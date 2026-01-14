Sociedad

Chaco: un adolescente de 15 años murió electrocutado tras tocar un cable de alta tensión

El hecho ocurrió en la localidad de Los Frentones cuando la víctima acompañaba a un trabajador rural en un campo

Un adolescente de 15 años murió electrocutado tras tocar un cable de alta tensión mientras acompañaba a un trabajador rural en un campo de la provincia de Chaco, cerca de Los Frentones. El episodio, ocurrido a unos 23 kilómetros de la localidad sobre la Ruta Provincial N° 82.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, personal de la comisaría de Los Frentones acudió al hospital local luego de tomar conocimiento del ingreso de un menor sin signos vitales. Al llegar, el médico de turno confirmó el deceso y diagnosticó como causa de muerte “heridas de quemadura compatibles con electrocución”. El adolescente fue identificado como Alexis Emiliano Zamora.

Los agentes se dirigieron al predio rural donde ocurrió el accidente. Allí dialogaron con un empleado de 28 años, quien relató que ambos se encontraban trabajando con una sembradora. Alexis iba de acompañante. Al pasar cerca de una vivienda dentro del campo, ninguno de los dos advirtió que un cable de alta tensión cruzaba a baja altura. La tragedia sucedió cuando el joven, accidentalmente, tocó el cable y sufrió la descarga eléctrica que terminó con su vida.

La intervención judicial fue inmediata, el fiscal de turno dispuso la confección de un acta de constatación en la escena y ordenó la entrega del cuerpo a los familiares para los trámites póstumos. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades.

El impacto de la muerte de Alexis Emiliano Zamora no tardó en hacerse sentir en la Escuela de Educación Secundaria N° 55 “Estanislao López”. La comunidad educativa expresó su dolor en un comunicado recogido por Data Chaco: “La comunidad educativa de la EES N°55 lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno Alexis Zamora. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento, compartiendo el dolor de su partida. Guardaremos siempre en nuestra memoria su paso por nuestra escuela. Que descanse en paz”.

La investigación policial sigue su curso, mientras la comunidad despide a un estudiante cuya vida quedó truncada de manera abrupta.

Un operario murió mientras realizaban tareas de mantenimiento

Un accidente laboral marcó la jornada del pasado domingo en Firmat, provincia de Santa Fe, donde un operario murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

El hecho ocurrió en la zona cercana a la intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93, durante una intervención que había sido previamente anunciada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Según confirmaron fuentes policiales al portal Casilda Plus, el trabajador tenía 29 años y era oriundo de Wheelwright.

La cuadrilla de operarios, perteneciente a la empresa GNG Electromecánica, se encontraba a cargo de la colocación de postes de hormigón durante un corte de energía programado entre las 5 y las 9.30.

El accidente ocurrió cerca de las 9.30, cuando el camión con pluma utilizado para la maniobra habría quedado en contacto con cables de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica mortal para el operario.

La cuadrilla realizaba trabajos en
La cuadrilla realizaba trabajos en la red eléctrica durante un corte de energía programado en Firmat (Foto: Casilda Plus)

La fiscal Ana Belén Stampella quedó a cargo de la investigación. Por el episodio, dos trabajadores resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital General San Martín de Firmat, bajo observación y con pronóstico estable.

El área donde se produjo el accidente permaneció electrificada durante aproximadamente 15 minutos, lo que demoró la asistencia y la confirmación oficial del fallecimiento. Personal de la EPE trabajó en el lugar hasta cortar completamente el suministro y asegurar la zona.

Compañeros de la víctima señalaron que las tareas se realizaban bajo la premisa de que la línea no tenía energía al inicio del trabajo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso.

La causa permanece bajo investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar cómo se produjo el contacto del vehículo con los cables y si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de intervenciones.

