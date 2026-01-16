Dos penitenciarios de Mendoza irán a juicio oral por quedarse dormidos y permitir la fuga de un condenado

El delincuente que se dio a la fuga

La Cámara Federal de Mendoza ratificó el procesamiento de dos integrantes del Servicio Penitenciario Federal que afrontarán un juicio oral tras ser acusados de haber facilitado, por negligencia, la fuga de un reo condenado por narcotráfico desde el Hospital Central de Mendoza. La decisión coloca a los acusados en la antesala del juicio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de desecharse la apelación de sus defensores.

Según informó Diario Uno, la investigación judicial sostiene que la fuga se produjo porque ambos penitenciarios —identificados como Cristian Leonardo Luque Martínez y Adrián Exequiel Acosta Miranda— se hallaban dormidos fuera de la habitación que debían vigilar la madrugada del 25 de octubre de 2023. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Cristian Darío Pizarro Rivero, de 48 años, salió caminando con tranquilidad por la calle Montecaseros, sin que los responsables de su custodia se percataran de lo que sucedía.

El fallo de la Cámara Federal —integrada por los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Pérez Curci— recoge el informe de la División de Delitos Tecnológicos del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Los registros muestran que ambos agentes se encontraban sentados en el pasillo, detrás de un lócker, sin tener a la vista al interno durante la fuga. El tribunal remarcó: “No se hallaban dentro de la habitación donde se encontraba el interno ni en la puerta de la misma, por lo cual no habrían advertido su egreso y posterior fuga”, según consta en el expediente.

La versión judicial fue respaldada por el testimonio de una enfermera presente esa madrugada en el tercer piso. La trabajadora indicó que los custodios permanecieron todo el tiempo fuera de la sala 303, ocasionalmente conversando o tomando mate, sin entrar a la habitación ni alertar sobre la intención de apagar la luz, algo que sí habían hecho en días previos. La misma afirmó: “Se los veía como muy relajados, no estaban en actitud de estar cuidando a alguien, no estaban alertas; creo que solo los vi levantarse para ir al baño donde cargaban los celulares”.

La fuga ocurrió el 25 de octubre de 2023, cuando los custodios habrían estado dormidos fuera de la habitación que debían vigilar

Frente al argumento de la defensa, que aludió al cansancio físico por exceso de tareas, los camaristas subrayaron que la simultaneidad en el descuido por parte de ambos custodiantes resulta llamativa y que esa situación no exime de responsabilidad.

El proceso judicial involucra a Cristian Darío Pizarro Rivero, quien había sido condenado en agosto de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Mendoza a seis años de prisión como integrante de una organización que intentó ingresar a Mendoza 2.284 kilos de marihuana ocultos en un camión de arroz. El principal cabecilla, Raúl Daniel Bressi Escalante, recibió una sentencia de 19 años de prisión como responsable de organizar el transporte del cargamento.

El operativo clave que permitió desbaratar la banda tuvo lugar el 17 de febrero de 2022, cuando Gendarmería interceptó en la localidad de Gutenberg, Córdoba, un camión Mercedes Benz conducido por Pizarro Rivero. Tras registrar el vehículo, hallaron 2.474 paquetes rectangulares de marihuana, cuyo peso superó los 2.284 kilos. En ese momento, encontraron en poder del detenido $21.760 y USD 100, así como dos teléfonos móviles.

Pizarro Rivero, que cumplía condena y se encontraba hospitalizado por una cirugía, fue recapturado días después de la fuga. El avance procesal contra los penitenciarios quedó confirmado a la espera de la fijación de la fecha para el juicio oral, tras la resolución de la Cámara Federal de Mendoza recogida por Diario Uno.