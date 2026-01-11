Cayó una banda que se dedicaba a robar casas y autos en Mar del Plata: los antecedentes de los detenidos

Mar del Plata: así fue el operativo en el que detuvieron a la banda

Tres delincuentes con extensos antecedentes penales fueron detenidos esta madrugada en la ciudad de Mar del Plata, acusados de asaltar casas y robar autos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó durante un procedimiento preventivo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el sur de la ciudad balnearia, en el marco del operativo Sol a Sol, dispuesto para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

El procedimiento policial se realizó en inmediaciones de la calle Corbeta Uruguay al 4220 y en el cruce de Diagonal Estados Unidos y Raselo, áreas donde se reforzaron los patrullajes ante la realización de eventos masivos nocturnos con la presencia de artistas internacionales y un notable flujo de turistas.

Durante una recorrida preventiva, personal motorizado de UTOI, con colaboración de agentes de la Comisaría 13ª, detectó a un grupo de sospechosos mientras intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar el cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los ladrones no acataron la orden y emprendieron la fuga.

Tras una persecución por la zona, la Policía logró interceptar y reducir a tres sospechosos, quienes se desplazaban en al menos dos vehículos. Uno de estos, un Ford Ka color rojo con un dominio apócrifo. Al inspeccionar los números grabados en los cristales, se comprobó que correspondían a otra patente, que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 22 de noviembre pasado.

Los tres detenidos durante el Operativo Sol a Sol en Mar del Plata

La investigación inicial permitió establecer que los detenidos habían ingresado a dos viviendas y sustraído diversas pertenencias, que eran cargadas en el Ford Ka rojo. En tanto, las víctimas reconocieron como propias herramientas y objetos personales recuperados por la Policía, incluyendo la llave de una camioneta RAM, lo que permitió frustrar también el robo de ese vehículo.

Además, se constató que durante su raid delictivo, los sospechosos provocaron daños en al menos cinco vehículos en intentos frustrados de robo.

Durante el procedimiento, se secuestró el Ford Ka utilizado en los hechos, junto con diversas herramientas: elementos de fuerza, llaves, criquets, barretas y herramientas para corte de metales. También se identificó al propietario de una camioneta Fiat Cubo, quien declaró que su vehículo había sido robado horas antes mientras participaba en una reunión y reconoció parte de los objetos incautados.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó pericias en los vehículos y viviendas afectados, documentando los daños y asegurando las pruebas para la causa. Los tres aprehendidos, de 38, 36 y 26 años, quedaron imputados por robo agravado por efracción y escalamiento y encubrimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicenti.

La extensa carrera delictiva de los tres detenidos

El prontuario de los detenidos abarca antecedentes por robos agravados con uso de armas de fuego, violaciones de domicilio, hechos cometidos en poblado y en banda, portación y tenencia ilegal de armas, encubrimiento de robos automotores, resistencia a la autoridad, infracción a la Ley 23.737 (relacionada con drogas), evasiones y quebrantamientos de medidas judiciales.

La patente falsa del auto en el que se movilizaban los delincuentes

Algunos de los arrestados ya habían estado alojados previamente en la Unidad Penal N°44 de Batán por múltiples causas. Tras la detención, se dispuso su traslado nuevamente a dicha unidad penitenciaria, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Según detallaron las fuentes, este procedimiento se enmarca en los operativos de seguridad desplegados en la periferia de las playas del sur de Mar del Plata, orientados a prevenir delitos contra turistas y residentes durante la temporada alta, en zonas caracterizadas por la afluente circulación de personas y la realización de espectáculos de gran convocatoria.