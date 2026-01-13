Crimen y Justicia

Los Toro: el prontuario de los violentos de la 1-11-14, tras la captura del prófugo que baleó a un gendarme

El padre, Juan Mario y con un pedido de captura, fue detenido por la Policía de la Ciudad, por el ataque a un miembro de una fuerza federal ocurrido en el Bajo Flores tres años atrás. Su hijo tiene una larga lista de acusaciones

Guardar
Policía de la Ciudad capturó a un prófugo que en 2021 intentó asesinar a un Gendarme

Juan Toro Tapia, de 69 años, fue arrestado por personal de la División de Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad en un simple chequeo de identidad en la manzana 26 de la Villa 1-11-14, a poca distancia de la esquina de Riestra y Bonorino, uno de los puntos más calientes del barrio porteño del Bajo Flores.

El sospechoso, oriundo de Chile, era buscado por una cuenta pendiente: la Justicia lo acusa de intentar matar a tiros a un gendarme en noviembre de 2021.

El ataque fue descarado. Según la imputación en su contra, se presentó en un destacamento del Bajo Flores para atacar el lugar a balazos. El gendarme, con el rango de cabo, resultó gravemente herido. De acuerdo a un reporte policial, una bala le atravesó el cráneo, tras ingresar por la nuca y salir por la nariz.

Así, tras su arresto el lunes pasado, Juan Mario terminó en una celda, a la espera de ser indagado en el Juzgado N°48, en un expediente que incluye los delitos de tenencia de arma de guerra y encubrimiento.

Juan Toro Tapia tras su
Juan Toro Tapia tras su detención

El gendarme, que también recibió disparos en el chaleco antibalas y en el casco, sobrevivió. Le pusieron dos placas de titanio en la cara, en una cirugía que le salvó la vida. Hoy, cumple funciones en un escuadrón del interior del país.

Infobae accedió a los prontuarios de Toro Tapia y también de su hijo, Sergio Ariel. Ambos revelan una historia, netamente, de ‘picantes’.

El nombre de Juan Mario fue publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2007, cuando el juez Julián Ercolini lo emplazó a que se presente a declarar en una causa por falsificación de documento público, donde también lo declaró rebelde. Ya había sido arrestado dos veces a fines de los 90 en las viejas redadas de prevención de la Policía Federal.

Fue acusado de otro incidente con Gendarmería en 2018, un caso de daños y resistencia a la autoridad que fue archivado por el Juzgado N°60. Curiosamente, a pesar de estar prófugo, Toro padre pagó su monotributo hasta fines del año pasado, de acuerdo a sus registros impositivos.

La historia de violencia de Toro hijo, en cambio, es algo peor.

Uno de los pasillos de
Uno de los pasillos de la Villa 1-11-14

De 32 años, estuvo preso en un penal federal y acumula causas en su contra desde 2011, cuando fue acusado de robo a mano armada, en un expediente que terminó archivado de acuerdo a datos de la Cámara Criminal y Correccional. Fue imputado por el delito de lesiones agravadas, en un caso de violencia de género. La denunciante fue su ex pareja. Terminó absuelto.

En 2018, el Juzgado N°15 lo elevó a juicio en un expediente por el delito de robo de auto en la vía pública.

En 2024, Sergio Ariel Toro fue acusado en un nuevo expediente por el delito de amenazas, resistencia a la autoridad y tenencia de arma. Así, el Juzgado N°60 lo elevó a juicio.

Temas Relacionados

Villa 1-11-14Bajo FloresPolicia de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y no pagó nada: lo detuvieron por una estafa de casi $6 millones

Defraudó a un balneario, un parador, un restaurante y al hotel donde se hospedaba utilizando comprobantes de transferencias falsificados

Se fue de vacaciones con

Prisión preventiva para la pareja que atropelló y mató a un joven en Mendoza tras acusarlo de ladrón

El hecho ocurrió el 27 de diciembre. La víctima, Nicolás Varas Frías, murió tras agonizar diez días en el hospital. Ahora la Justicia ordenó que los responsables queden presos

Prisión preventiva para la pareja

Imputaron al chofer detenido por matar a una mujer durante una pelea con trapitos en Mendoza: hay nuevos sospechosos

El hombre fue acusado de coautor del homicidio agravado. La fiscal también cambió la calificación para los tres policías arrestados por el crimen e identificó a más involucrados

Imputaron al chofer detenido por

La Justicia autorizó a trabajar en Punta del Este a una empleada doméstica acusada de robar una bebé

La decisión fue tomada por la Cámara Federal en San Martín, en un caso que comenzó en 2015. Se cree que la mujer habría hecho pasar a la menor por su propia hija. La mujer, cuyo jefe es un prestigioso abogado, cobrará 500 dólares por casi un mes de tareas

La Justicia autorizó a trabajar

Murió el expolicía que había sido baleado por delincuentes durante un asalto en Tres de Febrero

Se trata del mayor retirado Carlos Demetrio Leiva, quien agonizó en un hospital durante una semana. Hay un detenido, que desde ahora enfrentará una acusación por homicidio

Murió el expolicía que había
DEPORTES
Murió una estrella del deporte

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapado en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

TELESHOW
Belén, el largometraje de Dolores

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

INFOBAE AMÉRICA

Entrenaba como rescatista y una

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa