Crimen y Justicia

Atacaron a tiros a una remisería en Almirante Brown y detuvieron a uno de los sospechosos

El hecho, registrado en horas de la madrugada, incluyó el uso de armas de fuego y provocó daños en vehículos

Un ataque a balazos impactó
Un ataque a balazos impactó en una remisería de San José, partido de Almirante Brown, durante la madrugada del miércoles

Una remisería de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, fue víctima de un ataque a tiros, en el que dos hombres abrieron fuego contra el local y contra dos vehículos estacionados. Gracias a la intervención policial, un sospechoso fue detenido a unos 300 metros del lugar con un arma en su poder.

La Fiscalía calificó el hecho como “portación ilegal de arma de guerra y abuso de armas” y dispuso peritajes sobre el revólver incautado, en tanto la investigación sigue su curso para determinar si hubo más participantes en el ataque.

Según pudo averiguar Infobae, el episodio tuvo lugar aproximadamente a las 02:00 en la calle Bynnon al 5800, donde el sistema de emergencias 911 reportó disparos. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas hallaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros y constataron daños por bala en un Renault Sandero y un Chevrolet Spin, cuyos propietarios resultaron ilesos.

El ataque dejó daños en
El ataque dejó daños en un Renault Sandero y un Chevrolet Spin estacionados en la remisería, cuyos dueños resultaron ilesos

Los testigos indicaron que debieron resguardarse ante el ataque, sin poder identificar de inmediato a los responsables.

Poco después, agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación detectaron a un hombre huyendo a pie e interceptaron a R. A. C. (41), incautándole un revólver calibre .38 Special con dos vainas servidas. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Almirante Brown avaló la aprehensión y ordenó diversas diligencias.

La policía detuvo a un
La policía detuvo a un sospechoso a 300 metros del lugar con un revólver

Balearon a un repartidor en Rosario para robarle la moto mientras trabajaba

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Rosario la noche del miércoles: un repartidor fue atacado a balazos cuando circulaba cerca de Parque Oeste, con el objetivo de robarle la moto que utiliza para trabajar.

Tras esto, la víctima, identificada como un joven de entre 26 y 27 años, recibió un disparo en la pierna. Aunque la herida no fue clasificada como grave por los médicos del SIES que lo atendieron en la esquina de La Paz y Solís, los agresores lograron huir llevándose la moto, según informó el programa Telenoche Rosario de El Tres.

El hecho ocurrió en una zona marcada por la reciente muerte de Yahir Thiago González, un adolescente de 16 años asesinado de varios disparos en la cabeza frente al Club Infantil Libertad el 2 de enero. El episodio generó inquietud por un posible vínculo con las disputas territoriales entre organizaciones delictivas, y mantiene a la comunidad bajo un clima de creciente temor.

La investigación del homicidio permanece a cargo de la fiscal Marisol Fabbro y del equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, que evalúan la posibilidad de que ambos hechos estén conectados dentro de las luchas por el control territorial entre bandas criminales.

Un eje central para la pesquisa radica en determinar si González fue ejecutado en el mismo sitio donde apareció su cadáver. Para esclarecer este punto, los investigadores analizan en detalle las imágenes de cámaras de vigilancia públicas y privadas, incluyendo los domos de 360 grados que enfocan el club, en busca de pistas sobre los responsables del crimen.

Según El Ciudadano, la principal hipótesis que exploran los fiscales es la de un homicidio mafioso enmarcado en enfrentamientos entre bandas. González, de acuerdo con registros judiciales y testimonios mencionados por el mismo medio, había sido objeto de sucesivas amenazas y atentados vinculados a su negativa y la de su entorno a participar en la venta de drogas para la banda Los Menores en la zona de Parque Oeste.

El historial de amenazas se remonta a incidentes documentados durante 2024. El 1° de noviembre, Bruno Ayala —posteriormente condenado a ocho años de prisión— hirió a González disparándole en las piernas mientras este compartía una bebida con amigos. Apenas dos días después, Ayala volvió a buscarlo y disparó nuevamente, aunque González resultó ileso. En ese ataque una vecina recibió un disparo en la cabeza pero sobrevivió.

La dinámica violenta se extendía también a otros adolescentes del barrio que intentaban desvincularse de Los Menores: varios testimonios recogidos por El Ciudadano revelan que quienes rechazaban involucrarse en el tráfico de drogas sufrían represalias similares.

Hasta ahora, las autoridades no proporcionaron información sobre la identidad de los atacantes que balearon al repartidor ni brindaron detalles concluyentes sobre la conexión con los hechos previos. La fiscal Fabbro y su equipo mantienen abiertas todas las líneas de investigación: el análisis de los registros fílmicos y los peritajes forenses continúan en curso, con el propósito de dilucidar las circunstancias y la autoría de ambos hechos.

