Crimen y Justicia

Elevaron a juicio la causa contra el sacerdote denunciado por abusar de una mujer después de la misa en Córdoba

El cura párroco de la iglesia de Schoenstatt fue denunciado por una mujer de 46 años. El ataque habría ocurrido en su propio despacho. Está detenido desde noviembre de 2024

Patricio Cruz Viale, el sacerdote
Patricio Cruz Viale, el sacerdote de Córdoba acusado de abuso sexual

Se produjo un nuevo avance judicial en la causa contra Patricio Cruz Viale, un caso que genera conmoción en Córdoba desde noviembre pasado, cuando el cura párroco de la iglesia de Schoenstatt fue detenido acusado de haber violado a una mujer después de la misa.

Este martes, según informó el medio local El Doce, la Fiscalía de instrucción, encabezada por Juan Ávila Echenique, finalizó la etapa de investigación y solicitó que el proceso avance hacia el juicio.

De acuerdo con el relato de la mujer, el ataque habría tenido lugar en el despacho del acusado después de una celebración religiosa. La víctima, de 46 años y cuya identidad se mantiene en reserva, presentó la denuncia a principios de 2024.

La detención del cura párroco se dio meses después, más precisamente en noviembre del año pasado, cuando Viale se encontraba en la sede de la congregación ubicada sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la capital cordobesa, en el límite de los barrios Cerro de las Rosas y Alto Verde.

El cura párroco de la
El cura párroco de la iglesia de Schoenstatt fue denunciado por una mujer de 46 años

En su momento, a través de un comunicado, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que el detenido fue imputado por abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto, un delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal.

La norma establece penas de 8 a 20 años de prisión “cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima; y cuando hubiere acceso carnal” y “si el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda”.

Actualmente, Viale permanece bajo prisión preventiva en la cárcel de Bouwer. La defensa del sacerdote aún dispone de un plazo para apelar la decisión y presentar su oposición ante el juzgado de control.

Quién es Patricio Cruz Viale

Viale es sobrino de uno de los principales referentes de la congregación en Córdoba y autor de los libros “La luz en la pandemia” y “Misericordia, el secreto para ser felices…”.

Su carrera está trazada por un doctorado en Teología Moral que obtuvo en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma en 2007 —reconocida por su prestigio en el ámbito de los estudios teológicos—, en donde defendió la tesis “La participación del hombre en la misión de Cristo en Theodramatik 2/2 de Hans Urs von Balthasar.” Contó, además, con la supervisión del presbítero y doctor Marcelo González, de trayectoria académica en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la Universidad del Salvador (USAL).

En su familia, su tío, Ángel Strada, había sido un reconocido miembro de la congregación en Córdoba, cuyo papel crucial se dio en el proceso de beatificación del padre Joseph Kentenich, quien fue fundador del movimiento Schoenstatt, proveniente de Alemania, en 1914. Esto influyó directamente sobre el religioso de 57 años, que forma parte del movimiento en Argentina.

En su faceta de escritor, se destacó por su libro: “Misericordia. El secreto para ser felices. Diez meditaciones sobre el Evangelio”. Este escrito le valió la atención del público que lo ha reconocido. Además, fue recibido por el Papa en el Vaticano, junto a una delegación del Movimiento de Schoenstatt, gracias a la difusión del escrito.

No obstante, su más reciente trabajo fue “La luz en la pandemia”, que reflexiona sobre el impacto del año 2020, señalando que “quedará en la historia como uno de los años más sorprendentes y extraños del siglo gracias a la pandemia del coronavirus”.

En uno de sus mensajes compartido en las redes sociales, Cruz Viale deseaba a sus seguidores “Fuerza y Confianza en el medio de la tormenta” reiterando las palabras del papa Francisco sobre el virus del Covid-19, que azotó el mundo durante cuatro años.

