Crimen y Justicia

Amenazaron con una jeringa a una inspectora de tránsito durante un operativo de control

El ataque ocurrió cuando la funcionaria gestionaba la remoción de un vehículo mal estacionado. El video

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Intentó atacar con una jeringa a una inspectora de control en Rosario

Un inusual episodio de violencia se vivió en plena calle, en la ciudad de Rosario. Un hombre intentó agredir con una jeringa a una inspectora municipal, luego de que la agente solicitara una grúa para remover un auto mal estacionado sobre una plataforma de bicicletas públicas.

El incidente derivó en una denuncia penal, mientras se investiga si el agresor cumple funciones como cuidacoches.

Todo comenzó durante la tarde del miércoles, cuando la inspectora se encontraba labrando el acta de infracción y gestionando la remoción de un vehículo, a la altura de avenida Francia al 700. Pero la tensión escaló cuando fue interceptada por un hombre que la insultó y la amenazó con una jeringa.

Según el video aportado a la denuncia, el individuo manifestó que “nadie se iba a llevar el auto de ahí”. Acto seguido, se autoinfundió la aguja y luego trató de atacar de la misma forma a la inspectora.

La trabajadora municipal dio aviso inmediato al 911. A la llegada de la policía, el hombre intentó nuevamente clavar la aguja, esta vez a uno de los efectivos, por lo que fue reducido y detenido.

Intentó atacar con una jeringa a una inspectora de control en Rosario
El hombre no estaba en sus cabales, según las autoridades municipales

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, contó a El Tres que el agresor quedó alojado en la comisaría 2ª y que, además de la denuncia policial, se inició una instancia penal para restringir su presencia en la zona afectada. Y mencionó que el individuo “no estaba en sus cabales” y que aparentemente presenta “problemas de consumo”.

Se clavó una jeringa en su brazo y la amenazó con hacerle lo mismo”, relató el funcionario. “Las inspectoras e inspectores cumplen una función clave para el orden y la convivencia en la ciudad, y no vamos a tolerar este tipo de agresiones. Vamos a acompañar a la trabajadora y avanzar con las acciones correspondientes”, destacó.

Si bien el hecho ocurrió el miércoles por la tarde, las imágenes del episodio salieron a la luz ayer, y fueron incorporadas al expediente judicial. Hasta el momento, no se precisó si el agresor era un “trapito” que cuidaba la zona.

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