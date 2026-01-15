Asesinó con un destornillador a un vecino tras una pelea en Navidad y cayó tres semanas después

El hombre fue detenido en pleno centro de San Justo, luego de que las autoridades lo siguieran hasta esa zona

A casi dos semanas del asesinato de Luis Alfredo Campostrini, el único acusado por el hecho fue detenido en pleno centro de la localidad de San Justo, partido de La Matanza. Se trata de un hombre de 37 años, identificado como N. A. B., que había permanecido prófugo desde que habría apuñalado a la víctima durante una pelea de fin de año.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el sospechoso fue detenido en la intersección de las avenidas Arieta e Illia.

Tras realizarse tareas de seguimiento, el personal de la DDI La Matanza ubicó y detuvo a N. A. B. Durante el operativo, también confirmaron la incautación de un vehículo Chevrolet Corsa. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal convalidó el procedimiento y dispuso que el detenido comparezca ante la Fiscalía.

La investigación determinó que la víctima había ingresado el 25 de diciembre al hospital Simplemente Evita, ubicado en la localidad de Villa Dorrego, tras haber recibido una herida de arma blanca en el abdomen durante una pelea con un vecino.

La esquina en donde el prófugo fue detenido este miércoles

Según su propio testimonio a las autoridades, el agresor utilizó un destornillador en el ataque. A raíz de la gravedad de la herida, Campostrini fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció con fuera de peligro.

No obstante, pese a la intervención médica inicial, el hombre sufrió una infección generalizada causada por el mal estado del arma empleada. Como consecuencia de esto, su salud se deterioró rápidamente, hasta que se confirmó su muerte el 2 de enero.

Cayó el acusado de asesinar a un vigilador que defendió a una vecina de un robo

Después de casi ocho años de evasión, la Policía de la Ciudad logró detener en Lomas de Zamora a Alexis Roberto Barraza, un hombre con pedido de captura nacional e internacional por el homicidio de Elvio Avilés. Avilés, vigilador y padre de tres hijos, fue asesinado a tiros en febrero de 2018, pocos días después de mudarse a Villa Madero en busca de mayor seguridad, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

El momento en el que el prófugo fue detenido

La captura se realizó el 5 de enero en la zona de Villa Fiorito, en el cruce de las calles Esquel y Reaño, minutos después de las 14. El acusado, de ahora 28 años, fue localizado en las inmediaciones de su vivienda en el marco de una investigación vinculada a otra causa. Luego de esto, fue trasladado hacia la comisaría 5ª de Lomas de Zamora.

Sobre Barraza recaen acusaciones de coautoría en robo agravado, portación de arma y homicidio criminis causa, una figura penal que contempla matar para ocultar otro delito y así garantizar la impunidad. No obstante, desde hace más de cinco años que se encontraba activo el pedido de detención a nivel nacional e internacional. El caso estaba bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

El crimen ocurrió durante un asalto en la noche del 20 de febrero de 2018, sobre la calle Suárez, entre Mariquita Thompson y Domínguez, cuando Barraza y un cómplice interceptaron a una mujer a quien le robaron a punta de pistola. En ese momento, la víctima intervino, al ver el ataque que sufría Melisa, amiga de su hermano, e intentó defenderla.

Elvio Avilés, el hombre que fue asesinado por defender a la amiga de su hermano

De hecho, la joven relató que Elvio se arrojó sobre el asaltante y forcejeó con él. Como consecuencia de esta reacción, uno de los delincuentes le disparó y huyó en un Renault Sandero Stepway blanco. Aunque el hombre fue trasladado presurosamente al Hospital Balestrini, llegó sin vida.

Su muerte conmocionó especialmente a los vecinos del barrio, ya que había llegado a Villa Madero alentado por su familia para dejar La Tablada en busca de un entorno más seguro. El crimen tuvo lugar a tres cuadras de la casa donde se había instalado apenas cinco días antes.

Era hincha de River Plate y empleado de una empresa de seguridad privada, pero se encontraba de vacaciones, ya que se las había pedido para poder llevar adelante la mudanza. Al producirse el asesinato, sus hijos tenían siete, cinco y dos años respectivamente.