Otra pelea a la salida de un boliche: más de diez jóvenes se enfrentaron a golpes en Neuquén

Batalla campal en Neuquén a la salida de un boliche (Video: LM Neuquén)

Una serie de episodios violentos protagonizados por jóvenes en Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, tomaron notoriedad en el último tiempo. Ahora, se conoció un video, que muestra una pelea grupal a la salida de un boliche.

La secuencia ocurrió en la madrugada del fin de semana, en las inmediaciones de un conocido local bailable. Según se puede observar en las imágenes que encabezan esta nota, todo comenzó con un enfrentamiento a golpes entre dos jóvenes y, rápidamente, la tensión escaló y al menos otras 10 personas se sumaron a la pelea.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio local LM Neuquén, la viralización de estos hechos no solo generó preocupación entre los vecinos de la zona ante la reiteración de estos hechos.

En octubre del año anterior, otro video grabado durante un “after” tras una fiesta en Rincón de los Sauces expuso una golpiza en la que al menos dos adolescentes agredieron de forma salvaje a una joven ya inmovilizada en el suelo, mientras el hermano de una de las agresoras incitaba y grababa la escena.

“No toman conciencia de lo que pueden ocasionar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue a 2 centímetros por debajo de la sien”, dijo la madre de la víctima. Además, subrayó la ausencia de antecedentes de conflicto: “No fue una riña. Ella no estaba peleando. No tenía problemas con las chicas que le pegaron. En realidad, le querían pegar a otra flaquita, y mi hija se metió para decirles que no lo hicieran. Ahí se le fueron encima de ella como leonas”.

La madre de una joven agredida relató que su hija estuvo a punto de recibir una patada mortal en la cabeza durante una pelea en la vía pública

En el mismo mes, otro episodio evidenció niveles extremos de violencia: un joven, tendido en el asfalto, fue atacado durante más de dos minutos por al menos diez personas, quienes propinaron patadas y puñetazos sin que ningún testigo interviniera.

Sobre estos sucesos, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, confirmó que, al menos en uno de los casos, no existieron denuncias oficiales ni registros policiales.

Detuvieron a tres rugbiers por golpear a tres jóvenes en Ostende

A pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa, la Costa Atlántica vuelve a quedar en el centro de la escena por un episodio violento que involucra a jugadores de rugby. Tres integrantes del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, fueron arrestados en Ostende, partido de Pinamar, acusados de golpear a tres jóvenes santafesinos en plena vía pública durante la madrugada del domingo. El hecho ocurre en un contexto donde la seguridad nocturna fue reforzada en la región mediante el denominado Operativo Sol 2026, especialmente en áreas con alta circulación de jóvenes.

Los tres detenidos

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que uno de los rugbiers detenidos, menor de edad, fue entregado a un adulto responsable tras la intervención de la Fiscalía de responsabilidad juvenil N°1. Por la baja pena correspondiente al delito que se le imputa, es probable que resulte sobreseído. Los otros dos sospechosos, Karim “Pocha” Safadi y Agustín García, de 18 años, permanecen imputados por lesiones leves y se espera que la Justicia de Garantías resuelva el pedido de detención formal presentado por la UFI N°5 de Pinamar, a cargo del fiscal Sergio García.

Según la reconstrucción del episodio, los jóvenes cordobeses y santafesinos compartían el mismo complejo de departamentos y realizaron juntos la tradicional “previa”. La reunión culminó cuando el dueño del lugar los expulsó por el volumen elevado de la música, tras lo cual se dirigieron caminando hacia el boliche Boutique. El altercado se produjo siete cuadras antes de arribar al local nocturno, en la calle Almirante Brown, en cercanías al muelle de Pinamar, después de que uno de los santafesinos tocó el cabello de un rugbier cordobés de una forma que, según afirmaron testigos citados por la investigación, “obliga” a reaccionar físicamente. Esta provocación desencadenó el enfrentamiento.

La rápida intervención de agentes de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende y del Grupo de Apoyo Departamental permitió aprehender a tres de los agresores tras la alerta emitida al sistema de emergencias 911. Las autoridades informaron que los acusados formaban parte de un grupo numeroso que “increpó y atacó a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones”.

Los jóvenes, originarios de Casilda, Santa Fe y de 18, 19 y 20 años, recibieron atención médica por “hematomas y contusiones varias”. Uno de ellos debió ser derivado al hospital de Pinamar donde fue examinado y dado de alta poco después.

La investigación también apunta a identificar a los demás integrantes del grupo que vacacionaban junto a los detenidos, conforme a lo solicitado por el fiscal García, quien busca esclarecer el grado de participación de cada uno en el incidente. Una fotografía publicada en redes sociales evidenció la convivencia previa de los involucrados y el motivo del encuentro, el cumpleaños de uno de los arrestados.