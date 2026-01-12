Crimen y Justicia

Brutal entradera en Mar del Plata: ataron y golpearon a un matrimonio de jubilados a 4 cuadras de una comisaría

El ataque ocurrió frente al cementerio de La Loma y a pasos de un lujoso hotel, lo que generó malestar entre los vecinos por la demora en la llegada de la Policía y la ambulancia, que fueron requeridas tras el violento episodio

La vivienda asaltada está ubicada
La vivienda asaltada está ubicada sobre avenida Paso y Urquiza, frente al cementerio de La Loma

En la madrugada del domingo, una pareja de 80 años fue atada y golpeada por un grupo de delincuentes en su casa de Mar del Plata. El asalto tuvo lugar en una vivienda ubicada en Avenida Paso y Urquiza, en el barrio San Carlos, frente al cementerio de La Loma y a dos cuadras del Hotel Sheraton.

Tres personas ingresaron por la fuerza en la vivienda cerca de las 3 de la mañana. Según la denuncia de una sobrina de las víctimas, los asaltantes accedieron al interior por el balcón y sorprendieron a la pareja mientras dormía. Todo sucedió a tan solo 4 cuadras de una comisaría.

Una vez dentro, los sujetos maniataron a ambos adultos mayores y propinaron una golpiza al hombre, causándole heridas en la cabeza, manos, costillas, rostro y brazos. El hombre debió recibir asistencia médica en un hospital local debido a la gravedad de las lesiones.

Los delincuentes se apoderaron de diversos objetos de valor antes de huir a bordo de un Peugeot 208, según relató la sobrina de los damnificados en declaraciones al portal marplatense 0223. Tras el robo, las víctimas lograron alertar a los vecinos y solicitar ayuda. La familia y los habitantes del barrio manifestaron su malestar por el tiempo que tardaron en llegar tanto la patrulla policial como la ambulancia, que fueron convocadas inmediatamente después del asalto: “Luego del llamado al 911 tardó 20 minutos. Y la ambulancia 40 minutos”.

Familiares de las víctimas reclamaron
Familiares de las víctimas reclamaron mayor presencia policial y respuestas concretas de las autoridades

En las redes sociales, familiares y vecinos dejaron constancia de su indignación. Una sobrina de la pareja señaló: “En este caso, mi tío no se podía defender porque tiene 80 años. No tienen piedad por nada estos hijos de p..., así que nosotros tampoco deberíamos tenerla”.

El barrio San Carlos ha sido escenario recurrente de reclamos vecinales ante el incremento de robos y hechos violentos. Los vecinos, organizados a través de diferentes canales, insistieron en la necesidad de recibir respuestas concretas por parte de las fuerzas de seguridad y del municipio. La situación de la pareja atacada, que reside hace cuatro décadas en el mismo domicilio, fue uno de los detonantes de la protesta más reciente.

Cayó una banda que se dedicaba a robar casas y autos en Mar del Plata

detenidos en operativo sol

Tres delincuentes con extensos antecedentes penales fueron detenidos en la madrugada del domingo en la ciudad de Mar del Plata, acusados de asaltar casas y robar autos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó durante un procedimiento preventivo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el sur de la ciudad balnearia, en el marco del Operativo ”De Sol a Sol”, dispuesto para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

El procedimiento policial se realizó en inmediaciones de la calle Corbeta Uruguay al 4220 y en el cruce de Diagonal Estados Unidos y Raselo, áreas donde se reforzaron los patrullajes ante la realización de eventos masivos nocturnos con la presencia de artistas internacionales y un notable flujo de turistas.

Durante una recorrida preventiva, personal motorizado de UTOI, con colaboración de agentes de la Comisaría 13ª, detectó a un grupo de sospechosos mientras intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar el cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los ladrones no acataron la orden y emprendieron la fuga.

Tras una persecución por la zona, la Policía logró interceptar y reducir a tres sospechosos, quienes se desplazaban en al menos dos vehículos. Uno de estos, un Ford Ka color rojo con un dominio apócrifo. Al inspeccionar los números grabados en los cristales, se comprobó que correspondían a otra patente, que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 22 de noviembre pasado.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó pericias en los vehículos y viviendas afectados, documentando los daños y asegurando las pruebas para la causa. Los tres aprehendidos, de 38, 36 y 26 años, quedaron imputados por robo agravado por efracción y escalamiento y encubrimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicenti.

