Crimen y Justicia

Desarticularon una red que vendía mercadería de contrabando por redes sociales: el rol clave de un agente revelador para dar con la banda

Los allanamientos solicitados por el juez Pablo Yadarola se realizaron en los partidos bonaerenses de Lanús y Quilmes. Cuatro integrantes fueron imputados por estafa

Guardar
Desbarataron una red que vendía mercadería de contrabando y secuestró celulares, perfumes, artículos electrónicos y ropa

Personal de la Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a la importación irregular y comercialización de mercadería de contrabando, tras llevar a cabo ocho allanamientos simultáneos en los partidos bonaerenses de Lanús y Quilmes. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron más de 700 bultos con artículos de electrónica, perfumes, juguetes, prendas de vestir y herramientas, así como 31 teléfonos celulares y 6 automóviles, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación comenzó a principios de septiembre, tras una denuncia presentada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) sobre una presunta organización que comercializaba productos importados sin respaldo aduanero. En esa etapa, los agentes detectaron perfiles en redes sociales donde se ofrecía una amplia variedad de artículos—en su mayoría tecnológicos y electrónicos— que mostraban conexiones entre sí.

Según pudo corroborar este medio, en uno de los perfiles de Instagram investigados por los detectives se ofrecían desde televisores de distintas pulgadas, motosierras, afeitadoras eléctricas, bicicletas, parlantes y aires acondicionados, entre una amplia variedad de productos. Todos ellos eran promocionados a través de videos filmados en los mismos depósitos donde guardaban la mercadería.

Los sospechosos vendían mercadería de
Los sospechosos vendían mercadería de contrabando, como teléfonos celulares, perfumes, artículos electrónicos y ropa, entre otros productos.

A partir de este rastreo digital, las tareas de inteligencia identificaron a los responsables de las cuentas y los espacios físicos utilizados por el grupo, entre ellos depósitos, showrooms y oficinas de venta.

La reconstrucción de la operatoria incluyó el cruce de información societaria, bancaria, migratoria y registral, que permitió determinar el rol de cada integrante. Uno de los investigados se encargaba de promocionar los productos en redes sociales, otro gestionaba la adquisición y comercialización de la mercadería, un tercero coordinaba la logística de envíos y acopio, y un cuarto colaboraba en tareas de traslado.

El relevamiento de campo y los seguimientos confirmaron la existencia de varios depósitos interconectados, una oficina comercial para ventas presenciales y una operatoria continua de carga y descarga de mercadería extranjera. El análisis de más de 800 envíos permitió identificar un patrón de traslado desde zonas de frontera, como Paraguay y Brasil, con procedencia china.

Los allanamientos estuvieron a cargo
Los allanamientos estuvieron a cargo de personal de Policía de la Ciudad

En el avance de la causa, se empleó la figura del agente revelador, instrumentando compras controladas que ofrecieron prueba directa sobre la comercialización de mercadería en infracción a la normativa vigente, y facilitaron la intervención judicial sobre los espacios identificados.

Las órdenes judiciales incluyeron allanamientos en domicilios particulares, oficinas comerciales y depósitos ubicados en Lanús, además de un barrio privado y una oficina en un centro comercial de Quilmes. El resultado fue el secuestro de más de 700 bultos con mercadería de origen extranjero de distintos rubros, principalmente de artículos de electrónica y dispositivos tecnológicos, entre ellos más de 70 celulares, electrodomésticos, perfumes, juguetes, prendas de vestir y herramientas. También se incautaron más de 20 millones de pesos, casi 50.000 dólares estadounidenses, vehículos, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa, según detallaron fuentes del caso.

Parte de lo incautado por
Parte de lo incautado por los investigadores.

Las acciones fueron lideradas por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad con la coordinación de la UTOJ, dependiente del Ministerio de Seguridad, en el marco de una investigación impulsada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.

La organización fue desbaratada y sus cuatro integrantes, todos mayores de edad, resultaron imputados por infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero.

“Este operativo es una muestra más del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad para combatir el delito en todas sus formas. Y también de la colaboración y respaldo de la Justicia. Esto permite sacar de las calles mercaderías ilegales y apoyar al comercio legal”, expresó Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño.

El descargo de los comerciantes

Una vez consumado el secuestro de una importante cantidad de mercadería en los depósitos allanados, desde uno de los perfiles de Instagram investigados por el juez Yadarola emitieron un descargo en el que aseguran que atraviesan “un momento muy crítico y duro” para el negocio.

Pedimos sinceras disculpas para todos los que no fueron atendidos y para quienes no obtienen una respuesta sobre sus pedidos”, reza un tramo del comunicado, al cual acompañaron con un video que muestra el galpón con las estanterías completamente vacías.

Y en la misma línea, completaron: “Estamos retomando y acomodándonos. Les pedimos miles de disculpas y esperemos que nos puedan comprender y apoyar en este momento”.

Temas Relacionados

EstafasPolicía de la CiudadLanúsQuilmesÚltimas noticias

Últimas Noticias

La curiosa fortuna de “El Petiso David”, el capo tucumano investigado por lavado de dinero

La familia de Walter David Lobos, procesado por narco, fue el foco de una ola de allanamientos a cargo de la PFA

La curiosa fortuna de “El

Horror en Tucumán: un hombre mató a su hermano de 18 puñaladas tras una discusión por la herencia familiar

Ocurrió en la ciudad de Banda del Río Salí. La víctima reclamaba que su hermano vendiera una vivienda familiar para percibir su parte de la herencia

Horror en Tucumán: un hombre

Investigan a varios docentes en Salta por presentar certificados de capacitación truchos

La Justicia solicitó informes al Ministerio de Educación salteño, para poder determinar el origen de los postítulos fraudulentos

Investigan a varios docentes en

Pidieron perpetua para la ex esposa y el hijo del gendarme asesinado con una maza de hierro

La Justicia de Rosario dará a conocer el veredicto por el crimen de Gustavo Elorrieta el próximo lunes. Entre los acusados también se encuentra un amigo del hijo mayor de la víctima, asesinada en 2022

Pidieron perpetua para la ex

Ofrecieron una recompensa de $15 millones por información sobre un prófugo por intento de homicidio en Rosario

Se trata de Duamn Nihuel Cassino, quien es el principal sospecho de un ataque a tiros ocurrido el 1° de septiembre, que dejó a dos personas heridas

Ofrecieron una recompensa de $15
DEPORTES
La espectacular doble caída en

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

TELESHOW
Chano Moreno Charpentier reveló que

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

INFOBAE AMÉRICA

La conexión entre dieta y

La conexión entre dieta y salud mental: por qué la falta de magnesio podría influir en la ansiedad

Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo

El héroe que desarmó a uno de los terroristas de Bondi recibió un cheque por USD 1.650.000

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford