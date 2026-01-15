Crimen y Justicia

Un hombre golpeó a su pareja delante de sus hijos hasta dejarla sin poder moverse

El caso ocurrió en Río Negro y el agresor quedó detenido con prisión preventiva

El caso de violencia de
El caso de violencia de género se registró en Río Negro

Un hombre atacó a golpes a su pareja en su casa del barrio Malvinas de la provincia de Río Negro. La agresión ocurrió delante de los tres hijos de la víctima, al punto tal que la mujer sufrió múltiples lesiones que le impidieron desplazarse por sus propios medios.

El alerta de la mayor de las hijas a su abuelo y de un vecino que escuchó los gritos fue clave para capturar al hombre, quien en las últimas horas fue imputado en una causa por violencia de género.

Todo comenzó el martes pasado. Según los detalles expuestos durante la audiencia de imputación, el detenido arribó al domicilio familiar y, tras una serie de insultos e increpaciones a la mujer, procedió a golpearla en diversas partes del cuerpo.

El hecho se produjo ante la presencia de los hijos de ambos, quienes se encontraban en la vivienda durante el episodio. La hija mayor, de 14 años, intentó proteger a sus hermanos menores mientras buscaba la ayuda de su abuelo. Al mismo tiempo, un vecino que percibió la gravedad de la situación realizó una llamada al 911.

La intervención conjunta de agentes policiales y del padre de la víctima permitió frenar la violencia y resguardar a la mujer y a los menores.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó durante la audiencia diversos elementos probatorios. Entre ellos, se destacó el registro de la llamada efectuada al sistema de emergencias, el acta de denuncia penal firmada por la mujer, certificados médicos que confirmaron la existencia de lesiones múltiples —calificadas como leves en función del tiempo estimado de curación— y el resultado del test de alcoholemia practicado al acusado.

Además, la Fiscalía informó que la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) tomó intervención en el caso para garantizar el acompañamiento y la protección de la afectada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado. Fundamentó este pedido en la gravedad del episodio, el riesgo que representa para la víctima y la necesidad de asegurar el normal desarrollo del proceso penal.

La defensa del acusado, por su parte, propuso alternativas orientadas a resguardar la integridad de la mujer y a abordar la problemática del consumo abusivo de alcohol por parte del detenido. Entre las medidas sugeridas, se incluyó la prohibición de acercamiento, la colocación de dispositivos duales de monitoreo y la posibilidad de que el imputado accediera a tratamientos vinculados a su adicción mientras mantenía su actividad laboral.

Ante estos planteos, la jueza de garantías escuchó las posiciones de las partes y resolvió disponer la prisión preventiva del hombre, además de prohibirle cualquier tipo de contacto con la víctima.

Otro caso de violencia de género

Un hombre de la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén, fue denunciado por su ex pareja por violencia de género. Tras la denuncia, el acusado secuestró a la mujer y a sus tres hijos menores de 10 años, trasladándolos a un puesto rural de Vista Alegre, donde los mantuvo incomunicados durante casi un día hasta que fueron rescatados por la Policía.

El caso sucedió el último fin de semana. La denuncia de paradero activó un operativo de búsqueda por parte de la Comisaría 49 y el Departamento de Búsqueda de Personas, que permitió hallar a las víctimas retenidas en una propiedad del agresor. Durante el secuestro, el hombre le quitó el chip del teléfono a la mujer para impedir que solicitara ayuda.

En audiencia judicial se formalizó la investigación contra el acusado, identificado como S.R., quien enfrentará cargos por privación ilegal de la libertad agravada por violencia de género. El juez determinó que el imputado permanezca en libertad provisoria, siempre que utilice un dispositivo de monitoreo y cumpla con la prohibición de acercamiento a la víctima y su entorno.

El Ministerio Público Fiscal informó que S.R. ya contaba con una suspensión de juicio a prueba por antecedentes de violencia, beneficio que perdió tras los nuevos hechos.

