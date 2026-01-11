Detuvieron a tres rugbiers cordobeses por increpar y golpear a tres jóvenes santafesinos en Ostende

Una de las fotos en la Costa Atlántica que subieron a Instagram los detenidos este fin de semana con motivo del cumpleaños 18 de Safadi (buzo azul y gorra)

El 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell: lo mataron a golpes y sus asesinos hoy están presos y condenados. Cuando faltan apenas siete días para que se cumpla otro trágico aniversario del crimen del estudiante de abogacía, otra vez hay rugbiers involucrados en una golpiza en la Costa Atlántica.

En esta oportunidad fue en la localidad de Ostende, partido de Pinamar: tres jugadores del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, uno de ellos, incluso, integrante del seleccionado juvenil de la provincia; fueron detenidos en las últimas horas acusados de haberle dado una paliza a tres jóvenes santafesinos la madrugada del sábado.

Según pudo saber Infobae, los detenidos fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C., de 18 y 17 años, respectivamente. Safadi alcanzó la mayoría de edad justamente este sábado 10 de enero y en 2025 fue parte del M17 de los Doguitos, una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).

Para los investigadores del caso, estos tres detenidos no son los únicos involucrados en la causa por lesiones leves que investiga la fiscalía de responsabilidad juvenil N°1 y la UFI N°5, ambas de Pinamar y a cargo las dos de la fiscal Graciela Andriuolo.

Los tres detenidos

La sospecha es que en el ataque había más agresores. Por caso, los tres detenidos están de vacaciones junto a un grupo de jóvenes, como lo muestra la foto que encabeza esta nota y que fue posteada en una de las cuentas de Instagram de uno de los detenidos con motivo del cumpleaños de Safadi.

Así, siempre según las fuentes del caso, el ataque les adjudican a los rugbiers cordobeses sucedió la madrugada del sábado en Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a poco menos de 10 cuadras del muelle de Pinamar, y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, agentes de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se encontraba afectado al Operativo Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión.

"Los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones", explicaron las fuentes del caso a este medio.

Los heridos son tres jóvenes santafesinos, oriundos de Casilda, de 18, 19 y 20 años, quienes recibieron asistencia médica por “hematomas y contusiones varias”.

El episodio se dio en el marco del refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano por el Operativo Sol 2026, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en el distrito de Pinamar.

Noticia en desarrollo