intentó fugarse con su hija de dos años

El acusado había amenazado de muerte a la madre de la menor, para evitar que notificara a las autoridades. No obstante, las autoridades lograron capturarlo minutos después

La Fiscalía confirmó la detención
La Fiscalía confirmó la detención e investigará si el acusado contaba con antecedentes penales

Un hombre de 26 años fue detenido en la localidad de Mainqué, provincia de Río Negro, luego de que fuera acusado de intentar llevarse por la fuerza a su hija de 2 años y prender fuego la vivienda de su ex pareja.

El caso se dio a conocer este miércoles, después de que la víctima se comunicara con el servicio de emergencias, para denunciar que el padre de su hija se la había llevado a la fuerza de su domicilio. Además, les indicó que se había escapado en una motocicleta y que la había amenazado con no llamar a las autoridades, porque si no regresaría armado.

Con esta descripción, el personal policial de la subcomisaria 66 desplegó un operativo de búsqueda. En paralelo, una dotación de bomberos se dirigió hacia el lugar de los hechos, debido a que la mujer también denunció que el mismo agresor había prendido fuego la propiedad.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el incendio fue rápidamente controlado, evitando que afectara otras viviendas. No obstante, se desconoce el nivel de daño que sufrió la casa de la víctima.

El personal de la subcomisaria
El personal de la subcomisaria 66 logró detener al acusado, mientras intentaba escapar a pie

Minutos más tarde, la Policía de Río Negro confirmó que el sospechoso había sido localizado en el barrio Santa Lucía. Al notar la presencia de las autoridades, el hombre intentó escapar a pie, pero fue reducido. El arresto permitió resguardar tanto a la mujer como a la menor. Asimismo, la Fiscalía ordenó que permanezca detenido por daños por incendio y amenazas, y solicitó un informe de antecedentes penales.

Golpeó a su pareja hasta dejarla sin poder moverse

La intervención inmediata de un vecino y del abuelo materno permitió la detención de un hombre que golpeó brutalmente a su pareja en el barrio Malvinas, provincia de Río Negro. El episodio, que ocurrió frente a los tres hijos de la víctima en el domicilio familiar, derivó en la imputación del agresor por violencia de género, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La agresión fue tan severa que le causó a la mujer lesiones múltiples, impidiéndole desplazarse por sus propios medios y necesitando asistencia médica. Asimismo, las autoridades judiciales informaron que la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) tomó intervención en el caso para asegurar el acompañamiento y la protección de la mujer.

El agresor quedó bajo prisión
El agresor quedó bajo prisión preventiva, tras la brutal agresión

Luego del hecho, la jueza de garantías ordenó la prisión preventiva del acusado y le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con la víctima. La decisión judicial se apoyó en la solicitud de la Fiscalía, basada en “la gravedad del episodio, el riesgo para la víctima y la necesidad de asegurar el normal desarrollo del proceso penal”.

Según los elementos presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, la hija mayor, de 14 años, fue clave al activar la cadena de ayuda, debido a que protegió a sus hermanos menores y avisó a su abuelo. En paralelo, un vecino, al percibir la gravedad de la situación, alertó al 911. Finalmente, la policía y el padre de la víctima lograron contener la situación, resguardando tanto a la mujer como a los niños.

En cuanto a las pruebas reunidas, el MPF detalló el registro de la llamada de emergencia, el acta de denuncia penal firmada por la víctima, certificados médicos que confirmaron lesiones múltiples —calificadas como leves según el tiempo estimado de curación— y el resultado del test de alcoholemia realizado al acusado.

Durante la audiencia, la defensa planteó alternativas para resguardar la integridad de la mujer y abordar la problemática de alcoholismo del imputado. Propuso la prohibición de acercamiento, el uso de dispositivos duales de monitoreo y la posibilidad de acceder a tratamientos por adicción sin dejar de trabajar. No obstante, la magistrada dio lugar al pedido de prisión preventiva, medida que deja al hombre privado de libertad hasta el avance de la causa judicial.

