Dos policías de Rosario fueron detenidos por liberar a un vendedor de droga recién detenido

La comisaría 15ª de la zona sur de Rosario quedó en el ojo de la tormenta este lunes. En horas de la madrugada se dio una fuga de tres reclusos que posteriormente fueron recapturados. Sin embargo, antes de la evasión había ocurrido algo aún más grave: había ingresado un presunto dealer de barrio Tablada que había sido aprehendido en un control de rutina porque tenía pedido de captura, pero lo liberaron en la seccional sin siquiera haberle dado aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto de su arresto.

Por ese hecho, fueron detenidos dos sumariantes durante la mañana de este martes en la sede de Asuntos Internos.

Jonathan Sebastián “Cachorra” Creciente (39) fue detenido pasadas las 2 de este lunes durante un control vehicular que realizaba personal del Comando Radioeléctrico en Uriburu y Hertz, en la zona sur de la ciudad. Como su nombre figuraba con pedido de captura, los agentes lo esposaron y lo llevaron a la comisaría 15ª, de competencia en la zona.

“Cachorra” fue fotografiado dentro de la seccional. Estaba de espaldas y esposado. Es lo último que se supo sobre él. Desde la propia comisaría nunca se dio aviso al MPA de que había entrado al edificio policial y no se lo encontró entre los internos que están alojados en el módulo de alojamiento transitorio dispuesto allí.

Creciente ya estuvo preso. Fue condenado a ocho años de prisión por intentar matar a tiros a un integrante de la barra brava de Newell’s el 21 de noviembre de 2010 en Ísola y Maestros Santafesinos, al que le realizó cinco disparos que lo hirieron –se cree que en nombre de una facción leprosa–, aunque no de gravedad. En agosto de 2006 también había sido detenido por ingresar a robar a departamentos de un edificio del centro de Rosario.

De acuerdo a la nueva investigación que pesa sobre el presunto dealer que permanece prófugo, ahora integraría una organización dedicada al narcomenudeo que fue llevada a audiencia imputativa el miércoles y jueves de la semana pasada, en el Centro de Justicia Penal por la fiscal Debiasi.

Según la acusación ventilada ante la jueza María Trinidad Chiabrera contra siete personas, la supuesta líder de la estructura narco es Brenda “Picota” Estrada (26), una joven conocida para los fiscales, ya que es cuñada de Brenda “La Cote” Pared (30), quien fue imputada por organizar algunas de las balaceras y homicidios considerados “narcoterroristas” en marzo de 2024 en Rosario, cuando fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y un playero.

Brenda Pared, a su vez, planificó esos ataques por orden de su pareja, el recluso Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, quien regentea la comercialización minorista de droga en barrio Tablada.

Hasta este momento no está claro si Creciente también formó parte de la evasión registrada este lunes o si lo liberaron antes. Lo que sí está confirmado es que estuvo esposado en la dependencia policial, hecho del que no se le dio aviso a la Justicia provincial -puntualmente a los fiscales Franco Tassini y Brenda Debiasi, quienes habían solicitado su captura- y posteriormente no se lo vio más.

Dos sumariantes, un hombre de 39 años y una mujer de 43, se presentaron este martes en la sede de Asuntos Internos y quedaron detenidos por disposición de la fiscal Karina Bartocci de la unidad de Violencia Institucional, que también ordenó el secuestro de sus celulares.

Fuga de presos en la misma seccional

Casualmente, este lunes a la madrugada también se fugaron tres reclusos de esa dependencia policial. Julián A. (27), Maximiliano R. (38) y Lisandro José R. (23) se escaparon por los techos vecinos y fueron recapturados minutos después por el Comando Radioeléctrico en la zona de Mister Ross, entre Mitre y Entre Ríos.

La situación fue detectada a las 5, cuando los internos se fueron de la seccional policial, aparentemente, tras limar los barrotes del módulo de detención transitorio que funciona en esa comisaría. Rápidamente, se solicitaron refuerzos en la zona para tratar de dar con los delincuentes.

Los tres internos que se fugaron y fueron recapturados a los pocos minutos.

En Mitre, entre Mister Ross y Ameghino, a la vuelta de la comisaría, sonó la alarma de un domicilio, cuyo dueño se asomó a la calle e hizo señas a los agentes. Al ser entrevistado, comentó que había escuchado ruidos en el techo de su propiedad y autorizó el ingreso a los uniformados, quienes encontraron en el patio a Julián A.

La segunda recaptura fue la de Maximiliano R., quien fue localizado por el Comando Radioeléctrico en una casa vecina, en Mister Ross al 1100.

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: los tres fueron recapturados

El tercer recluso tardó unos minutos más en ser recapturado. Lisandro R., cuyo video del traslado encabeza esta nota, fue hallado por la Policía mientras se bajaba del techo de una casa. Intentó correr, pero aparentemente había sufrido un golpe en la caída, ya que comenzó a renguear y fue fácilmente atrapado.