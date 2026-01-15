Golpe millonario al contrabando: la trastienda del operativo que desarticuló una red que vendía artículos importados

Nuevo golpe al contrabando: la Policía de la Ciudad secuestró artículos importados valuados en 120 millones de pesos ingresados al país de manera ilegal

Personal de la Policía de la Ciudad desmanteló este martes una organización dedicada a la importación ilegal en el barrio porteño de Villa General Mitre, con el secuestro de artículos valuados en 120 millones de pesos que habían ingresado al país de manera irregular y se ofrecían en tiendas virtuales.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las acciones incluyeron dos allanamientos realizados por la División Organizaciones Criminales de la fuerza porteña, uno en una vivienda de un barrio privado en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y otro en una propiedad utilizada como oficina y depósito en Villa General Mitre. En esos procedimientos, se localizó al presunto responsable de la maniobra, identificado como M.A.C., quien resultó imputado en la causa judicial.

La investigación se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), especializada en causas del fuero federal penal y económico, que detectó la actividad ilícita a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. Esta dependencia trabajó en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, y la Secretaría 9, encabezada por la doctora Laura Irene Nicocia.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con mercadería extranjera compuesta por artículos de electrónica, electrodomésticos, audio y video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes, vestimenta e indumentaria de la marca Adidas apócrifa. Además, se incautaron una camioneta Toyota SW4,un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, equipos informáticos (tres CPU, tres notebooks, una tablet), cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación relevante para la causa. Fuentes del caso explicaron a este medio que la mercadería era ingresada al país sin declarar, y luego vendida a través de plataformas digitales y redes sociales.

La pesquisa permitió establecer que M.A.C. operaba con diversos alias y utilizaba locales y depósitos como centros de acopio y exhibición. Los investigadores analizaron movimientos bancarios, domicilios, vínculos societarios y registros migratorios para reconstruir la operatoria. Las tareas de campo incluyeron vigilancia de domicilios, monitoreo de entregas, seguimiento de vehículos y análisis de publicaciones en línea para preservar pruebas sobre la procedencia y comercialización de los productos.

En una fase avanzada de la causa, personal de la UTOJ del Ministerio de Seguridad de la Ciudad intervino mediante la figura del agente revelador y realizó compras e infiltraciones que brindaron pruebas directas de la operatoria. Con la evidencia reunida, el juez Amarante ordenó los allanamientos y el secuestro del material hallado, además de la imputación del principal sospechoso por violaciones a la Ley 22.415.

En paralelo, la Justicia ordenó la apertura de los teléfonos incautados y el análisis de la documentación hallada, lo que podría derivar en la identificación de más integrantes de la organización. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas detenciones asociadas al ingreso y venta de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

Este resultado representa el segundo operativo de similares características en las últimas semanas. El mes anterior, tras ocho allanamientos simultáneos en Lanús y Quilmes, la Policía de la Ciudad decomisó más de 700 bultos con artículos electrónicos, perfumes, juguetes, prendas de vestir, herramientas, 31 teléfonos y 6 vehículos, desarticulando otra red dedicada al contrabando en el área metropolitana.