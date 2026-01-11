Crimen y Justicia

Cayó una banda que se dedicaba a robar casas y autos en Mar del Plata: los antecedentes de los detenidos

Fueron arrestados esta madrugada, en el marco del Operativo Sol a Sol, mientras pretendían ingresar a una propiedad

Guardar
Mar del Plata: así fue el operativo en el que detuvieron a la banda

Tres delincuentes con extensos antecedentes penales fueron detenidos esta madrugada en la ciudad de Mar del Plata, acusados de asaltar casas y robar autos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó durante un procedimiento preventivo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el sur de la ciudad balnearia, en el marco del operativo Sol a Sol, dispuesto para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

El procedimiento policial se realizó en inmediaciones de la calle Corbeta Uruguay al 4220 y en el cruce de Diagonal Estados Unidos y Raselo, áreas donde se reforzaron los patrullajes ante la realización de eventos masivos nocturnos con la presencia de artistas internacionales y un notable flujo de turistas.

Durante una recorrida preventiva, personal motorizado de UTOI, con colaboración de agentes de la Comisaría 13ª, detectó a un grupo de sospechosos mientras intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar el cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los ladrones no acataron la orden y emprendieron la fuga.

Tras una persecución por la zona, la Policía logró interceptar y reducir a tres sospechosos, quienes se desplazaban en al menos dos vehículos. Uno de estos, un Ford Ka color rojo con un dominio apócrifo. Al inspeccionar los números grabados en los cristales, se comprobó que correspondían a otra patente, que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 22 de noviembre pasado.

Los tres detenidos durante el
Los tres detenidos durante el Operativo Sol a Sol en Mar del Plata

La investigación inicial permitió establecer que los detenidos habían ingresado a dos viviendas y sustraído diversas pertenencias, que eran cargadas en el Ford Ka rojo. En tanto, las víctimas reconocieron como propias herramientas y objetos personales recuperados por la Policía, incluyendo la llave de una camioneta RAM, lo que permitió frustrar también el robo de ese vehículo.

Además, se constató que durante su raid delictivo, los sospechosos provocaron daños en al menos cinco vehículos en intentos frustrados de robo.

Durante el procedimiento, se secuestró el Ford Ka utilizado en los hechos, junto con diversas herramientas: elementos de fuerza, llaves, criquets, barretas y herramientas para corte de metales. También se identificó al propietario de una camioneta Fiat Cubo, quien declaró que su vehículo había sido robado horas antes mientras participaba en una reunión y reconoció parte de los objetos incautados.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó pericias en los vehículos y viviendas afectados, documentando los daños y asegurando las pruebas para la causa. Los tres aprehendidos, de 38, 36 y 26 años, quedaron imputados por robo agravado por efracción y escalamiento y encubrimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicenti.

La extensa carrera delictiva de los tres detenidos

El prontuario de los detenidos abarca antecedentes por robos agravados con uso de armas de fuego, violaciones de domicilio, hechos cometidos en poblado y en banda, portación y tenencia ilegal de armas, encubrimiento de robos automotores, resistencia a la autoridad, infracción a la Ley 23.737 (relacionada con drogas), evasiones y quebrantamientos de medidas judiciales.

La patente falsa del auto
La patente falsa del auto en el que se movilizaban los delincuentes

Algunos de los arrestados ya habían estado alojados previamente en la Unidad Penal N°44 de Batán por múltiples causas. Tras la detención, se dispuso su traslado nuevamente a dicha unidad penitenciaria, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Según detallaron las fuentes, este procedimiento se enmarca en los operativos de seguridad desplegados en la periferia de las playas del sur de Mar del Plata, orientados a prevenir delitos contra turistas y residentes durante la temporada alta, en zonas caracterizadas por la afluente circulación de personas y la realización de espectáculos de gran convocatoria.

Temas Relacionados

Mar del PlataOperativo Sol a SolescruchesÚltimas noticiasrobosPolicía Bonaerense

Últimas Noticias

Macabro hallazgo en Florencio Varela de un cuerpo en avanzado estado de descomposición y con 6 balazos

El cadáver fue encontrado en la zona de Paysandú y Eduardo Holmberg. La víctima es un hombre de unos 50 años. Todos los disparos fueron en la espalda

Macabro hallazgo en Florencio Varela

Mar del Plata: tenía 16 años y lo mataron de un balazo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

Ocurrió este sábado en el barrio Nuevo Golf. La víctima tenía 16 años. El presunto asesino, mayor de edad, fue detenido poco después del hecho

Mar del Plata: tenía 16

Apuñalaron a un hombre dentro de un auto en Rosario e investigan si el ataque está vinculado a su pasado delictivo

La víctima, un hombre de 37 años, fue condenado en 2023 por robo en La Pampa. Los investigadores también indagan si el hecho está vinculado a su actividad actual, ya que es prestamista informal

Apuñalaron a un hombre dentro

Detuvieron a dos hombres por el doble fusilamiento en Santa Fe: las principales hipótesis que baraja la Justicia

Las autoridades identificaron a dos individuos que quedaron ligados a la investigación del crimen ocurrido el 31 de diciembre, tras el hallazgo de Marcelo Cabrera y su primo sin vida en una embarcación sobre el río Coronda

Detuvieron a dos hombres por

“Algo me decía que era ella”: reveló la mamá de la joven encontrada muerta en un basural de Tucumán

Erika Antonella Álvarez trabajaba como dama de compañía y enfrentaba problemas de consumo de sustancias. “Me prometió que iba a cambiar”, recordó

“Algo me decía que era
DEPORTES
Barcelona y Real Madrid disputan

Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España

El presidente de la FIFA eligió el mejor gol de toda la historia de los Mundiales y causó furor en Argentina: “Definió de qué se trata el fútbol”

Escaleras y piso de mármol, griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la millonaria nueva mansión de Cristiano Ronaldo

Un estudio sugiere que el golf podría superar a la caminata en beneficios físicos

El tenso momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final de Brisbane: fuerte discurso y desplante de la ucraniana a la bielorrusa

TELESHOW
Juana Viale apostó al talento

Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

La sensual producción de fotos de Zaira Nara en una bañera en medio de rumores de ruptura con Robert Strom

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

INFOBAE AMÉRICA

Murió Beatriz González, la artista

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio

Una mujer quema la foto del ayatolá Ali Khamenei: el póster viral que muestra el sentimiento del pueblo iraní

La I.A. ayudó a reconocer a un asesino nazi en una de las fotos más terribles del Holocausto

Por qué Putin no dijo nada tras la captura de Maduro en Venezuela