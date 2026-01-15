Ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por datos sobre un joven desaparecido en Chaco

La fiscal Rosana Beatriz Soto investiga el caso bajo las hipótesis de homicidio y trata de personas con fines laborales, activando el Programa Nacional de Recompensas

Este jueves, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permitan encontrar a Nelson David Gusak, un joven chaqueño cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2025.

La medida se hizo efectiva mediante la resolución 30/2026 en el Boletín Oficial y responde a una solicitud urgente de la Fiscalía de Investigación N° 3 del Chaco, conducida por Rosana Beatriz Soto, que investiga el caso bajo la hipótesis de un posible homicidio o de trata de personas con fines de explotación laboral.

La desaparición de Gusak, de 26 años, sacudió a la comunidad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Según indica la resolución, el joven fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025, cerca de su vivienda ubicada en el asentamiento Zampa, un barrio popular de la capital chaqueña.

Entre las características físicas detalladas, el expediente señala su altura de 1,65 metros, tez trigueña, cabellos largos con rulos de color negro y dos tatuajes: en el antebrazo izquierdo, el nombre “JONATHAN”; en el derecho, “SANTINO”.

Al momento de desaparecer, vestía una remera verde con rayas blancas, pantalón de jean azul y ojotas. La propia resolución agrega que Gusak tenía “problemas de consumo de estupefacientes”, un dato incluido por los investigadores para contextualizar sobre su situación y sus entornos de riesgo.

El expediente había sido trabajado por la fiscal Soto desde fines de 2025, hasta que, el 5 de diciembre, solicitó de manera formal al Ministerio de Seguridad que activara el programa nacional de recompensas. La ley 26.538 faculta a la cartera para ofrecer retribuciones económicas a quienes—siempre excluyendo a personas implicadas en el posible delito—brinden “datos útiles” para esclarecer casos de gravedad o complejidad.

En este caso, el fundamento central para el ofrecimiento parte de la gravedad de dos figuras penales acogidas como hipótesis en la investigación: el homicidio (artículo 79 del Código Penal) y la trata de personas con fines laborales (artículo 142 bis del Código Penal).

La resolución 30/2026 cita que esta suma de cinco millones de pesos busca estimular la colaboración ciudadana, considerando la dificultad que representa desentrañar lo sucedido a Nelson David Gusak. Según el texto, el pago de la recompensa se realizará en sede ministerial o en el espacio que designe la titular de la cartera, reservando en todo momento la identidad de la persona que brinde información, previa valoración por las autoridades que intervienen. Además, las fuerzas federales de seguridad y la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales quedarán abocadas a la difusión del afiche oficial y el refuerzo de la búsqueda en todo el país.

La doctora Rosana Beatriz Soto advirtió en el pedido inicial la necesidad de emplear incentivos económicos por la dificultad de obtener pistas fiables y el posible cerrojo de silencio en el barrio donde se perdió el rastro del joven.

La resolución ministerial refuerza esa premisa cuando afirma: “han tomado intervención de su competencia la Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio” y que el monto fue fijado considerando “la complejidad y gravedad del delito cometido según lo estime la titular de esta cartera”.

Quienes puedan aportar información relevante deberán comunicarse a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas.

La vigencia de la medida se activa con la publicación en el Boletín Oficial, y la difusión del caso se implementa a través de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos de alcance nacional, además de las fuerzas federales. Todo el procedimiento apunta a sumar presión y herramientas para desarticular posibles redes de explotación, hipótesis que permanece abierta para la fiscalía chaqueña al no descartar ninguna línea de pesquisa sobre la desaparición de Gusak.